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120 человек освободили из трудового рабства в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

"Рабовладельцы" предлагали людям официальное трудоустройство к фермерам на Днепропетровщине. На самом же деле их заставляли работать по 12-16 часов в сутки за еду из испорченных продуктов.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались", - рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

Смотрите: Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Офисе генпрокурора уточнили, что у "работников" отбирали паспорта и мобильные телефоны. За ними постоянно следили так называемые "бригадиры", оказывавшие на пострадавших психологическое давление. Тех, кто пытался уйти из бараков - избивали.

Полицейские задержали пять человек - четверых мужчин и одну женщину в возрасте от 29 до 60 лет. Им собираются сообщить о подозрении в торговле людьми. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция. ВИДЕО

Потерпевших поместили в приют, им оказывают необходимую помощь.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Опаньки. А нам тут статейки подбрасывают какой большой риск ехать на заработки за границу.
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09.09.2021 17:26
+16
Ще хтось буде писати "ризики праці в Польщі"?
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09.09.2021 17:27
+14
это в вотчине зеосла, в Зебилэнде
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09.09.2021 17:29
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И это в вотчине Пидалика... мэра" гамбургского , комментатора ковида " в отставку.
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09.09.2021 17:25 Ответить
это в вотчине зеосла, в Зебилэнде
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09.09.2021 17:29 Ответить
Голова Київської обласної державної адміністрації
ВОЛОДІН Василь Геннадійовичтел: (044) 286-82-30БіографіяГрафік прийому120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 6516Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації
НАЗАРЕНКО Дмитро Юрійовичтел: (044) 286-86-98БіографіяГрафік прийому120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 6516Керівник апарату Київської обласної державної адміністрації
ЧЕРНИШОВА Марина Юріївнател: (044) 286-18-03
БіографіяГрафік прийому120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 6516Заступник голови Київської обласної державної адміністрації
ЛІСОВИК Андрій В'ячеславовичтел: (044) 286-84-20БіографіяГрафік прийому120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 6516Заступник голови Київської обласної державної адміністрації
ТОРКУНОВ Олег Миколайовичтел: (044) 286-15-39БіографіяГрафік прийому120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 6516Заступник голови Київської обласної державної адміністрації
ЩЕРБАК Тетяна Василівнател: (044)БіографіяГрафік прийому120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 6516Заступник голови Київської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
ШУГАЛІЙ Денис Анатолійовичтел: (044)БіографіяГрафік прийому
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09.09.2021 17:37 Ответить
Опаньки. А нам тут статейки подбрасывают какой большой риск ехать на заработки за границу.
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09.09.2021 17:26 Ответить
Выжинепанимаете, это другое.

И вообще в Украине условия - "во!", зарплаты - "ого!", рабству - "решительное нет!" а эти люди глупые все едут и едут за границу будто им там медом намазано, даже несмотря на все страшилки.
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10.09.2021 09:46 Ответить
Ну знаете ли !??? Это без слов....одни выражения! В 21 веке такое у нас !??? Какое там наказание ? За это надо четвертовать!
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09.09.2021 17:27 Ответить
А если так цыган замставлять работать ? Я только за.
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09.09.2021 17:51 Ответить
это цыгане бомжей так заставляют работать...ты глянь на эту даму в халате.
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09.09.2021 18:06 Ответить
Ще хтось буде писати "ризики праці в Польщі"?
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09.09.2021 17:27 Ответить
И при совдепии ездили на уборку сельхозкультур не всегда лучшие слои общества, и ездили добровольно. И за не большие деньга. Чаще давали продукцию. Скорее все эти тоже добровольно поехали, и знали что большого бабла не будет. И условия мало чем разнятся с теми временами. Кто знает--тот знает. Это дежурная новость. Или кого то подставили из сельхозпроизводителей. Злобная конкуренция.
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09.09.2021 17:33 Ответить
и что ты предлагаешь - обнять и простить?
терпиламля
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09.09.2021 17:38 Ответить
Выборочно работающий закон хуже беспредела. В этом старая беда у нас. И ещё. Если не забирать паспорта, телефоны, та ещё промежуточно платить аванс---наступает капец. Через неделю бухло, драчки, не выход на работу. И живут они среди села или на окраине. Все всё знают и видят. Бывают крайности конечно. В стране всё больше социального отброса, нищеты, и бомжиков. Типичный олигархат. Причём тут обнимать и терпила? От скуки?
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09.09.2021 17:52 Ответить
В стране всё больше социального отброса, нищеты, и бомжиков.

А как иначе. Нормальные и работящие, условно говоря, едут в Польшу урожай убирать. Правда за совсем другие и конкретные деньги.
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09.09.2021 18:47 Ответить
Та бесусловно---я ведь об этом. Нормальным не стало места в стране давно. Шваль у власти, особо на местах. По сути уголовники. Гоструктуры взяточники массово. Закон не работает абсолютно. Отбросам это похер, а богатым и тем кто у власти самое то. Отсюда и отъезд массовый нормальных. Скорее всего этот процесс станет сплошным скоро. Платить минималку белую и в конверте довесок в 3 т.гр уже не катит. На 10-13 тыс. гр семья с 3 человек уже не выживает. На скромную еду и квартплату.
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09.09.2021 21:56 Ответить
Борис, если вы считаете нормальным отбирать у людей документы и заработанные ими деньги - вам место в тюрьме. Или где-нибудь в России или Афганистане.
ЛЮБОЙ человек, кем бы он не был, вправе сам выбирать свою судьбу. И вы - никто, чтобы решать за людей, как им жить или умирать.
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09.09.2021 21:42 Ответить
ого, у вашего высера уже три лайка. Последствия рабской психологии России и совка.
Позорище, что в 21 веке кто-то считает нормальным указывать людям, как им тратить свои деньги и жизнь.
Это даже не феодальный срой, а какой-то рабовладельческий. Просто днище.
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09.09.2021 21:44 Ответить
Наркоманов нельзя лечить, тунеядцев нельзя заставлять работать, воров нельзя садить..Это тоже не нормально. Тюрьма это не наказание за преступление,а изоляция ( ха- ха). Хрень полнейшая
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09.09.2021 17:56 Ответить
я не знаю - с сарказмом вы говорили или искренне. Но я считаю абсолютно без всякой иронии, что никого нельзя заставлять работать. Это право и выбор человека - как ему жить или умирать.
и понимать и принимать последствия своих поступков.
У меня на глазах бомж, которого сначала наши "сильно умные" дворники нанимали чтобы он работал за них, сначала бросил пить, потом постригся, оделся в секонде, и теперь зарабатывает 10 тысяч, дворницкую вычистил, вымыл после изгнанных "сильноумных" лентяев. И спокойно зарабатывает на квартиру в Киеве, через лет 5, уверен, купит.
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09.09.2021 21:47 Ответить
http://lllolll.ru/stanford-prison/вроде и могли поднять бунт, но если грамотно подавлять как там, ну, пишется в статье же, а, психику, то даже и не странно.
хотя дико звучит - в Киеве. может Кличко хотят унизить? тогда он сам должен объехать каждую постройку шоб такого не было, он же наш будущий президент.
вчера читал - вон - полюбуйтесь, за 5 суток студент = садист:
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09.09.2021 17:36 Ответить
какие еще фермерские хозяйства в Киеве? Бред.
Понятно, что в Киевской области - просто подача такая, чтобы очернить Кличко.
он конечно не ангел, но я лично им доволен по сравнению со всеми предыдущими мэрами вместе взятыми.
А особо меня бесит и заставляет поддерживать Удар и Кличко только тот факт, что зеля его ненавидит и постоянно давит, желая выжить из политикума, более того - посадить.
Как по мне, Кличко - единственный реальный конкурент против Зели на ближайших выборах. У Порошенко слишком большой антирейтинг.
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09.09.2021 17:40 Ответить
ну оно то да, но вот даже Антиколорадос чуть не обосрался от ************ Кличко. так шо наверное если бы из Брюсселя мэра взять, то киев был бы похож на город, а не на пробку.
ну, вам виднее. ибо просто все срут на мэра за все вот это вот 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 7003
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09.09.2021 17:45 Ответить
"Рабовладельцы" предлагали людям официальное трудоустройство к фермерам на Днепропетровщине. Источник: https://censor.net/ru/p3287364
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09.09.2021 18:09 Ответить
Новину з Дніпровщини видають за Київську? Це вже проглядаються кремлівські лекала в команді зрадника ЗЕ
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09.09.2021 18:47 Ответить
ага саме в Києві їх тримали. ну в тому києві де ті "раби" людей не бачили працюючи на сг виробництві.
просто хтось дуже файно заголовки формулює щоб всі на Віталю гнів слали
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09.09.2021 17:42 Ответить
це подіє хіба що на безмізких
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09.09.2021 18:47 Ответить
ну Зелоха-голоборотька ж не люди з мізками обирали
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09.09.2021 20:52 Ответить
жесть...
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09.09.2021 17:36 Ответить
Каждый день утром вижу этот приезжий "геноцид нации" возле центрального жд вокзала в Киеве - зрелище ужасающее.
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09.09.2021 17:37 Ответить
Як 4 могли тримати 120 чоловік у підкоренні? Це якась маячня.
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09.09.2021 17:45 Ответить
А я уверен, что 100 из этих 120 вовсе не желали, чтобы их "освобождали" от рабства. Им и так было хорошо. Более того, эти 100 из 120 всё делали так, чтобы оставшиеся 20 не бузили. Так что реально там 104 человека держали в рабстве 20, а это совсем другой расклад.
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09.09.2021 18:15 Ответить
тоді треба писати про 20 утримуваних а не 120 - бо виходить повна дурість 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 2566
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09.09.2021 18:44 Ответить
А так неинтересно будет новость звучать Да и менты себе медалек уже понавешивали, зачем лишать людей маленьких радостей в жизни?
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10.09.2021 03:34 Ответить
это им решать, как им жить. Ни вы и никто другой за них решать не вправе.
стыдно читать такие рабские высеры как ваш.
Просто совок и любовь к рабству в чистом виде.
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09.09.2021 21:48 Ответить
Я где-то написал, что мне нравится жить в бараке и хлебать баланду из просроченных продуктов? Другое дело, что мне приходилось сталкиваться с таким вот контингентом, их и людьми то назвать тяжело. Им реально нравится так жить, их всё устраивает, тепло, кормят, чего ещё желать в этой жизни? Разве что вот бухла не дают, это таких сильно печалит. А вот косячок там наверняка после смены был положен по уговору.
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10.09.2021 03:31 Ответить
Разве наше государство заботится о людях, подбирает бомжей и хоть что-то им предоставляет, работу, питание и крышу над головой? Кому они вообще нужны и кто их возьмет на работу с проживанием и хоть каким-то питанием, посему и бунта небыло
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09.09.2021 18:27 Ответить
у нас в дворницкой живет бывший бомж. Его наняли сначала как помощника, потом он бросил пить, восстановил документы. теперь бывших дворников выглани - он живет и работает на полную ЗП, больше 8 тыс. Берет подряды у соседей, так что зарабатывает как мелкий клерк в Киеве.
Дайте людям возможность. и они саами решат - как им жить.
А заставлять никто не имеет никакого права.
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09.09.2021 21:50 Ответить
Смотрящие конечно обнаглели!..
А возможностей у нас никто не предоставляет... 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 1833
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09.09.2021 22:18 Ответить
Круто на Педаліка наїжджают потвори зелені !!!)))
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09.09.2021 17:49 Ответить
Работали люди как могли, даже этого лишили ироды)
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09.09.2021 17:52 Ответить
і що, 120 чоловік не могли ********** рабовласників?
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09.09.2021 17:55 Ответить
кто? наглухо подавленные бомжи против бронелобиков с приправами?
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09.09.2021 18:03 Ответить
у 4 чоловіків - 8 рук. Навіть теоретично вони б тільки 8 утримали - інші не могли хоча б розбігтися? Чи щоденна чарка не відпускала їх на волю? 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 2920
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09.09.2021 18:43 Ответить
попадешь в их ситуацию - узнаешь.
И не зарекайся, что с тобой такого не может случиться.
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09.09.2021 21:51 Ответить
шмальнуть у тебя над бошкой и посмотреть в какую сторону ты будешь дергаться 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 3403
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10.09.2021 03:01 Ответить
к сожалению это повсеместно, по всей Украине... 120 людей звільнили з трудового рабства в Києві - Цензор.НЕТ 3485
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09.09.2021 17:59 Ответить
Бизнес няня по работорговли не успела раскрутится.
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09.09.2021 18:16 Ответить
Есть по этой тебе один замечательный фильм под названием *Камышовый рай* - там полностью вскрывается психология нынешнего трудового рабства.
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09.09.2021 18:20 Ответить
Этих банд на авто и жд вокзалах много и они работают каждый день. Предлагают если нет автобусов какие то левые рейсы, но увозят в неизвестном направлении. Это чёрный бизнес.
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09.09.2021 18:34 Ответить
А если на этот левый рейс сядет человек, какой-нибудь единоборец боев без правил или со стволом в кармане, а ему скажут -"конечная, давай сюда паспорт и мобильник и киздуй в поле картошку рыть за тухлый суп" - он отдаст и пойдет?
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09.09.2021 19:30 Ответить
если не дурак и хочет жить - отдаст и пойдет. Правда если его психологически и физически не сломили и ему есть куда обратиться в этом мире - свалит и устроится сам, без рабовладельцев.
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09.09.2021 21:52 Ответить
Так кто пострадавшие, негры или цыгане?
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09.09.2021 18:51 Ответить
Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц.Источник: https://censor.net/ru/p3287364

В Офисе генпрокурора уточнили, что у "работников" отбирали паспорта и мобильные телефоны.Источник: https://censor.net/ru/p3287364

Средняя месячная зарплата в Украине в 2021 г. за январь-июль - 13457грн.

Предположив, что это средняя температура по больнице и это полная фигня. Но тысяч 7 в среднем, в реальности, наверное все-таки есть?

Если в Киеве, Днепре или Одессе дворником можно заработать, предположим тысяч 5, то пойдет ли человек, с паспортом и мобильником(!) на вокзал искать работу на 3-4 тыс.?
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09.09.2021 19:25 Ответить
всякие бывают ситуации. Может быть утеря документов. Чаще всего - отсидевшие со справками об освобождении, их никуда не берут. Бывают опустившиеся бомжи, потерявшие документы, и мечтающие начать новую жизнь.
Это вовсе не значит. что у него можно отбирать документы и не платить за работу положенную минималку.
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09.09.2021 21:54 Ответить
Проте всюди трублять,про рабство закордоном.
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09.09.2021 20:06 Ответить
"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам "работодатели" обещали обеспечения жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 гривен в месяц.Источник: https://censor.net/ru/p3287364

Потужна зарплата,не те що в Польщі.
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09.09.2021 20:08 Ответить
не все имеют знания и документы для работы за границей.
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09.09.2021 21:54 Ответить
Це зрозуміло,що не всі мають знання.Але в Польщі без знань працюють.
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09.09.2021 22:12 Ответить
Ппц 21 століття.
Найбільше вбила фраза " Потенційним працівникам обіцяли зп в розмірі 3-4 тис. гривень 🙄
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09.09.2021 20:54 Ответить
харизматы-зеки по зонам шарят, набирают убогих на "работу" под видом благотворительности.
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09.09.2021 23:07 Ответить
Так это их в зад толкли за бабосы
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10.09.2021 01:03 Ответить
******!
А ПОЧЕМУ РОЖИ "ГЕРОЕВ" ЗАМЫЛЕНЫ?
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10.09.2021 07:38 Ответить
Колхозы по- новому?

Без паспортов, голодные, нищие, рабский труд... Все сходится
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10.09.2021 10:12 Ответить
 
 