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Нидерланды (1384) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Венедиктова (727)

Венедиктова встретилась с родственниками жертв МН17 в Нидерландах: Данное дело - ключевой приоритет для прокуратуры Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время рабочего визита в Нидерланды встретилась в судебном комплексе "Схипхол" с родственниками погибших рейса МН17.

Встреча состоялась, в частности, с Антоном Котте, который потерял старшего сына, невестку и шестилетнего внука, и Питом Плугом, у которого в авиакатастрофе погибли брат, невестка и племянник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Венедиктова выразила соболезнования родственникам и отметила, что дело МН17 для Украины является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры.

Также она подчеркнула, что судебные процессы, которые происходят в Нидерландах в отношении преступлений, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта, - чрезвычайно важны.

После встречи она вместе с родственниками погибших прошла в зал судебного заседания.

Венедиктова встретилась с родственниками жертв МН17 в Нидерландах: Данное дело - ключевой приоритет для прокуратуры Украины 01
Венедиктова встретилась с родственниками жертв МН17 в Нидерландах: Данное дело - ключевой приоритет для прокуратуры Украины 02
Венедиктова встретилась с родственниками жертв МН17 в Нидерландах: Данное дело - ключевой приоритет для прокуратуры Украины 03
Венедиктова встретилась с родственниками жертв МН17 в Нидерландах: Данное дело - ключевой приоритет для прокуратуры Украины 04

Сегодня, 9 сентября, в судебном комплексе "Схипхол" родственники погибших рейса МН17 продолжают выступать в суде.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: Ірина Дашківська
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А шо там з вагнергейтом?
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09.09.2021 12:51 Ответить
Незадекларированные (типа поддельные) часы не забыла одеть?
А то такая цаца и без дорогих часов......
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09.09.2021 12:52 Ответить
Ага бл, и из-за этого всех свидетелей отпустили. Какие же эти сосны наглые бл.
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09.09.2021 13:12 Ответить
а нахрена ключевых подозреваемых отдали Хутину ?
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09.09.2021 13:13 Ответить
почему туда не отправили новоиспеченного адвоката и кандидата наук киву?
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09.09.2021 15:52 Ответить
Ускоглазая гнида усиленно стрижёт купоны Мамедова. Покровителя сковырнули, про Стерненко даже не пищит.
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10.09.2021 09:00 Ответить
 
 