Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох". ФОТО

9 сентября 2020 года умер ветеран АТО, воин "Азова" Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"#Війна_забирає и в мирной жизни. То, что прошли наши ребята на войне, знают только они и Бог. Стресы, которые были на войне отзываются тяжелыми болезнями в мирной жизни. Год прошел, как ушел из жизни боец б-на "Азов" #Денис #Янтар.#Рак #крові. Денис вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, который заставил объяснить шестого Презедента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мэм. Спасибо тебе. Вечная тебе память! Покойся с миром", - рассказала она.

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Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

С началом войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки, Денис Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.

В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск в Донбассе.

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Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.

В ходе разговора активист заявил, что из-за разведения войск, украинская армия может потерпеть поражение, на что президент ответил, что приехал поговорить с местным населением. Активист, в свою очередь, рассказал Владимиру Зеленскому об акциях протеста против "формулы Штайнмайера" по всей Украине и о "формализации отношений" для прекращения войны в Донбассе.

Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.



