Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене. ФОТО

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.

Как информирует Цензор.НЕТ, их совместное фото опубликовала в Instagram австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон.

"Финал Бриллиантовой лиги; Спасибо за грандиозное мероприятие", - прокомментировала австралийская спортсменка данное фото, которое размещено 13 часов назад.

На данных соревнованиях россиянка одержала победу в финале с результатом 2,05 метра, а Магучих стала второй (2,03 метра).

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.