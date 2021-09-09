Мемориальную доску погибшему на Донбассе матросу Денису Юшко открыли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

8 сентября, в селе Новобогдановка Николаевской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Денису Павловичу Юшко, 31.05.1998 года рождения, матросу, номеру расчета минометного взвода роты огневой поддержки батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 8 апреля этого года в 02.40 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении 8 сентября, в с. Новобогдановка Николаевской области открыли мемориальную доску погибшему матросу Юшко Денису Павловичу. Доску установили на фасаде Новобогдановской общеобразовательной школы I-III степеней, выпускником которой был воин.

На мероприятии присутствовали родные и близкие Дениса, боевые побратимы, представители ОО "Ассоциации участников и инвалидов АТО" Николаевщины, представители отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Николаевской области, представители местной власти, волонтеры и односельчане.

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"Я помню как мы познакомились с Денисом, как он пришел к нам в подразделение, - вспоминает побратим Дениса, матрос Алексей Шендриков , - он был стройным, худым, но он ничего не боялся, выполнял все поставленные задачи. Он был ловкий, всегда быстро перемещался траншеями, хорошо владел вооружением подразделения. Мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего побратима Дениса Юшко. Чтобы кто-то когда-то сказал, что был такой молодой парень из Новобогдановки, который лихо с оружием в руках защищал свою Родину, который достойно погиб за родную землю, благодаря ему мы можем мирно здесь жить"

"На могиле моей посадите молодую яворину, и не плачьте за мной, за мной заплачет родня, любил вас всех, но больше любил Украину, вероятно, в этом и есть самая тяжелая вина моя", - этими словами из песни народного артиста Украины Степана Гиги начал свое выступление председатель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Украинские сердца" Олег Баркаренко во время открытия памятной доски Денису.

"Каждый раз, дети, когда вы будете идти в школу, смотрите в глаза Денису, благодарите его и всех защитникам, что вы не слышите разрывов снарядов, не зная войны, можете жить под мирным небом. Помните Дениса, помните, что он погиб за мир на родной земле. Честь и светлая память воинам, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей страны", - добавил Баркаренко.

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Присутствующие почтили погибшего воина минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Погиб Денис 8 апреля 2021 вблизи с. Водяное Донецкой области во время вражеского обстрела.

Указом Президента Украины № 202/2021 от 20 мая 2021, "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Денис награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

"Открытие мемориальной доски состоялось по инициативе гражданско-военного сотрудничества 36 отдельной бригады морской пехоты и финансовой поддержке председателя БОБФ "Украинскае сердца" Олега Баркаренко", - отмечается в сообщении.











