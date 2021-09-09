Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.
Как информирует Цензор.НЕТ, их совместное фото опубликовала в Instagram австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон.
"Финал Бриллиантовой лиги; Спасибо за грандиозное мероприятие", - прокомментировала австралийская спортсменка данное фото, которое размещено 13 часов назад.
На данных соревнованиях россиянка одержала победу в финале с результатом 2,05 метра, а Магучих стала второй (2,03 метра).
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.
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Ленка,ты что натворила?селфи с мужиком...я тебя убъью...
А без цього , Штірліц , ваша карта бита
Все наши олимпийцы числятся в СКА (спортивный клуб армии), а может ЦСКА. Поэтому если кто-то из диванных патриотов говорит: так она же офицер армии, то это смешной разговор.
внимание вопрос. Нахрена за наши налоги содержать гадину? пусть бегает за свои смешные деньги, а не за наш счет. Она должна понимать что фотографироваться с русскими свиньями - плохо
В своей команде он показывает все лучшие результаты на очень высоком уровне. В недавних играх за сборную Украины он совсем ничего не показал.
Взять патриота Польши футболиста Баварии Левандовского. Он высочайший уровень показывает как за клуб, так и за сборную.
Но что взять с Малиновского. Он со своей женой определились, что по завершении его футбольной карьеры они останутся жить в городе Бергамо и даже уже знают чем там будут заниматься. Украина у них уже как что-то отходящее. Они перекотиполе.
Но что с них взять. Они не производные от нашего народа. Это скоты комуняцкая и комсомольская номенклатура времен СССР, построившая дикий капитализм под себя.
Но что с них взять. Они сформированы для нас москвой из всяких выродков-предателей народа. В очень многих из них прямые предки, под руководством москвы, участвовали в проведении голодомора украинского народа.
Все посмотрите, кто голосовал за дерибан земли в парламенте
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095