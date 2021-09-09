Мемориальную доску погибшему под Иловайском воину 93-й ОМБр Ярославу Обиденникову открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре торжественно открыли мемориальную доску погибшему в 2014 году под Иловайском военнослужащему 93-й механизированной бригады Ярославу Обиденникову. Памятный знак открыт на фасаде школы, в которой учился погибший.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Родители, родной брат, друзья, учителя, духовенство и общественность почтили память погибшего воина", - говорится в сообщении.







Оператор-радиотелефонисты разведывательной роты 93-й ОМБр сержант Ярослав Обиденников погиб 29 августа 2014 в Иловайске. Последний раз его видели, когда он руководил погрузкой раненых на БРДМ. Поисковики эксгумировали тело воина 11 сентября 2014 г. Идентифицирован после экспертизы ДНК.

Ярослав Обиденников родился 16 сентября 1980 в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках в Керчи. До мобилизации работал слесарем-ремонтником в Днепропетровском локомотивном депо.

Указом Президента Украины № 722/2015 от 25 декабря 2015 за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).