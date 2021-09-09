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В СЦКК показали последствия обстрела российской артиллерией Верхнеторецкого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирного населенного пункта Верхнеторецкое с применением запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В СЦКК показали последствия обстрела российской артиллерией Верхнеторецкого 04

"9 сентября 2021 г., в период времени 07.52-09.05, во время обстрела с направления временно оккупированного населенного пункта Ставки вооруженные формирования Российской Федерации из ствольной артиллерии 122 мм и минометов 120 мм обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое" , - говорится в сообщении.

Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение гражданских зданий дачного кооператива "Дружба" и прилегающей территории).

В СЦКК показали последствия обстрела российской артиллерией Верхнеторецкого 02
В СЦКК показали последствия обстрела российской артиллерией Верхнеторецкого 03

В результате обстрела пострадавших среди гражданских лиц нет.

В СЦКК показали последствия обстрела российской артиллерией Верхнеторецкого 04

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Автор: Володимир Янченко
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У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького - Цензор.НЕТ 4061
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09.09.2021 21:40 Ответить
нелоху відправте ці фото в інстаграм .
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09.09.2021 21:40 Ответить
У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького - Цензор.НЕТ 532
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09.09.2021 21:53 Ответить
У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького - Цензор.НЕТ 2390
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09.09.2021 22:00 Ответить
Местные не кричали, про снаряды, которые меняют траекторию на 180 градусов?
Срочно проверить.
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09.09.2021 22:48 Ответить
 
 