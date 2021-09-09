РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10878 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж Агрессия России против Украины
1 717 4
Днепр_город (3761) мемориальная доска (217) Иловайск (465) 93 отдельная механизированная бригада (242)

Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Днепре торжественно открыли мемориальную доску погибшему в 2014 году под Иловайском военнослужащему 93-й механизированной бригады Ярославу Обиденникову. Памятный знак открыт на фасаде школы, в которой учился погибший.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре 01

"Родители, родной брат, друзья, учителя, духовенство и общественность почтили память погибшего воина", - говорится в сообщении.

Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре 02
Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре 03
Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре 04

Оператор-радиотелефонисты разведывательной роты 93-й ОМБр сержант Ярослав Обиденников погиб 29 августа 2014 в Иловайске. Последний раз его видели, когда он руководил погрузкой раненых на БРДМ. Поисковики эксгумировали тело воина 11 сентября 2014 г. Идентифицирован после экспертизы ДНК.

Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре 05

Ярослав Обиденников родился 16 сентября 1980 в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках в Керчи. До мобилизации работал слесарем-ремонтником в Днепропетровском локомотивном депо.

Указом Президента Украины № 722/2015 от 25 декабря 2015 за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре 06

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5587

.
показать весь комментарий
09.09.2021 22:10 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4063
показать весь комментарий
09.09.2021 22:11 Ответить
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1643
показать весь комментарий
09.09.2021 22:18 Ответить
Хотелось бы узнать номер школы, где учился герой!
Героям Слава!
показать весь комментарий
10.09.2021 07:32 Ответить
 
 