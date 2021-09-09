Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский. ФОТО

Застройщик собирается закатать в бетон часть поверхности озера и возвести там несколько многоэтажек и торговый центр. Это может уничтожить экосистему с животными, птицами и краснокнижными рыбами.

О застройке пишет в Фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Киеве застройщик, связанный с олигархом Хомутынником, готовится закатать в бетон побережье и часть водной поверхности озера Вырлица, чтобы построить очередной торговый центр. Когда я вначале об этом услышал, даже не поверил. Ну кто такое позволит? Как можно застроить поверхность озера? Это же тупо незаконно. Но, как выяснилось, в Киеве возможно все!" - пишет Казанский.

Он напомнил, что разрешение на строительство было выдано еще в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко. Строительство активизировалось в этом году: участок обнесли забором и завели технику, но местные жители повалили несколько секций ограды и остановили стройку.

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"Сейчас жители близлежащих районов проводят встречи на берегу озера и организовывают акции протеста. Люди добиваются от городских властей разрыва незаконных договоров аренды и организации на территории озера заказника. ... Но киевская власть не спешит идти навстречу обществу. Например, депутаты Киевсовета недавно отказались голосовать за организацию заказника", - пишет Казанский.

Он отметил, что на озере живут звери и птицы, в нем водятся занесенные в Красную книгу рыбы.

"Уничтожение этого уголка природы - преступление против Киева и здравого смысла. В нормальных европейских городах участки у водоемов оберегают, делают там зоны отдыха, парки, общественные пространства. В Киеве не придумали ничего лучшего, чем просто засыпать часть озера и закатать в бетон, чтобы построить очередной 100500-й по счету торговый центр", - подытожил Казанский.

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