Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
9 сентября 2020 года умер ветеран АТО, воин "Азова" Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.
"#Війна_забирає и в мирной жизни. То, что прошли наши ребята на войне, знают только они и Бог. Стресы, которые были на войне отзываются тяжелыми болезнями в мирной жизни. Год прошел, как ушел из жизни боец б-на "Азов" #Денис #Янтар.#Рак #крові. Денис вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, который заставил объяснить шестого Презедента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мэм. Спасибо тебе. Вечная тебе память! Покойся с миром", - рассказала она.
Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.
С началом войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки, Денис Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.
В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.
В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск в Донбассе.
Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.
В ходе разговора активист заявил, что из-за разведения войск, украинская армия может потерпеть поражение, на что президент ответил, что приехал поговорить с местным населением. Активист, в свою очередь, рассказал Владимиру Зеленскому об акциях протеста против "формулы Штайнмайера" по всей Украине и о "формализации отношений" для прекращения войны в Донбассе.
Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.
Пожалуйста, подождите...
Герои не вмирають!
Слава Украине!
Героям Слава!
Правда это просто совпадение, что у тех, кто критикует ЗЕ горят дома, машины, вдруг на них открывают уголовные дела, не дают выступать в ВР и т.д.?
Это ж наверное именно то, чего мы добивались в 2014-м - чтобы преЗЕдент запугивал, садил в тюрьму или убивал недовольных его властью?
Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.
У Дениса Янтаря в августе обнаружили лейкоз - онкологическое заболевание кроветворной системы организма.
Похоже, болезнь у ветерана обнаружили на слишком поздней стадии. В среду, 9 сентября, стало известно, что Денис Янтарь скончался после болезни в возрасте 31 года в Николаеве.
Среди возможных влияний, провоцирующих мутации кроветворных клеток выделяют:различные виды ионизирующих излучений;
наличие наследственных патологий;
влияние канцерогенов химического происхождения, включая некоторые виды лекарств;
воздействие вирусов (Эпштейн-Барр либо Т-лимфотропные генерации вирусов)
Вряд ли с конца19-начала20 по 16 июля 2020 водительская сидушка сгоревшего автомобиля "светилась" ...
Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп. Крім того всі забули що саме петя прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території повинен ОКУПАНТ
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
https://www.facebook.com/100003596516181/posts/2357508857712308/
Комарни́цький - українське прізвище. Відомі носії: ... Комарницький Антон Аполлінарійович (1923-1995) - український кіносценарист, журналіст. Комарницький Віталій Мар'янович (1964) - український правознавець та політик, з 26 червня 2019 - голова Луганської ОДА.
https://uk.m.wikipedia.org › wiki
Комарницький - Вікіпедія
Мало того, Плотнікофф (до речі, плотнік - то українською тесля 😁), вам ', кацапами не відомо, що Прізвища Хмельницький, Брюховецький, Вишневецький означають лише те, що предки означених осіб походять з Хмельника і Брюхович, Вишневця. Тобто є топонімними, як і моє, яке походить від топоніму Комарники, села, яке знаходиться у Карпатах, якому більше 500 років і поблизу якого ще за польських часів знайшли 11 бронзових мечів. Тому свої юдоіобські фантазії засунь собі в дупу. 😊 Цюпріщвиша, вказані тобою не мають ні польського, ні кацапського, ні іншого походження, а є суто українськими і існували ще за княжої доби. 😊
Славний і великий рід Комарницьких, де б вони зараз не жили, в Україні, Канаді, Америці, Польщі і т.д. походить з Галичини, де знаходиться їх родове гніздо - Комарники. Рід бере свій початок від Височанських, які є прямими кровними родичами Ільницьких. А рід Ільницьких започаткував Іванко - син відомого стародавнього шляхетного лицаря Ванчі Волоха (Vancza Valachus), названий у Грамоті 1431 року (польського короля Владіслава II Ягайло (Wladyslaw Jagelo)). Таким чином в жилах Комарницьких теж тече кров витязя Vancza Valachus. Спадкоємним лицарським гербом Комарницьких є герб Сас II, який отриманий родом за лицарські заслуги, як самостійний і незалежний герб, але в порівняльному аналізі може розглядатись геральдистами, як видозміна гербу Сас їх спільного предка Ванчі Волоха. В цьому прикладі відбулася зміна кольору щита з голубого на червоний. Яскраво видно спадковість і застосування старого слов'янського герба з Саксонії в нових умовах середньовічної Польщі, а потім Австро-Угорщини. Комарницьким належать, крім власного, і чотири лицарські герби графа Vancza Valachus, які він мав "на щиті і в паперах". Всі Комарницькі кровні родичі. Рід глибоко набожний. Навіть серед Драго-Сасів відрізняється житейською мудрістю, комунікабельністю, надійністю. Не дарма лицарі Комарницькі були добрими друзями королів, а їх герб рангом навіть вищий за графський герб старого Ванчі.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://vysochanskiy-sas.com/volodimir-visochanskij/424-komarnicki-in-ua&ved=2ahUKEwiOssSYlovzAhVN-aQKHfwWBrsQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3Wvi7hFkSJroJQO4PUsTKA
А Вкіпедія то межа твого розумового розвитку, бидлане. Якщо вже на те пішло, то твоє походження саме польське, попри розповсюдженя і популярність в Україні. Та справа навіть не у прізвищі. Можна мати і польське і російське прізвище, як то Донцов, чи Міхновський, до прикладу, і бути українським патріотом. Ти ж є юдо-ляшським покручем, безпринципним виродком і запроданцем-холуєм на побігеньках в *********, що разом зі своїм кремлівським бізнес- партнером нищив наших хлопців в котлах і тюрмах, кришував бізнес і банки друзів ***** в Україні, постачав ільмініт та електрику на заводи фірташа в окупованому криму, титан на воєнні заводи на рашці під час війни, грабуючи українців. ПНХ, лейтенанте армії бойових рошенівських петерастів
А от такі як ти, 30 років приводять до влади кремлівських прихвостнів і злодюг, комуняцьких недобитків, бандитів, зрадників, зеків, кримінальних бариг- олігархів і клоунів-малоросів ! Вас 97 % генетичного сміття ( 73%+24%) і завдяки вам, ті, що служили парашенку перейшли працювати на зеленого дегенерата- членограя
Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».
Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.
Другим прем'єром в Уряді Зеленського став Денис Шмигаль - топ-чиновник Міністерства доходів і зборів при владі Порошенка.
Першим головою Офісу президента Зеленського став Андрій Богдан - кандидат у народні депутати України від «Блоку Петра Порошенка» в 2014 році.
Заступниками голови Офісу президента Зеленського стали заступники голови Адміністрації президента Порошенка Ігор Жовква та Олексій Дніпров.
А також - Юлія Ковалів (голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові Порошенку, заступниця Міністра економічного розвитку та торгівлі при владі Порошенка, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз» при владі Порошенка, раніше Міністр соціальної політики в Уряді Зеленського) та Анна Коваленко (радник Міністра інформаційної політики та радник чотирьох Міністрів оборони при владі Порошенка).
Зараз в Ютьюбі розгорнувся напад на україньский контент OM TV UA...,потрібна ваша підтримка,підпишиться будь ласочка...,Дякую...
Да и нет его уже. Царствие ему Небесное.
Не нам решать сколько нам жить на этой земле. Ещё неизвестно, что ждет завтра янелоха оманского.
И, в самом деле, - тут неизвестный обернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко улыбнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя, неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил, так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.(с)
Это тебе для размышления.
лучше всего рюсские справлялись с Разрушительной работой и вывозом движимого имущества...,конец цитаты...
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