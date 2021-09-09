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задержание (6588) Одесская область (3105) СБУ (18679) терроризм (18674) Исламское государство (584)

Участника террористической организации "Исламское государство" задержали на Одесчине, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что мужчина является выходцем из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

"По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - следует из сообщения.

Отмечается также, что в настоящее время суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", - добавили в СБУ.

Читайте также: Террористов "Исламского государства" задержали сотрудники СБУ на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участника террористической организации Исламское государство задержали на Одесчине, - СБУ 01
Участника террористической организации Исламское государство задержали на Одесчине, - СБУ 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
А кацапів вони не смикають.
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09.09.2021 16:36
+3
Черговий чечен, якого передадуть ерефії?
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09.09.2021 16:36
+2
А что у него с лицом, квадратами какими-то пошло? Больной оспой что-ли?
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09.09.2021 16:38
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А кацапів вони не смикають.
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09.09.2021 16:36 Ответить
ну еслии в базе данных, то не могли не сцапать
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09.09.2021 16:37 Ответить
а можна поцікавитися країною, яка їх оголосила в розшук?
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09.09.2021 16:38 Ответить
.... може Ефіопія?
просто Інтерпол навіть яценюка затримав, але забув шо він може попросити інвестицій та й відпустив від "гріха" подалі))
так і тут - учасники "інтерполу" - можуть запит дати хоч на васю з якутська хоч на франца з землі франца йосиповича Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8070
потім розглядають а не відразу видають.
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09.09.2021 16:57 Ответить
Тільки тих, на кого в інтерпол заявила ерефія.
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09.09.2021 16:37 Ответить
Черговий чечен, якого передадуть ерефії?
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09.09.2021 16:36 Ответить
не завадило б всіх чіч видати рашкостану, вони тут нафіг не потрібні
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09.09.2021 17:34 Ответить
А что у него с лицом, квадратами какими-то пошло? Больной оспой что-ли?
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09.09.2021 16:38 Ответить
Бойцы Исламского государства психопаты не хуже Талибана но учитывая пустынно- равнинный сирийский рельеф американцы и русские таки смогли нанести им поражение.
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09.09.2021 16:40 Ответить
Талібан проти ІГ і на впаки, ІГ проти Талібану. Раіся за Талібан.
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09.09.2021 16:45 Ответить
Восток дело тонкое) там все может меняться в любой момент Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6025
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09.09.2021 16:50 Ответить
Коню, вони - ІГ та таліби скоро помиряться
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10.09.2021 11:23 Ответить
рссукие против ИГ, это как ты против котлет.
то есть можешь половину выбросить(кошке или коту), но остальные 15 - ням-ням
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09.09.2021 17:14 Ответить
Таджик чи угорець?
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09.09.2021 16:48 Ответить
Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3256
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09.09.2021 19:00 Ответить
Може бути, але в нього є практично близнюк
Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3514
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09.09.2021 21:10 Ответить
Угорці-християни.
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11.09.2021 12:45 Ответить








Дмитрий

@dmitriypaut

·36 мин

Шмыгаль выделит более 500 млн гривен на содержание афганских беженцев,а вы,тупые избиратели копите себе пенсии сами. Зеленскай же сказал,что ничего никому не должно
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09.09.2021 17:02 Ответить
а що ті два пуштуна за свої не можуть родичів утримувати, з бюджета випрошують, мабуть і деребанити будуть
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09.09.2021 17:36 Ответить
Эти участники уже себе мичеть в Одессе строят, а наши казнокрады даютна это добро на фоне того, что Эрдоган крестьянский подмотал собор в Турции в пользу ислама.
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09.09.2021 17:05 Ответить
АЛЁ. ПРЕДЫДУЩАЯ ВЛАСТЬ НЫНЕШНЯЯ И БУДУЩАЯ! ПРЕКРАЩАЙТЕ ДЕЛАТЬ СТРАНЕ И ЛЮДЯМ ПРОБЛЕМЫ С ЭТИМИ ДикАРЯМИ ИСЛАМИСТАМИ БЕЖЕНЦАМИ... НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ТЕ ГРАБЛИ КОТОРЫЕ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СДЕЛАЛИ СОСВОИМИ СТРАНАМИ . превратили свои страны христианские и католические в мусульманские .уже перебор в мире с данной религией, от них одни проблемы только, они не работают нигде, торгуют. гуляют и траву курят во и всё что им нужно и всё что они могут. франция уже нет французов одни арабы\. в германии скоробудут одни русские и азиаты оно нам нужно, прибалты и поляки молодцы...рогами упираются от распределиний в свои страны таких эмигрантов .они же тунеядцы...потом смотрите что они в евространах вытворяют, грабят, бастуют, жгут магазины и авто, нападают на коренное население с ножами и топорами.сбивают машинами прохожих, пинают женщин ногами в метро и так далее ! пусть валят в эмираты и много других им братских стран арабских и азиатских... ну что их всё так тянет к (неверным....)? тут им лафа и рай земной .всё можно разврат и жизнь по безпределу и законов шариат... люди с москвы слушаю в киев приезжают и просто кайфуют от того что в городе европейцы и белые люди ходят, в москве говорят что вся москва уже (чёрная....)как то так....((
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09.09.2021 18:24 Ответить
По приглашению Вовы Зеленского скоро 5 тысяч таких моджахедов прибудут в Украину.
Многие уже в Одессе.
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11.09.2021 12:44 Ответить
 
 