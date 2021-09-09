120 человек освободили из трудового рабства в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Рабовладельцы" предлагали людям официальное трудоустройство к фермерам на Днепропетровщине. На самом же деле их заставляли работать по 12-16 часов в сутки за еду из испорченных продуктов.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались", - рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

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В Офисе генпрокурора уточнили, что у "работников" отбирали паспорта и мобильные телефоны. За ними постоянно следили так называемые "бригадиры", оказывавшие на пострадавших психологическое давление. Тех, кто пытался уйти из бараков - избивали.

Полицейские задержали пять человек - четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 29 до 60 лет. Им собираются сообщить о подозрении в торговле людьми. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Потерпевших поместили в приют, им оказывают необходимую помощь.















