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Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Наталья Юсупова просит оказать армии помощь в любом размере. По ее словам, даже 10, 30 или 100 грн - уже большая подмога для фронта.

Об этом Юсупова пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Киевский госпиталь привезли раненых бойцов. Восьмой год войны. Привезли совсем молодых ребят, 21, 23, 25 лет, с оторванными конечностями, с ранениями руки и ног. Тяжелых воинов повезли в реанимацию. На фронте ранены почти каждый день, за неделю более 15 раненых", - указала волонтер.

Помощь нужна на лекарства для бойцов и покупку квадрокоптера для разведки.

"В сентябре оплатила молодому онкобольному воину лекарства 12 300 грн, сегодня купила дексалгин и кетанов на фронт - 5 тыс, вчера купила квадрокоптер - 48 300 грн. Помощь на фронт очень нужна. Прислали большой список по лекарствам и препаратам. Еще нужно купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 грн - это большая помощь фронту", - пишет Юсупова.

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Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 01
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 02
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 03
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 04
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 05
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 06
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 07
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 08
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 09
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 10
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 11

Помочь раненым воинам призывает также волонтер Наталья Воронкова на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Киев, Военный госпиталь. Все вокруг вокруг живут обычной жизнью .. ведь война не здесь, а где-то там .. ну "очень далеко-далеко" на Востоке .. А мы снова встречаем очередной борт с нашими ранеными защитниками. Есть бойцы с ампутацией и тяжелораненые от пуль и осколков, контуженные (с акубаротравмой) после артиллерийских обстрелов и подрывов на минах", - отмечает волонтер.

Она также обнародовала перечень нужд:

Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 12
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 13
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 14
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 15
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 16
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 17
Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер 18

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Не понял, мудрый нарид же выбрал класного парня, а не Барыгу, который крал. Шо это для сборы с миру по нитке для самой обеспеченной армии Европы? Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер - Цензор.НЕТ 6897
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09.09.2021 15:36
+17
Прикра ситуація. Держава абсолютна байдужа до поранених військових.
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09.09.2021 15:37
+16
просто перестать стрелять не помогает? просто отвести войска тоже не помогает? просто воровать тоже не помогает?
какого же дауна мудрый нарид в следующий раз выберет то.
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09.09.2021 15:41
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Не понял, мудрый нарид же выбрал класного парня, а не Барыгу, который крал. Шо это для сборы с миру по нитке для самой обеспеченной армии Европы? Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер - Цензор.НЕТ 6897
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09.09.2021 15:36 Ответить
Вони обрали вовочку, щоб їм ніхто не крапав на совість і не показував поранених.
Люди хочуть жити в мирі, навіть примарному.
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09.09.2021 15:38 Ответить
Вы правы. правы, правы....Быдло, выбравшее прокремлёвское ничтожество - такие же соучастники убийств наших воинов - героев, как и кремлёвская нечисть. На руках этого быдла кровь убитых и раненых украинских героев....Как им спится? Избирателям Зеленского? Кошмары не мучают?
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09.09.2021 16:21 Ответить
Солодко спиться, можете не сумніватись.
Нарід хоче свята, випивки, шашликів, вихідних, гулянок.
Нашо їм та війна. Тільки псує настрій.
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09.09.2021 16:24 Ответить
А ещё им нужны киркоровы, "вконтакте",...
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09.09.2021 16:37 Ответить
Прикра ситуація. Держава абсолютна байдужа до поранених військових.
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09.09.2021 15:37 Ответить
так же как и граждане абсолютно безразличны к государству, раз голосуют раз за разом за популистов. детей жалко только
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09.09.2021 15:44 Ответить
це не прикра, це злочинна
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09.09.2021 16:28 Ответить
А поранення вони отримали за Порошенка чи за тебе, дибілку ?
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09.09.2021 15:41 Ответить
ему пофик. ему 11.80 нужны
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09.09.2021 15:45 Ответить
Может, нехай Косоворотько отстегнет, с продаж своей говнопродукции в страну-помойку?
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09.09.2021 15:41 Ответить
этот ?

он из "еврейской совецкой семьи"

папа ЗЕльонский требовал сыночку зарплату в 100 тыс. гривень и не копейки меньше
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09.09.2021 15:52 Ответить
Он не отстегнет ему с ермаком, портновым, арх#ймием и др. чем хуже, тем лучше. Они скопом ждут шойгов и, все, никак не дождутся. А барыга,которого они обгаживали, как могли закупал за свои деньги много чего для фронта. Для барыги РФ враг, а не та сторона и он не желает заглянуть в глаза *****, а, наверняка, хотел бы увидеть их закрытыми навсега.
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09.09.2021 16:22 Ответить
просто перестать стрелять не помогает? просто отвести войска тоже не помогает? просто воровать тоже не помогает?
какого же дауна мудрый нарид в следующий раз выберет то.
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09.09.2021 15:41 Ответить
Від дауна, було б більше користі. Дауни хоч не ліцеміри.
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09.09.2021 16:15 Ответить
Может главнокомандующий не в курсе?
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09.09.2021 15:47 Ответить
вы имели ввиду продюсер ?

так в военном кино люди не гибнут и их не ранят - они встают и весело улыбаются продюсеру

СНЯТО !!!!!!!!!!! Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер - Цензор.НЕТ 5547
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09.09.2021 15:50 Ответить
на Величний університет Найвеличнішого Зеленського виділили чи то 30 чи 60 милл. гривень
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09.09.2021 15:47 Ответить
а что... наш бубочка войну еще не закончил??????
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09.09.2021 16:19 Ответить
Сходи ка ты *любезный* рАсисянин на 3 веселых буквы ,в сад ,в сад или на буй покачаться...
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09.09.2021 16:56 Ответить
Може потрібні не гроши а поміняти Шмарклю на Яроша?
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09.09.2021 16:28 Ответить
патроны еще не надо покупать?
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09.09.2021 17:44 Ответить
Ни фига не понятно зачем помогать тем кто стоит там как в тире и ничего не делает для уничтожения врага?Зебила боитесь и его запрет отвечать?Вот у него и просите.
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09.09.2021 18:44 Ответить
За пару лет пастреливания у зенелоха погибло столько же , сколько погибло бойцов за неделю при взятии высоты 105.4 у села Войсковое - около 160 человек.Высоту взяли за неделю, а первый плацдарм прикрытия вообще за 30 минут. А теперь про результативность - 160 погибших красноармейцев обеспечили переправу и форсирование Днепра основными силами и освобождение Украины. У зенелоха тоже погибло 160 бойцов, в среднем один погибший за 4 дня. Только они просто погибли, результат - ноль.
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09.09.2021 19:26 Ответить
https://www.facebook.com/deniszprua/posts/367197004952763?__cft__[0]=AZWWzu8ifqty7exe1YTnph6aSyXviiK64PvwQUfEpWrcXIS9eDsYhHupFhSy4vSTxuv_h0S4iCepnXxRWD8SrvF9Q-7A2Hn9lBzn6UEM24qFEVVZrn4-Fxxrx1_PHVERq20&__tn__=%2CO%2CP-R
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09.09.2021 19:27 Ответить
Еще нужно купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 грн - это большая помощь фронту", - пишет Юсупова. Источник: https://censor.net/ru/p3287330

ххх
Юсупова, может лучше объявить сбор средств на станцию РЭБ? Все же лучше, чем каждый месяц на квадрокоптер.
А если серьезно, то из месяца в месяц как под копирку сообщения о характере ранения и необходимость в медикаментах и квадрокоптерах, начинают наталкивать на нехорошие мысли...
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09.09.2021 19:28 Ответить
Хотелось бы спросить, как называются люди, которые там сидят в окопах и которым нельзя гнать оккупанта с собственной земли? Почему твари, которых мы гнали за Днепр,и твари, которые прятались за украинскими спинами в Москве, теперь запрещают нам стрелять?
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09.09.2021 19:32 Ответить
юсупова не хочет к зеле обратиться? я думаю стремно у людей деньги просить когда сотни миллиардов закатывается в асфальт. это вам не 2014 й, когда помощь была нужна именно от простых людей
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09.09.2021 20:25 Ответить
Цыганки в трамваях показывают завернутого в лохмотья ребенка с язвами, со смаком рассказывают о его болезнях и клянчат деньги на лечение. Это работает и многие дают. Юсупова пару раз в месяц в подробностях и со смаком рассказывает о ранениях, ожогах и ампутациях (что со смаком перепечатывают сепарские ресурсы) и клянчит деньги на бинты, таблетки, сок и печенье. И многие дают, это работает, потому что всегда есть проклятая власть, которая бросила раненых на пол без бинтов, таблеток, печенья и сока. А ещё у бойцов нет ни родных, ни знакомых, ни сослуживцев-побратимов, ни денежного довольствия и матпомоши по ранению. Нет ничего, только волонтёр Юсупова и знаменитый квадрокоптер на которого последняя надежда на фронте.
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09.09.2021 23:49 Ответить
 
 