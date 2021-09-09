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Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Застройщик собирается закатать в бетон часть поверхности озера и возвести там несколько многоэтажек и торговый центр. Это может уничтожить экосистему с животными, птицами и краснокнижными рыбами.

О застройке пишет в Фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Киеве застройщик, связанный с олигархом Хомутынником, готовится закатать в бетон побережье и часть водной поверхности озера Вырлица, чтобы построить очередной торговый центр. Когда я вначале об этом услышал, даже не поверил. Ну кто такое позволит? Как можно застроить поверхность озера? Это же тупо незаконно. Но, как выяснилось, в Киеве возможно все!" - пишет Казанский.

Он напомнил, что разрешение на строительство было выдано еще в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко. Строительство активизировалось в этом году: участок обнесли забором и завели технику, но местные жители повалили несколько секций ограды и остановили стройку.

Читайте: "Дом монстр" на Подоле не введут в эксплуатацию: Суд восстановил запрет

"Сейчас жители близлежащих районов проводят встречи на берегу озера и организовывают акции протеста. Люди добиваются от городских властей разрыва незаконных договоров аренды и организации на территории озера заказника. ... Но киевская власть не спешит идти навстречу обществу. Например, депутаты Киевсовета недавно отказались голосовать за организацию заказника", - пишет Казанский.

Он отметил, что на озере живут звери и птицы, в нем водятся занесенные в Красную книгу рыбы.

"Уничтожение этого уголка природы - преступление против Киева и здравого смысла. В нормальных европейских городах участки у водоемов оберегают, делают там зоны отдыха, парки, общественные пространства. В Киеве не придумали ничего лучшего, чем просто засыпать часть озера и закатать в бетон, чтобы построить очередной 100500-й по счету торговый центр", - подытожил Казанский.

Смотрите: Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке. ФОТОрепортаж

Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 01
Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 02
Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 03
Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 04
Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 05
Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 06
Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Жаль, что понаехавшее быдло, для которого собственно и строится эта говнонедвижка, не знает, что там рядом работает мусоросжигательный завод, а по вечерам адски воняет говном из бортничей. И вишенка на торте - оживленная трасса, по пятницам, когда "киевляне" едут домой на машинах и бусах - там ад.
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09.09.2021 19:56
+19
из этого заболоченного все и начинается... дебилы во времена ссср осушали болота и по исчезали реки...
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09.09.2021 19:54
+18
у зебила нет мозгов, у него есть команда -гавкать на неугодных зеленым мародерам. Чучело, ты для начала прочитай статью и поинтересуйся кто дал разрешение.
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09.09.2021 19:57
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Правила форума Совет форумчан
Еще одно доказательство животного беспредела кличковской мафии застройщиков!
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09.09.2021 19:45 Ответить
у зебила нет мозгов, у него есть команда -гавкать на неугодных зеленым мародерам. Чучело, ты для начала прочитай статью и поинтересуйся кто дал разрешение.
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09.09.2021 19:57 Ответить
Дмитрий Питалов d7355999 - "беспредела кличковской мафии "

**********************************************************************************
Цензор.Нет - "Разрешение на строительство выдано в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко."
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09.09.2021 20:08 Ответить
Но честный, хоть и неподкупный, Кличко взял и аннулировал данное разрешение, выданное подлым и коррумированным папередником! Ведь так?Или он активно не протестует?
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09.09.2021 20:38 Ответить
Кличко не аннулирует и не выдает. Аренда участков - это решение сессии Киевсовета.
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09.09.2021 20:52 Ответить
А кто же руководит Киевсоветом? Не уж-то Зе? Да нет, все-таки Кличко. Эти идиоты не в состоянии уже который год сделать землеотвод на двух участках Житомирской трассы, что проходит в пределах города. В результате не могут начать строительство двух развязок - на спорткомплекс и ЖК "Чайка", вследствие чего там постоянные заторы и аварии
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10.09.2021 07:33 Ответить
А если безпричинно ануллировать договор аренды, то любой суд примет решение в пользу Арендатора.
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09.09.2021 20:54 Ответить
Условный суд руками какого-нибудь судьи Вовка примет нужное людям решение. Фамилии этих людей не вижу смысла здесь называть.
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09.09.2021 21:00 Ответить
На берегу строить запрещено. Должно быть определенное расстояние до воды, чем не повод?
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14.09.2021 01:24 Ответить
Это так не работает, "хачу даю, хачу забираю", этот застройщик получил все официальные документы и стал в реестр застройщиков, шоб аннулировать разрешение, нужно или отказ застройщика, или информация о его ликвидации (юрлица, а не физически этого барыжки)) или решение суда.
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09.09.2021 20:58 Ответить
Если б законы работали бы...впрочем это уже меня в дебри фантастики начало заносить)))
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09.09.2021 21:03 Ответить
Их принимают ручные депутаты своим "папикам" или "мамикам" с тем учетом, чтоб можно было их обойти, они только шоб нас бомбить работают))
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09.09.2021 21:06 Ответить
Олександр Омельченко провів капітальний ремонт будинку в якому я маю квартиру. На папері. Вкрав з бюджету багатомільйонну суму. Думаю таких будинків в центрі міста він "відкапіталив " десятки...
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10.09.2021 03:49 Ответить
И снести все дома вокруг ради краснокнижных рыб!!!
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09.09.2021 20:32 Ответить
Там рыбы нет! Купаться запрещено лет 35! Крысы по 50см на берегу бегают! Само "озеро" камышами заросло! Но упоротые, будут против, чтобы застроить часть и привести в порядок все остальное!
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10.09.2021 11:45 Ответить
Вот и я о том же.
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10.09.2021 19:00 Ответить
Ну судя по фото это заболоченная часть озера и мне план того что хотят построить нравится больше реального фото.
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09.09.2021 19:51 Ответить
из этого заболоченного все и начинается... дебилы во времена ссср осушали болота и по исчезали реки...
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09.09.2021 19:54 Ответить
Дебилы и Нью-Йорк тоже на осушенных болотах построили, и ещё кучу городов, вот идиоты.
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09.09.2021 20:00 Ответить
Сейчас в Европе д...илы покупают зеленуху для рек, потому что бетон убил Дунай, например.
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10.09.2021 13:51 Ответить
Мне тоже больше болото напоминает, чем озеро. Правда, краснокнижные рыбы? Интересно, а где надо строить новые районы, с пустыне, что ли?
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09.09.2021 19:58 Ответить
Будуй хоч в Кремлі .
Ось там можно усе знести разом з кладовищем , язичним ристалищем тушки Лукіча -- усе під бульдозер .
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09.09.2021 20:22 Ответить
В Киеве целые районы отживших хрущевок
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09.09.2021 22:36 Ответить
Какие рыбы? Там только крысы!
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3176

Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3590

Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 2861
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10.09.2021 11:50 Ответить
Одна мерзота Ткаченко (міністер культур-мультурки імені "какайя разнітса") не так давно заявив , що нехай костел Городецького "згорить до щенту" - йому буде від цього йще крайще .

Розумово , с точки зору бидла (а хоч єнакієвського , а хоч виницького , а хоч криворіжського) усякі там "дома з Химерами" , "дома Альохіних" , костели , "пейзажні алеї" усе це дорога земля під забудову бетонними консервними банками ...

Але Київ це не Нью-Йорк часів купівлі Манхетена у племені "Чарокі" за 5 пляшок віски ...

В Київі архіологичних слоїв до 50 штук ... й історія більше тисячи років . А Оболонь , це регіон близкий до історичного центру - Подолу .
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09.09.2021 20:20 Ответить
А Хрещатик я вже не кажу про гору, де стояли княжі двори-- Ольги, Ярослава, Володимира і ще дуже багато всього
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10.09.2021 08:23 Ответить
плавни и заболоченные места-оазисы для всякой живности,места кормления как рыбы,так и птиц,и даже животных.
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09.09.2021 20:26 Ответить
А люди вокруг им мешают. Снести дома в радиусе 20 км и сделать заказник!
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09.09.2021 20:33 Ответить
Забудовника разом з владою забетонувати !!!)))
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09.09.2021 19:53 Ответить
Жаль, что понаехавшее быдло, для которого собственно и строится эта говнонедвижка, не знает, что там рядом работает мусоросжигательный завод, а по вечерам адски воняет говном из бортничей. И вишенка на торте - оживленная трасса, по пятницам, когда "киевляне" едут домой на машинах и бусах - там ад.
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09.09.2021 19:56 Ответить
Это реально так Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 8225
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10.09.2021 07:39 Ответить
и все будут с дороги посылать им наверх факи и лучики поноса, дебилам малохольным
....
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10.09.2021 11:14 Ответить
Значит зебил опять получил откат. Застройка будет.
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09.09.2021 20:02 Ответить
Который "зебил" у нас в Киеве решала по городу?
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09.09.2021 20:28 Ответить
Пидалик уже зебил? Впрочем все может быть...
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10.09.2021 07:40 Ответить
Этот участок отдан еще при Омельченко в 2005 году Льву Парцхаладзе. Прошло 16 лет и только сейчас "местные жители" вспомнили о природе. Сейчас модно и главное доходно быть активитом по скачиванию бабла у застройщиков.
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09.09.2021 20:04 Ответить
Был там забор всегда. Просто жить нужно в Киеве, а не писать фиг знает откуда. Читаем новость от 2012 года. https://100realty.ua/uk/node/10727
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09.09.2021 20:13 Ответить
Чипированным антипрививочникам похер! За болото! За удорожание стройки!
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10.09.2021 11:43 Ответить
ЖК "Говнючка" ,а застройщик еще тот приколист .
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09.09.2021 20:05 Ответить
А что же мэр? Впрочем, ему сейчас не до озера... Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 866
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09.09.2021 20:20 Ответить
Омельченко пох. Хотя можешь ему под дверь насрать Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 5688
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09.09.2021 22:28 Ответить
А я живу в многоэтажном доме практически на берегу этого озера и считаю, что от застройки береговой части проспекта Бажана и окружающая местность и само озеро только выиграет. Ведь хотят засыпать мелководную часть этого озера, которое из-за болотной растительности летом неприятно воняет. Стоячая вода здесь сплошь покрыта грязными пятнами ряски, из-за чего в озере купаться запрещено. Хотя многие дураки в нём купаются. Если засыпать болотную часть озера, то в озере вполне можно будет купаться. А если построить красивую набережную, как на Оболони, то вообще будет великолепно. Зря совок бунтует, не разобравшись в сути дела. Наверное, это те, которые сначала голосовали за Януковича, а потом за Зеленского. Прямо беда какая--то.
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09.09.2021 20:33 Ответить
Так не засыпать нужно, а расчистить, укрепить берег и построить набережную, сделать прокат лодок. Всем этим должна заниматься мэрия или КМДА. А застройщику только дай волю, он все озеро засыпит ради своих "каменных джунглей"! Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 7097
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09.09.2021 21:07 Ответить
"мэрия или КМДА". А почему не депутаты Дарницкой РДА? Вроде там депутаны выбранные местными жителями? Не? Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 6081
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09.09.2021 22:30 Ответить
В Киеве райрады ликвидировали еще при Яныке, если ты не в курсе. Все решает городская власть
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10.09.2021 07:42 Ответить
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3648
Офіційний сайт Дарницької районної державної ...
https://darn.kyivcity.gov.ua


ДАРНИЦЬКА РАЙОННА в місті києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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10.09.2021 09:09 Ответить
Ты понимаешь вообще разницу между депутатами и чиновниками РДА? Ты, в своем посте, пишешь про депутатов Дарницкой РДА, которых не существует в природе. Есть только чиновники РДА, которые НЕ РЕШАЮТ земельных вопросов. Все земельные вопросы Киева решаются в Киевраде во главе с Виталиком!
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10.09.2021 12:24 Ответить
Ага. И чё там эти поцы забыли? Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3282

25 октября на местных выборах 2020 жители столицы будут избирать новых депутатов в Киевсовет.
Представители всех политических сил, которые участвуют в гонке в городе, представили кандидатов, которые будут баллотироваться в Киевсовет в Дарницком районе.
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Официальная страница - Єдинство
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Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
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10.09.2021 12:39 Ответить
Есть такая вещь как восстановление работы экосистемы.
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09.09.2021 22:17 Ответить
Я не надто великий естет, і сморід від смороду не відрізняю. Але порівняно із смородом зі станції аерації та полів з намулом, цей богом забутий ставок тихенько смалить десь на обрії. Хто давно не відвідував Харківський влітку - ще не пізно насолодитися останніми випорожненнями київської каналізації. Там смердить на кілька кілометрів навколо. А розважальний комплекс буде найближче до полів з намулом.
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14.09.2021 09:36 Ответить
Бої з тінями: Як підлеглі Кличка "воюють" з його друзями дитинства

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Мрія-Інвест" було зареєстроване у вересні 2003 року. Керівником компанії значиться Наталія Науменко. Але до вересня 2020 року керівником компанії був Юрій Іоанов, який є шкільним другом мера столиці Віталія Кличка. Ще в 2005 році Іоанов розповідав про те, як вони розважались з чинним мером Києва у дитинстві.
Той же Іоанов був керівником благодійної організації "Благодійний фонд "Фонд Кличко" з серпня 2003 по березень 2005 року. На цій посаді його змінила заступниця голови КМДА та депутатка Київради від партії "УДАР" Анна Старостенко.
З червня 2004 по травень 2009 року Юрій Іоанов був керівником ТОВ "Північна інвестиційна група", яку сьогодні очолює Валентина Шурубура. Вона також є фінансовим директором вищезазначеного благодійного фонду Кличка. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північна інвестиційна група" є брат столичного мера Володимир Кличко.

Крім того, у 2020 році повідомлялось про те, що у будівництво величезного ТРЦ на березі озера Вирлиця готовий вкластись колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Хомутинник.

https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/znishchennya-zelenoi-zoni-zaradi-velicheznogo-trts-u-kievi-planuyut-zabuduvati-ozero-virlitsya-na-osokorkakh-202104161310205
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09.09.2021 20:43 Ответить
Причем тут Мрия-Инвест, Виталькины друзья и всё остальное в твоем тексте к участку, который был сдан в аренду еще в 2005 году Льву Парцхаладзе и которые еще тогда все это хотел построить?
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09.09.2021 20:58 Ответить
у 2005 році Київcька міська рада X сесії IV скликання рішенням від 7 липня 2005 року №608/3184 вилучила територію в районі проспект Миколи Бажана та вулиці Ревуцького у Дарницькому районі міста Києва з категорії зелених насаджень загального користування, і передала товариству з обмеженою відповідальністю «Мрія-Інвест» в оренду на 25 років ділянку площею 19,72 га. Також фірма отримала в оренду поруч 6,17 га (оренда цієї ділянки була поновлена ще на 10 років у 2012-му).
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09.09.2021 21:10 Ответить
Вырлица - заросшее по берегам дикое озеро в которое сбрасывает воду мусоросжигательный завод. Застройкой вокруг него позволит хоть как-то окультурить это озеро и сделать его более привлекательным. А незначительная горстка горлопанов, которые своих собак туда срать водит, вопит по этому поводу. Ну такие «баба Яга против» всегда найдутся. Слушать их не стоит. Да и петиция ихняя голосов не набрала совсем. И не наберёт. Так что строить там и наводить порядок на берегах озера давно пора. 😀😀😀
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09.09.2021 21:11 Ответить
Окультурить можно расчистив озеро, разбив цивилизованный сквер и построив красивую набережную, а не закатывая все тупо в бетон
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10.09.2021 07:47 Ответить
Контора Кличка и хочет застроить пол Киева, нуль садиков и паркомест. Превратить весь город в Дарницкий район.
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09.09.2021 22:07 Ответить
Странно. Когда Омельченко продавал этот клочок земли, всё было гут, чейто щас возбудились? Дерьмак дал команду на Кличко гавкать? Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 7308
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09.09.2021 22:34 Ответить
секундочку, в Позняки... вы когда-нибудь кружили в бетонных лабиринтах их внутренних дворов? Попробуйте.. А когда-то была санаторная зона. Впрочем, киевляне это прекрасно знают, но все равно отдали эти невероятные места на растерзание в 95-97м.... Инджойте....
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10.09.2021 11:17 Ответить
ты о чем? какие места? пустыри песчаные! Нравится природа, купи домик в деревне!
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10.09.2021 11:34 Ответить
и так оно было есть и будет потому, что ты сказал? т.е., до тебя вообще нигде ничего не было? А представить, что люди там жили 50, 30 лет тму назад, и знают, КАК ТАМ БЫЛО, выше возможностей?
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16.09.2021 12:53 Ответить
Болото с крысами лучше?
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10.09.2021 11:34 Ответить
Що ти верзеш? Бував там 5-6 разів, жодного разу не бачив щурів.
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10.09.2021 19:31 Ответить
балото краще.. а так будут богатые на яхтах под цитрусовые фрукты сигар и пластинки трахаться..))
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09.09.2021 22:28 Ответить
Отхватил участок и залег на дно!.. интересно, сколько со временем еще всплывет таких участков?
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09.09.2021 22:39 Ответить
кличка-мудака разом з його забудовниками втопити б у цьому озері, тоді не шкода було б й забетонувати...
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09.09.2021 23:55 Ответить
Точно! Болото наше все!
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10.09.2021 11:41 Ответить
Йди та отримай свої 30 срібняків.
Там глибина кілька десятків метрів, тож яке це, у дупу, болото? Заболочені береги на півночі - це лише 1% площі озера.
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10.09.2021 19:33 Ответить
Омельченка за шкирки - пусть даёт объяснения своего поступка.
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10.09.2021 00:01 Ответить
Киев давно превратился в помойку , я родился и почти 50 лет прожил в Киеве и теперь удрал за город. 30 км от Киева самое оно , дышать по крайней мере можно и пробок нет , а если надо то можно быстро доехать. А последнее время очень некомфортно жить стало в Киеве ,постоянные пробки , доехать никуда нельзя, смог , все застроили ,машину припарковать негде! А с этим ковидом вообще не понимаю как жить в там можно , я спокойно у себяво дворе ходил весной 2020 ,когда весь Киев не выпускали без масок на улицу. Вообще не понимаю зачем жить в таких мегаполисах ,это же каменные джунгли не предназначенные для жизни. И еще один момент , очень много коренных киевлян последнее время сбежало из города в пригород ,так что не я один.
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10.09.2021 01:41 Ответить
Хомутынник уже олигарх? Охренительно. Все жизнь просидел в Раде. При всех созывах. Ничего не делал и куча бабла.
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10.09.2021 02:04 Ответить
не читать советских газет... Каждый раз себе говорю.. Здоровье дороже...
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10.09.2021 07:29 Ответить
Так это не только в Киеве.
Чернигов так уже многие десятилетия вырубают и застраивают херней:

Роща напротив бывшего 'дворца пионеров'
Савчука- Кордовка
Насаждения на бульв. Мира напротив Мегацентра
В заповеднике Яловщина- вообще местная верхушка устроила 'илитный' коттеджный городок! И это в сосновом лесу, в Исторической зоне с Уникальной Стоянкой Викингов!
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10.09.2021 10:27 Ответить
Активисты отстаивают озеро с крысами и мосорным заводом?
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10.09.2021 11:32 Ответить
Немає там щурів у значній кількості (можливо, є одиниці). Так й передай своїм кураторам.
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10.09.2021 19:35 Ответить
Кличковське бидло готове захищати будь-яку діяльність (бездіяльність) боксера-імбецила.
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10.09.2021 19:38 Ответить
*********** в сборе!

Аркада легла и прекратила строительство "Патриотики на озерах".

И быдло, которое по земле каталось с пеной у рта доказывая, что на месте строительства должен быть и будет "экопарк" исчезло.

Просто удивительно: вместо того, что бы бросить все свои силы на создание этого "экопарка", все *********** исчезли, как и не было!

Но вот, новое строительство на озере Вырлица и *********** тут как тут!

Опять: заповедник, экопарк, краснокнижные рыбы и птицы!
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12.09.2021 19:20 Ответить
Потратить денбги на проект с насыпью гдн постоянно будет размывать водой, это идиотизм, примеры ведь были не хорошие.
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13.09.2021 00:46 Ответить
Ідіотизм повний. Це у будинках на місці водної діри як правило масові онко захворювання.

Не кажучі про технічні проблеми і пр.

Цю кличковську мафію забудовників треба розстрілювати показово.
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13.09.2021 19:04 Ответить
человек-жлоб - самый опасный вирус для всего живого
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14.09.2021 23:04 Ответить
Там таке вонидло... Вони вже 6 років не можуть почати будівництво бортницької очисної споруди. Хоча японці гроші дали. Якщо це хоч якось простимулює будівництво. То може і не погано. А поки там тільки жмуриків виловлюють. Таке собі озерце.
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15.09.2021 16:42 Ответить
О !!! И КМДА С АП ТУДА ПЕРЕНЕСТИ !)
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15.09.2021 20:19 Ответить
Там можно наверное найти компромисс, сначала застройщик вместе со своими подельниками из КМДА что-то делают с экологией в районе , каждый раз проезжая метро харьковская, а иногда и с позняков начиная , задаёшься вопросом : кто *** насрал в машине? Потом понимаешь это не внутри, это снаружи, бедные жители вишняковской и конца улицы ревуцкого, у них это практически постоянно, за редкими исключениями, когда ветер с северозапада, а потом уже говорить о застройке, и *** желательно с соблюдением закона о водопользовании, или 50 метров от водоёма или откройте доступ всем желающим, потому что вот эти 4 домика которые они построят к озеру попадут а вся ревуцкого, те что через дорогу идите куда хотите, я уже не говорю что у людей был вид на озеро, теперь будет сначала на стройку потом на торговый центр...
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16.09.2021 14:41 Ответить
 
 