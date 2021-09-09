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Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.

Как информирует Цензор.НЕТ, их совместное фото опубликовала в Instagram австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон.

Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене 01

"Финал Бриллиантовой лиги; Спасибо за грандиозное мероприятие", - прокомментировала австралийская спортсменка данное фото, которое размещено 13 часов назад. 

На данных соревнованиях россиянка одержала победу в финале с результатом 2,05 метра, а Магучих стала второй (2,03 метра).

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+95
Вот курва, выгнать нахрен ее из ВСУ!!!
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09.09.2021 14:42
+76
Овца Тупая
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09.09.2021 14:43
+74
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что у Магучих есть расейский паспорт! (с) Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене - Цензор.НЕТ 7663
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09.09.2021 14:47
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Лесбиянка звонит подруге...
Ленка,ты что натворила?селфи с мужиком...я тебя убъью... Українська легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Ласіцкене - Цензор.НЕТ 3750
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10.09.2021 08:51 Ответить
Не пойму какой смысл пинать этот труп постоянно. Уже же доказано, что у спортсменов голова для того, чтобы в нее есть. Была бы она ученая какая-нибудь, тогда была бы тема для обсуждения.
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10.09.2021 08:56 Ответить
Своє лізе до свого. Малороска лізе до "великороски". Цим і все сказано, то потрібна нам її медалька і така спортсменка? Особисто я буду радий, якщо вона поїде до московитів.
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10.09.2021 10:36 Ответить
Наступний крок - звання лейтенанта армії РФ і героїчна служба під командою капітана Ласіцкене?
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10.09.2021 10:44 Ответить
Может они лесбиянки. Не мешайте девочкам.
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10.09.2021 11:33 Ответить
Точно. Я сразу подозревал.
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14.09.2021 07:56 Ответить
щоб це виглядало як правда , Никола МакДермотт повинна в цьому добровільно зізнатись сама в своїй інсті
А без цього , Штірліц , ваша карта бита
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10.09.2021 12:39 Ответить
да пусть пи***ет на мокшанские болота и там живет, на кой нам такие атлеты.
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10.09.2021 12:48 Ответить
интересно, как на этот раз будут ее оправдывать?? не знала/не сооринтировалась не прокатит уже. Как и олимпийское братство ткт уже ж обьяснили что это-недопустимо. Ставлю на то что скажут что это фотошоп))) самое тупое обьяснение-в духе зелени
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10.09.2021 13:51 Ответить
Ботствующие пенсионеры. Отцепитесь от 19-летней девочки. Она почти ребенок. У вас почти всех взрослые дети и внуки. Вы бОльшую часть жизни прожили, а ума не нажили.
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10.09.2021 13:57 Ответить
Треба щоб она горщики з під поранених у госпіталі повиносила місяць замість тренувань - може тоді буде розуміти ЩО треба робити на її місці
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13.09.2021 11:27 Ответить
мразь!!
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10.09.2021 14:44 Ответить
В СССР все команды под названием Динамо считались милицейскими. В том числе и Динамо Киев. Почти во всех футболистов и тренеров были милицейские звания. Были команды СКА и ЦСКА. То армия. Наверно и сейчас в московии, когда игра и мяч у московского ЦСКА, комментатор говорит: "армецы пошли вперед". Торпедо это автозавод. Шахтер - это ясно что шахтеры. Какими числились там и зарплату получали, а "милиционеры" и "армейцы" еще и "звания". Притом по сути имели отношение только к спорту.

Все наши олимпийцы числятся в СКА (спортивный клуб армии), а может ЦСКА. Поэтому если кто-то из диванных патриотов говорит: так она же офицер армии, то это смешной разговор.
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10.09.2021 18:04 Ответить
Да но зарплату получает отнюдь не смешную и стаж также.
внимание вопрос. Нахрена за наши налоги содержать гадину? пусть бегает за свои смешные деньги, а не за наш счет. Она должна понимать что фотографироваться с русскими свиньями - плохо
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10.09.2021 19:30 Ответить
мда, первый раз еще можно было списать на "неподкованность" и молодую неопытность, но после резонанса от первого раза повторять тоже самое - в смолу эту курву и перья !
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10.09.2021 20:57 Ответить
Может у них большая и чистая женская любовь, что прямо сил нет отказаться
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10.09.2021 22:43 Ответить
У очень многих наших граждан плохо с патриотизмом. Взять, например, футболиста итальянской Аталанты Руслана Малиновского.

В своей команде он показывает все лучшие результаты на очень высоком уровне. В недавних играх за сборную Украины он совсем ничего не показал.
Взять патриота Польши футболиста Баварии Левандовского. Он высочайший уровень показывает как за клуб, так и за сборную.
Но что взять с Малиновского. Он со своей женой определились, что по завершении его футбольной карьеры они останутся жить в городе Бергамо и даже уже знают чем там будут заниматься. Украина у них уже как что-то отходящее. Они перекотиполе.
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11.09.2021 00:20 Ответить
Конечно, в непатриотичности простых украинцев очень виноваты наши политики за все наши 30 лет. Они абсолютные воровитые уроды.
Но что с них взять. Они не производные от нашего народа. Это скоты комуняцкая и комсомольская номенклатура времен СССР, построившая дикий капитализм под себя.
Но что с них взять. Они сформированы для нас москвой из всяких выродков-предателей народа. В очень многих из них прямые предки, под руководством москвы, участвовали в проведении голодомора украинского народа.
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11.09.2021 00:32 Ответить
Сейчас эти комуняцкие скоты решили отобрать у народа его главное, невосполняемое богатство - землю.
Все посмотрите, кто голосовал за дерибан земли в парламенте
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095
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11.09.2021 00:40 Ответить
И еще добавлю. Наши политики, происшедшие из мерзкой номенклатуры СССР, ведут себя как мерзкие, загребущие животные, нЕлюди, паразитические организмы.
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11.09.2021 02:47 Ответить
Д****** с переулочка какая-то..
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12.09.2021 11:30 Ответить
НЯШКИ

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13.09.2021 17:36 Ответить
доска два соска.
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15.09.2021 10:59 Ответить
слышь спортсменка, хватит с ними фоткаться, тебе не дошло что ли.
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15.09.2021 10:58 Ответить
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