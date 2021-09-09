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Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сестра погибшей утверждает, что женщина ехала с работы в светоотражающей куртке.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи выяснили, что мужчина не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении скутером, водитель которого погибла на месте.

"После совершенного водитель внедорожника не остановился и попытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследование и через несколько минут задержали", - рассказали в полиции.

У водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр он отказался.

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Мужчину задержали, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Суспільне" сообщает, что за рулем был бывший прокурор, которого уволили в прошлом году - не прошел аттестацию. Сейчас мужчина занимается адвокатской деятельностью в Сарнах.

Сестра погибшей утверждает, что была в светоотражающей куртке.

Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать 01
Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать 02
Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать 03
Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать 04
Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Как эта мерзота "правоохранительная" осточертела.
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09.09.2021 18:45
+18
прокурор и алкоголь это синонимы..
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09.09.2021 18:43
+14
Якщо відмовився від експертизи ,то апріорі винен !!!))))
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09.09.2021 18:46
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Антонина, повышай штрафы!!!
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09.09.2021 18:34 Ответить
реально треба підвищувати!
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09.09.2021 18:42 Ответить
Як у Фінляндіі,піврічна з/п і пожиттєве позбавлення водійських прав !!!))))
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09.09.2021 18:49 Ответить
И так ездят без прав))
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09.09.2021 20:41 Ответить
"..с двигавшимся в попутном направлении скутером"..
судя по разрушению передка авто - разница в скорости была более 70..80 км..
пусть скорость скутера 30..40.. значить этот алкаш гнал на скорости более 100-120 км.
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09.09.2021 18:37 Ответить
чертила, но кто его посадит? может монастырский? как посадил Трупина?
даже если выпил, то едь аккуратно, тварь. фары нормальные - чего же гнать поперед Авакова в Монастырского?
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09.09.2021 18:39 Ответить
7 человек согласны с "если выпил, то едь"
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09.09.2021 20:37 Ответить
Как обычно, откупится.
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09.09.2021 18:42 Ответить
только посадки конкретные или штрафы десятками и сотнями тысяч гривен можно как то побороть алкоголизм на дороге.... толку не будет. у таких людей денег наворовано много и связи везде корупция поголовная . есть с кем договориться и есть чем откупиться .вот и такая наша действительность.... такое впечатление что все силовые структуры и дипутаты алкаши и просто не люди....(( а другие слои наркоманы и гопники и мажоры .получается что почти все....я в шоке...((
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09.09.2021 18:42 Ответить
Прочитай сам написанное тобою. Как ты видишь прогресс через "посадки конкретные или штрафы десятками и сотнями тысяч гривен" ?
Наверно за зеленского еще раз надо проголосовать? у него с первого раза не получилось?
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09.09.2021 23:30 Ответить
я не понял чем ты недоволен, штрафами тысячными? видать тебя это каснулось....все мой пост понравился лайками а тебе одному нет, ну тогда отрубливать руки и ноги чтобы мрази не смогли крутить баранку и тиснуть на педали....при чём зеленский, раз животные не понимают что людей сносить на тротуарах. переходах дорожных нельзя, нельзя твари долбанные лишать жизней не винных людей,деток стариков ...то лишать жизни нужно всё это быдло! кофискация машин,имущества и передавать потерпевшим...
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10.09.2021 09:19 Ответить
прокурор и алкоголь это синонимы..
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09.09.2021 18:43 Ответить
Как эта мерзота "правоохранительная" осточертела.
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09.09.2021 18:45 Ответить
Вони по іншому жити не спроможні ,пихаті корумповані гниди !!!)))
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09.09.2021 18:47 Ответить
Якщо відмовився від експертизи ,то апріорі винен !!!))))
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09.09.2021 18:46 Ответить
в легких случаях мона сказать шо не верю и едем до за 20км. больницы, а там доктора и так... ну, как минимум сонные. хотя незаметно дать "Франклина" доктору, то он мусорам покажет фак, то есть справку - Чист аки адамов лист)))
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09.09.2021 18:53 Ответить
Маю дуже великий сумнів,що цьому прокурорчику взагалі щось там буде...
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09.09.2021 18:47 Ответить
этому будет,он же бывший. аттестацию не прошел,значит кому то не занес и выпал из обоймы. машина особо не дорогая,прокурор так себе,не решала,а мелкий взяточник.
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10.09.2021 09:47 Ответить
Для рівня райцентра він ще авторитетний чєл. Повинен відмазатись. Тут головне гроші, а статус то другорядне.
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10.09.2021 15:09 Ответить
Судячи з фото швидкість автомобіля була далеко не 50км/ч
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09.09.2021 18:52 Ответить
долго он сосал на джип в прокуратуре ой долго дупой работал на вззятках..
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09.09.2021 19:08 Ответить
От десяти до пятнадцати. Когда надо ставить к стенке сразу, пока не протрезвел и не стал отнекиваться, что не пил да и "ваще" на месте не был.
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09.09.2021 18:54 Ответить
расстрел
когда уже не собьет трезвый проффессор
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09.09.2021 19:07 Ответить
одвокат мендесабель
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09.09.2021 19:09 Ответить
Запятая ,покинула чат и голову автора заголовка.....
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09.09.2021 19:39 Ответить
Фатальные последствия могут быть для любителей ночной езды на скутере. Одиночный задний фонарь скутера создаёт оптическую иллюзию едущего далеко впереди автомобиля.Сюда же относятся и автомобили с одним неисправным габаритным фонарём.Будьте внимательны на дороге ночью, любой "дальний" огонёк может неожиданно перерасти в немедленное лобовое столкновение.
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09.09.2021 19:43 Ответить
А ты ночью с выключенными фарами ездишь, что только по габаритам ориентируешься?
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10.09.2021 05:21 Ответить
А ты ночью фары от грязи не протираешь и вообще их не регулируешь на стенде, что только по габаритам ориентируешься?
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10.09.2021 07:28 Ответить
Убийца. Реальний срок под сомнением, все корумпированно.
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09.09.2021 19:55 Ответить
Та ніхрена йому не буде.Не забувайте, що живете в самій корумпованої державі Європи.
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09.09.2021 20:10 Ответить
очередное бухое право-хоронительное быдло...
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09.09.2021 20:16 Ответить
Відкупится, жодного дня без смертельних ДТП ,коли вже почнуть по справжньому боротись з п'яною наволоччю і мажорами на дорогах ,все пущено на самоплив ,всяке бидло відчуло що все дозволено.
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09.09.2021 20:26 Ответить
Дик потенційні борцуни самі і бухать по-чорному.
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10.09.2021 15:12 Ответить
А где новости типа " бывший прокурор, убивший невинную женщину, найден мертвым в лесопосадке"?
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09.09.2021 20:49 Ответить
Оце так, тиждень вся б країна таку новину смакувала, прицмокуючи.
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10.09.2021 15:13 Ответить
замочить суку кирпичом !!!! 2 раза!!!!
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09.09.2021 21:35 Ответить
и опять мусорила "отличилась"...
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09.09.2021 22:29 Ответить
Вдумайтесь, 5 лет за убийство(больше ему, его знакомые судьи не дадут). Нужен закон о самосуде в таких случаях, чтобы родственники могли по быстрому решить его судьбу.
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09.09.2021 22:53 Ответить
Наивный ты человек - родственникам ничего не мешает решить судьбу бухово прокурора, кроме самих же бухих прокуроров, бухих судей и так далее. Причем тут закон?
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09.09.2021 23:23 Ответить
Хороший заголовок, кликабельный. Согласитесь, что "Пьяный адвокат сбил насмерть женщину на скутере" не вызвал бы столько праведного негодования.
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09.09.2021 23:23 Ответить
О, похоже адвокат бухого тела уже подтянулся в спич.
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09.09.2021 23:24 Ответить
если юрист взяточник сбивает на смерть ему еще потом премию выпишут вениками мылом и картошкой -тогда мне можно рейхстаг брать... П'яний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти - Цензор.НЕТ 8738
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10.09.2021 02:03 Ответить
Женщину жалко.Прокурор отмажется.Но что делать с этими скутерами на дорогах?Их давят не только пьяные прокуроры.И большинство этих людей ни в чем не виноваты.Скутер по дороге движется,как ракета путина - по непредсказуемой траектории.Недавно видел последствия аварии,когда тусовка из 40-50 скутеров -дети по 13-14 лет выскочили стадом на дорогу перед машиной. Десятки покалеченых,несколько трупов и рыдающая в истерике женщина-водитель машины.Хрустики перед этим тусовались на площадке отстоя на обочине дороги.Потом рванули на дорогу.
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10.09.2021 06:16 Ответить
жесть. Где такое было?
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10.09.2021 11:22 Ответить
Якби патрульні поліція згідно вже давно існуючих законів, виловлювала неповнолітніх скутерістів, а також тих скутеристів, хто не водійського посвідчення, то описаної Вами ситуації ніколи не сталось. І ще, я дуже здивуюсь, якщо жіночка-скутерист, яку збив пяний адвокат мала водійське посвідчення.
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10.09.2021 15:21 Ответить
Просто чабанам в раде вместо дури пора принять нормальные законы.
1. За езду бухим - штраф минимальный 100 000 грн. Если бухим будет госслужащий - двойной штраф.
2. Также удвоить наказания по УК для госслужащих.
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10.09.2021 07:23 Ответить
Та бувший він, бувший прокурор, хоча за п'яну їзду треба карати жорсткіше.
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10.09.2021 15:17 Ответить
А бывшим прокурором он стал до дтп или после?
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10.09.2021 17:44 Ответить
 
 