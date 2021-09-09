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Десантники провели учения рядом с оккупированным Крымом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские десантники провели учения вблизи административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Личный состав одного из подразделений десантно-штурмовой войск из состава группировки войск "Юг" продолжает выполнение мероприятий поддержания боевой готовности. Так, на одном из полигонов состоялись занятия по огневой подготовке", - говорится в сообщении.

Командир подразделения отметил, что цели учений достигнуты.

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Десантники провели учения рядом с оккупированным Крымом 01
Десантники провели учения рядом с оккупированным Крымом 02
Десантники провели учения рядом с оккупированным Крымом 03

Автор: Ольга Лузан
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хотілось би з розмахом. щоб прикордоного орка колотило від переляку
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09.09.2021 18:59 Ответить
 
 