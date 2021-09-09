Десантники провели учения рядом с оккупированным Крымом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Украинские десантники провели учения вблизи административной границы с оккупированным Россией Крымом.
Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Личный состав одного из подразделений десантно-штурмовой войск из состава группировки войск "Юг" продолжает выполнение мероприятий поддержания боевой готовности. Так, на одном из полигонов состоялись занятия по огневой подготовке", - говорится в сообщении.
Командир подразделения отметил, что цели учений достигнуты.
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Daro Doro
показать весь комментарий09.09.2021 18:59 Ответить Мне нравится 0
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