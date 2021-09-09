Участника террористической организации "Исламское государство" задержали на Одесчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что мужчина является выходцем из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - следует из сообщения.

Отмечается также, что в настоящее время суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", - добавили в СБУ.

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