Десантники провели учения рядом с оккупированным Крымом. ФОТО

Украинские десантники провели учения вблизи административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Личный состав одного из подразделений десантно-штурмовой войск из состава группировки войск "Юг" продолжает выполнение мероприятий поддержания боевой готовности. Так, на одном из полигонов состоялись занятия по огневой подготовке", - говорится в сообщении.

Командир подразделения отметил, что цели учений достигнуты.

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