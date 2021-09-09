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танк (1913) Азов (697) 93 отдельная механизированная бригада (242) ВСУ (5143) Павлюк Александр (98)

Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка "Азов", - командующий ООС Павлюк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В районе проведения ООС прошел конкурс на лучший танковый взвод операции Объединенных сил, в которох соревновались подразделения семи бригад, непосредственно выполняющих боевые задачи в Донецкой и Луганской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 01

Во время соревнований были отработаны три номинации: управление танковым подразделением при ведении наступательного боя, огневое поражение, и вождение в сложных условиях местности, разведка целей и вызов огня артиллерии.

Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 02
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 03
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 04

"По опыту проведения операции Объединенных сил и начальных этапов Антитеррористической операции танковые подразделения как основная ударная сила Сухопутных войск Украины отрабатывали такие элементы, которые предусматривают ведение огня по очереди из нескольких огневых позиций по целям, в том числе и по надводным целям, не задерживаясь на одной позиции более пяти-десяти секунд. "Танковая двойка" - предполагает действия в парах. Пары последовательно заменяют друг друга для пополнения боекомплекта и в случае выхода из строя. А также "Танковая карусель" - несколько боевых машин по очереди выходят на позиции для стрельбы, открывают огонь и сразу отходят назад. Таким образом, для противника танк появляется лишь на несколько секунд, что затрудняет возможность открыть огонь, - рассказали организаторы сореанований.

По результатам проведения конкурса 1 место завоевала отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Второе призовое место - отдельная танковая Северская бригада. Танкисты отдельной механизированной бригады имени короля Даниила были третьими.

Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 05
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 06
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 07

Призеры конкурса были награждены сувенирными подарками и денежными сертификатами. Лучшие военнослужащим получили награды и почетные грамоты от командующего ООС.

Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 08
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 09
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 10
Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка Азов, - командующий ООС Павлюк 11

"Доволен результатами проведения конкурса на лучший танковый взвод и мы будем продолжать совершенствовать полевую выучку подразделений насколько нам это позволит боевая обстановка. Также мы постоянно взаимодействуем со всеми силовыми структурами, привлечеными к проведению ООС. Поражен мастерством танкового взвода полка "Азов", который показал, что может выполнять боевые задачи на уровне с подразделениями Вооруженных Сил. Мы постоянно отрабатываем совместные операции и планируем это продолжать в будущем - отметил командующий ОС генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
в Киеве много мест, которые аж просят визит танкового взвода. ОПа, кмда..
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09.09.2021 20:04
+4
Заголовок маніпулятивний... Перше місце Холодноярівців, а заголовок- вирвата фраза...
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09.09.2021 20:12
+3
Ось такий "танковий взвод" послати на озеро Вирлиця , що "забудовнику" дуло в дупу засунути й відбити таким чином що завгодно "забудовувати" .
Після того , як Ткаченко (міністр культур-мультурки імені "какая разнітса") "в сердцях" висер зробим , мовляв нехай той костел Городецького (в Київі) згорить є таке враження , що до Київа знов прибули окупанти ... були колись Єнакієвькі , потім з"явилися Виницькі , зараз з Кривого Рогу ...
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09.09.2021 20:02
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Ось такий "танковий взвод" послати на озеро Вирлиця , що "забудовнику" дуло в дупу засунути й відбити таким чином що завгодно "забудовувати" .
Після того , як Ткаченко (міністр культур-мультурки імені "какая разнітса") "в сердцях" висер зробим , мовляв нехай той костел Городецького (в Київі) згорить є таке враження , що до Київа знов прибули окупанти ... були колись Єнакієвькі , потім з"явилися Виницькі , зараз з Кривого Рогу ...
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09.09.2021 20:02 Ответить
в Киеве много мест, которые аж просят визит танкового взвода. ОПа, кмда..
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09.09.2021 20:04 Ответить
Танковий взвод це три танки, в ******** маневреній війні три танки нічого не вирішують, мінімум потрібен танковий батальйон а краще танкова бригада! Пора переходити на рівень відпрацювання дій танкових батальйонів та бригад в повному складі!
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09.09.2021 21:13 Ответить
так а в ОПе что, танковому взводу городскую герилью устроят, что ли. представляю себе Дерьмака с рпгшником, засевшего на крыше на крыше Банковой в надежде косплеить защитников Грозного. А Азов - это официально полк мвс с танковым взводом в составе, баты и непосредственно бригады есть в составе ЗСУ
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09.09.2021 21:35 Ответить
До чого тут полк МВС Азов взагалі? Мова йде про змагання танкових взводів, а під час масованого танкового наступу російських терористів, коли в наступ на ЗСУ підуть танкові батальйони та полки терористів не має значення який взвод більш навчений, якщо ти не виставляєш проти танкового прориву терористів танкові батальйони та бригади у повному складі! Саме вміння успішно діяти у складі великих підрозділів та з'єднань буде визначати переможця в битві. Потрібні великі навчання бригад та армійських корпусів!
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09.09.2021 23:49 Ответить
Я не знаю чому зараз навчають танкістів. Взагалі то танк є наступальною зброєю. Хоч звичайно треба мати навики і знання ведення бою танками в обороні, якщо склалася ситуація що треба перейти в оборону. А от цікаво, чому у другу світову війну німці при на порядок меншій кількості танків так вдало воювали? Ну наприклад після 22 червня 1941 року? Вони повністю знищили радянські танкові корпуси при абсолютно меншій кількості танків. У радянській військовій літературі описано дуже багато причин. Але про одну з причин я прочитав тільки один раз. І вважаю її однією з головних причин такої успішності німців. Всі піхотні і в тому числі також і обов'язково танкові підрозділи німців були сильно насичені протитанковими засобами, яких в радянських танкових корпусах майже не було. На той час це протитанкова артилерія. І у випадку контрнаступу радянських військ саме протитанкова артилерія німців вступала в бій і вибивала танки. Тільки потім німецькі танки йшли вперед.
Мабуть цей досвід і навіть при більш ******** видах озброєння є актуальним і сьогодні.
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10.09.2021 11:48 Ответить
ИгорьЛ пришел на танчики, но почему-то постеснялся зайти на ветку с перлами Онатоля Мостового. Может уже разлюбил его, но танчики, самолётики и кораблики ещё любит и раздает советики.
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09.09.2021 23:12 Ответить
Что-то ты совсем ослаб в своих хотелках.
Давай, сразу танковыми армиями с космодивизией БПЛА.
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10.09.2021 10:34 Ответить
так а чо поражаться, азовские мишки в 15м Широкино хорошо натненировались
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09.09.2021 20:02 Ответить
щось забагато останнім часом новин про військові навчання, може ми чогось не знаємо? раніше наче б так широко не висвітлювали такі новини
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09.09.2021 20:06 Ответить
Раньше это когда?
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09.09.2021 20:12 Ответить
ще місць тому назад. хоча, це може моє суб'єктивне.
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09.09.2021 22:17 Ответить
Если честно, то регулярно такие новости... Последние 2 года так точно... На одних учениях, даже я, гражданский, в кадр попал) Здесь на Цензоре было, почти год назад) Может и раньше были, но они не замечались из за постоянной инфы с фронта...
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09.09.2021 22:30 Ответить
Заголовок маніпулятивний... Перше місце Холодноярівців, а заголовок- вирвата фраза...
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09.09.2021 20:12 Ответить
Вот так и делаются "новости")))
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09.09.2021 20:13 Ответить
Вже поправили... Але ж він став ще тупішим)))
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09.09.2021 22:58 Ответить
Тут есть еще один нюанс)) Танковое подразделение Азова тоже величается Холодный Яр) И поэтому я специально проверял по ссылке, о ком именно шла речь о первом месте) И там действительно идет речь о 93-й бригаде)))
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09.09.2021 23:50 Ответить
ну у 93 й и "мишки" похуже чем у Азова Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку "Азов", - командувач ООС Павлюк - Цензор.НЕТ 8736 Азовцам Аваков не плохих "медведей" подогнал Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку "Азов", - командувач ООС Павлюк - Цензор.НЕТ 8736
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09.09.2021 20:42 Ответить
смысл этих совко учений если один байкатар это все превращает в кучу хлама..там броня уже по времени устарела и металл устал полюбому..проткнется и палкой
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09.09.2021 22:31 Ответить
а це не той самий павлюк, який забороняє по кацапам у відповідь стріляти? здається, саме той...
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09.09.2021 23:57 Ответить
Неплохо бы танкистам,в предверии своего профпраздника,посоревноваться по реальным ОРДЛОвским целям,которые уже даже перестали маскироваться...Но у нас же всеобъемный "зеленый"односторонний режим тишины..
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10.09.2021 12:11 Ответить
 
 