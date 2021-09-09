Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Застройщик собирается закатать в бетон часть поверхности озера и возвести там несколько многоэтажек и торговый центр. Это может уничтожить экосистему с животными, птицами и краснокнижными рыбами.
О застройке пишет в Фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Киеве застройщик, связанный с олигархом Хомутынником, готовится закатать в бетон побережье и часть водной поверхности озера Вырлица, чтобы построить очередной торговый центр. Когда я вначале об этом услышал, даже не поверил. Ну кто такое позволит? Как можно застроить поверхность озера? Это же тупо незаконно. Но, как выяснилось, в Киеве возможно все!" - пишет Казанский.
Он напомнил, что разрешение на строительство было выдано еще в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко. Строительство активизировалось в этом году: участок обнесли забором и завели технику, но местные жители повалили несколько секций ограды и остановили стройку.
"Сейчас жители близлежащих районов проводят встречи на берегу озера и организовывают акции протеста. Люди добиваются от городских властей разрыва незаконных договоров аренды и организации на территории озера заказника. ... Но киевская власть не спешит идти навстречу обществу. Например, депутаты Киевсовета недавно отказались голосовать за организацию заказника", - пишет Казанский.
Он отметил, что на озере живут звери и птицы, в нем водятся занесенные в Красную книгу рыбы.
"Уничтожение этого уголка природы - преступление против Киева и здравого смысла. В нормальных европейских городах участки у водоемов оберегают, делают там зоны отдыха, парки, общественные пространства. В Киеве не придумали ничего лучшего, чем просто засыпать часть озера и закатать в бетон, чтобы построить очередной 100500-й по счету торговый центр", - подытожил Казанский.
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Цензор.Нет - "Разрешение на строительство выдано в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко."
Ось там можно усе знести разом з кладовищем , язичним ристалищем тушки Лукіча -- усе під бульдозер .
Розумово , с точки зору бидла (а хоч єнакієвського , а хоч виницького , а хоч криворіжського) усякі там "дома з Химерами" , "дома Альохіних" , костели , "пейзажні алеї" усе це дорога земля під забудову бетонними консервними банками ...
Але Київ це не Нью-Йорк часів купівлі Манхетена у племені "Чарокі" за 5 пляшок віски ...
В Київі архіологичних слоїв до 50 штук ... й історія більше тисячи років . А Оболонь , це регіон близкий до історичного центру - Подолу .
....
Офіційний сайт Дарницької районної державної ...
https://darn.kyivcity.gov.ua
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА в місті києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
25 октября на местных выборах 2020 жители столицы будут избирать новых депутатов в Киевсовет.
Представители всех политических сил, которые участвуют в гонке в городе, представили кандидатов, которые будут баллотироваться в Киевсовет в Дарницком районе.
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За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Мрія-Інвест" було зареєстроване у вересні 2003 року. Керівником компанії значиться Наталія Науменко. Але до вересня 2020 року керівником компанії був Юрій Іоанов, який є шкільним другом мера столиці Віталія Кличка. Ще в 2005 році Іоанов розповідав про те, як вони розважались з чинним мером Києва у дитинстві.
Той же Іоанов був керівником благодійної організації "Благодійний фонд "Фонд Кличко" з серпня 2003 по березень 2005 року. На цій посаді його змінила заступниця голови КМДА та депутатка Київради від партії "УДАР" Анна Старостенко.
З червня 2004 по травень 2009 року Юрій Іоанов був керівником ТОВ "Північна інвестиційна група", яку сьогодні очолює Валентина Шурубура. Вона також є фінансовим директором вищезазначеного благодійного фонду Кличка. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північна інвестиційна група" є брат столичного мера Володимир Кличко.
Крім того, у 2020 році повідомлялось про те, що у будівництво величезного ТРЦ на березі озера Вирлиця готовий вкластись колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Хомутинник.
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/znishchennya-zelenoi-zoni-zaradi-velicheznogo-trts-u-kievi-planuyut-zabuduvati-ozero-virlitsya-na-osokorkakh-202104161310205
Там глибина кілька десятків метрів, тож яке це, у дупу, болото? Заболочені береги на півночі - це лише 1% площі озера.
Чернигов так уже многие десятилетия вырубают и застраивают херней:
Роща напротив бывшего 'дворца пионеров'
Савчука- Кордовка
Насаждения на бульв. Мира напротив Мегацентра
В заповеднике Яловщина- вообще местная верхушка устроила 'илитный' коттеджный городок! И это в сосновом лесу, в Исторической зоне с Уникальной Стоянкой Викингов!
Аркада легла и прекратила строительство "Патриотики на озерах".
И быдло, которое по земле каталось с пеной у рта доказывая, что на месте строительства должен быть и будет "экопарк" исчезло.
Просто удивительно: вместо того, что бы бросить все свои силы на создание этого "экопарка", все *********** исчезли, как и не было!
Но вот, новое строительство на озере Вырлица и *********** тут как тут!
Опять: заповедник, экопарк, краснокнижные рыбы и птицы!
Не кажучі про технічні проблеми і пр.
Цю кличковську мафію забудовників треба розстрілювати показово.