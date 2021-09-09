Первое место в конкурсе на лучший танковый взвод ООС завоевала 93 бригада. Восхищён мастерством танкистов полка "Азов", - командующий ООС Павлюк. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС прошел конкурс на лучший танковый взвод операции Объединенных сил, в которох соревновались подразделения семи бригад, непосредственно выполняющих боевые задачи в Донецкой и Луганской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время соревнований были отработаны три номинации: управление танковым подразделением при ведении наступательного боя, огневое поражение, и вождение в сложных условиях местности, разведка целей и вызов огня артиллерии.







"По опыту проведения операции Объединенных сил и начальных этапов Антитеррористической операции танковые подразделения как основная ударная сила Сухопутных войск Украины отрабатывали такие элементы, которые предусматривают ведение огня по очереди из нескольких огневых позиций по целям, в том числе и по надводным целям, не задерживаясь на одной позиции более пяти-десяти секунд. "Танковая двойка" - предполагает действия в парах. Пары последовательно заменяют друг друга для пополнения боекомплекта и в случае выхода из строя. А также "Танковая карусель" - несколько боевых машин по очереди выходят на позиции для стрельбы, открывают огонь и сразу отходят назад. Таким образом, для противника танк появляется лишь на несколько секунд, что затрудняет возможность открыть огонь, - рассказали организаторы сореанований.

По результатам проведения конкурса 1 место завоевала отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Второе призовое место - отдельная танковая Северская бригада. Танкисты отдельной механизированной бригады имени короля Даниила были третьими.







Призеры конкурса были награждены сувенирными подарками и денежными сертификатами. Лучшие военнослужащим получили награды и почетные грамоты от командующего ООС.









"Доволен результатами проведения конкурса на лучший танковый взвод и мы будем продолжать совершенствовать полевую выучку подразделений насколько нам это позволит боевая обстановка. Также мы постоянно взаимодействуем со всеми силовыми структурами, привлечеными к проведению ООС. Поражен мастерством танкового взвода полка "Азов", который показал, что может выполнять боевые задачи на уровне с подразделениями Вооруженных Сил. Мы постоянно отрабатываем совместные операции и планируем это продолжать в будущем - отметил командующий ОС генерал-лейтенант Александр Павлюк.