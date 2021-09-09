Венедиктова встретилась с родственниками жертв МН17 в Нидерландах: Данное дело - ключевой приоритет для прокуратуры Украины. ФОТО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время рабочего визита в Нидерланды встретилась в судебном комплексе "Схипхол" с родственниками погибших рейса МН17.

Встреча состоялась, в частности, с Антоном Котте, который потерял старшего сына, невестку и шестилетнего внука, и Питом Плугом, у которого в авиакатастрофе погибли брат, невестка и племянник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Венедиктова выразила соболезнования родственникам и отметила, что дело МН17 для Украины является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры.

Также она подчеркнула, что судебные процессы, которые происходят в Нидерландах в отношении преступлений, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта, - чрезвычайно важны.

После встречи она вместе с родственниками погибших прошла в зал судебного заседания.









Сегодня, 9 сентября, в судебном комплексе "Схипхол" родственники погибших рейса МН17 продолжают выступать в суде.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.