Участника террористической организации "Исламское государство" задержали на Одесчине, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подчеркивается, что мужчина является выходцем из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
"По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - следует из сообщения.
Отмечается также, что в настоящее время суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", - добавили в СБУ.
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просто Інтерпол навіть яценюка затримав, але забув шо він може попросити інвестицій та й відпустив від "гріха" подалі))
так і тут - учасники "інтерполу" - можуть запит дати хоч на васю з якутська хоч на франца з землі франца йосиповича
потім розглядають а не відразу видають.
то есть можешь половину выбросить(кошке или коту), но остальные 15 - ням-ням
Дмитрий
@dmitriypaut
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Шмыгаль выделит более 500 млн гривен на содержание афганских беженцев,а вы,тупые избиратели копите себе пенсии сами. Зеленскай же сказал,что ничего никому не должно
Многие уже в Одессе.