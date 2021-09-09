120 человек освободили из трудового рабства в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
"Рабовладельцы" предлагали людям официальное трудоустройство к фермерам на Днепропетровщине. На самом же деле их заставляли работать по 12-16 часов в сутки за еду из испорченных продуктов.
Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались", - рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.
В Офисе генпрокурора уточнили, что у "работников" отбирали паспорта и мобильные телефоны. За ними постоянно следили так называемые "бригадиры", оказывавшие на пострадавших психологическое давление. Тех, кто пытался уйти из бараков - избивали.
Полицейские задержали пять человек - четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 29 до 60 лет. Им собираются сообщить о подозрении в торговле людьми. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Потерпевших поместили в приют, им оказывают необходимую помощь.
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ЧЕРНИШОВА Марина Юріївнател: (044) 286-18-03
БіографіяГрафік прийомуЗаступник голови Київської обласної державної адміністрації
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ЩЕРБАК Тетяна Василівнател: (044)БіографіяГрафік прийомуЗаступник голови Київської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
ШУГАЛІЙ Денис Анатолійовичтел: (044)БіографіяГрафік прийому
И вообще в Украине условия - "во!", зарплаты - "ого!", рабству - "решительное нет!" а эти люди глупые все едут и едут за границу будто им там медом намазано, даже несмотря на все страшилки.
терпиламля
А как иначе. Нормальные и работящие, условно говоря, едут в Польшу урожай убирать. Правда за совсем другие и конкретные деньги.
ЛЮБОЙ человек, кем бы он не был, вправе сам выбирать свою судьбу. И вы - никто, чтобы решать за людей, как им жить или умирать.
Позорище, что в 21 веке кто-то считает нормальным указывать людям, как им тратить свои деньги и жизнь.
Это даже не феодальный срой, а какой-то рабовладельческий. Просто днище.
и понимать и принимать последствия своих поступков.
У меня на глазах бомж, которого сначала наши "сильно умные" дворники нанимали чтобы он работал за них, сначала бросил пить, потом постригся, оделся в секонде, и теперь зарабатывает 10 тысяч, дворницкую вычистил, вымыл после изгнанных "сильноумных" лентяев. И спокойно зарабатывает на квартиру в Киеве, через лет 5, уверен, купит.
хотя дико звучит - в Киеве. может Кличко хотят унизить? тогда он сам должен объехать каждую постройку шоб такого не было, он же наш будущий президент.
вчера читал - вон - полюбуйтесь, за 5 суток студент = садист:
Понятно, что в Киевской области - просто подача такая, чтобы очернить Кличко.
он конечно не ангел, но я лично им доволен по сравнению со всеми предыдущими мэрами вместе взятыми.
А особо меня бесит и заставляет поддерживать Удар и Кличко только тот факт, что зеля его ненавидит и постоянно давит, желая выжить из политикума, более того - посадить.
Как по мне, Кличко - единственный реальный конкурент против Зели на ближайших выборах. У Порошенко слишком большой антирейтинг.
ну, вам виднее. ибо просто все срут на мэра за все вот это вот
просто хтось дуже файно заголовки формулює щоб всі на Віталю гнів слали
стыдно читать такие рабские высеры как ваш.
Просто совок и любовь к рабству в чистом виде.
Дайте людям возможность. и они саами решат - как им жить.
А заставлять никто не имеет никакого права.
А возможностей у нас никто не предоставляет...
И не зарекайся, что с тобой такого не может случиться.
В Офисе генпрокурора уточнили, что у "работников" отбирали паспорта и мобильные телефоны.Источник: https://censor.net/ru/p3287364
Средняя месячная зарплата в Украине в 2021 г. за январь-июль - 13457грн.
Предположив, что это средняя температура по больнице и это полная фигня. Но тысяч 7 в среднем, в реальности, наверное все-таки есть?
Если в Киеве, Днепре или Одессе дворником можно заработать, предположим тысяч 5, то пойдет ли человек, с паспортом и мобильником(!) на вокзал искать работу на 3-4 тыс.?
Это вовсе не значит. что у него можно отбирать документы и не платить за работу положенную минималку.
Потужна зарплата,не те що в Польщі.
Найбільше вбила фраза " Потенційним працівникам обіцяли зп в розмірі 3-4 тис. гривень 🙄
А ПОЧЕМУ РОЖИ "ГЕРОЕВ" ЗАМЫЛЕНЫ?
Без паспортов, голодные, нищие, рабский труд... Все сходится