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Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году "отстрелялись" при помощи БПЛА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Ривненщине проходит конкурс на лучший танковый взвод ВС Украины. Военнослужащие демонстрировали умения поразить из танкового вооружения цель, расположенную далеко за пределами прямого выстрела - за 7,5 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия.Информ".

"В номинации участвуют танкисты механизированных бригад и морской пехоты. Для ведения огня определяют цель, главный ориентир и огневую позицию. Согласно координатами командир должен с помощью планшета вычислить предварительные данные для стрельбы, провести пристрелку и поразить цель. Время на выполнение задания ограничено", - рассказал преподаватель кафедры огневой подготовки Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного полковник Роман Холявка.

Первые четыре танка Т-80 выдвинулись на исходную позицию.

Первым начинает пристрелку командир взвода. Для точного попадания необходимо применение корректирующего устройства, которым стал БПЛА типа "Фурия". Оператор БПЛА фиксирует разрывы и согласно им командир взвода вводит необходимые поправки в прицеливание.

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После получения подтверждения о поражении цели взвод открывает огонь.

Кстати, высота, на которую поднимается снаряд во время полета к цели, превышает три километра, поэтому оператор БПЛА должен это учитывать.

Командир танкового взвода одной из бригад старший лейтенант Евгений Гыдкый рассказал, что из конкурса запомнились упражнения по применению лазер-тага, когда его взвод вступил в поединок с взводом морской пехоты и победил, "уничтожив" 2 из четырех танков "противника", потеряв одну машину.

Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ продолжается.

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Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году отстрелялись при помощи БПЛА 01
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году отстрелялись при помощи БПЛА 02
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году отстрелялись при помощи БПЛА 03
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году отстрелялись при помощи БПЛА 04
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году отстрелялись при помощи БПЛА 05
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году отстрелялись при помощи БПЛА 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Надеюсь соревнования проходили под личным контролем САМОГО! Конкурс на найкращий танковий взвод ЗСУ відбувається на Рівненщині: Т-80 уперше цього року "відстрілялися" за допомогою БПЛА - Цензор.НЕТ 506
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10.09.2021 09:39 Ответить
Ні, Косоворотка Ьермосович від вистрілу мочить памперси. Йому комфортніше в своєму офісі і під наглядом антимайданівської шобли.
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10.09.2021 09:51 Ответить
на конкурсах - телки дефилируют, а это змагання!!_)
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10.09.2021 09:44 Ответить
Странные задачи для танков поражать цели на 7.5 км.
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10.09.2021 09:54 Ответить
дальность стрельбы танков до 12 км, они могут и как гаубицы с закрытых позиций стрелять
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10.09.2021 10:26 Ответить
Иногда танки привлекаются для стрельбы с закрытых огневых позиций и делают это точнее буксируемой артиллерии.Стрельба ведется при помощи бокового уровня,спец устройства на казеннике пушки и азимутального указателя.Дело не легкое,Командиру надо хорошо соображать и дружить с математикой.
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10.09.2021 14:20 Ответить
Стрельба с танка точнее артиллерийской ? Не знал.
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10.09.2021 14:59 Ответить
Для стрельбы с ЗОП точнее.Нет такого разброса снарядов как из более легкой гаубицы.Проблема в предельной дальности стрельбы:для танка с гладкоствольной пушкой всего 10км,с нарезной до 18км..,у современной гаубицы побольше.
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10.09.2021 15:08 Ответить
Неплохо. Совсем неплохо. Но не совсем то...нужны корректируемые боеприпасы. Ну вот, скажем тот же Квитнык, только вариант его модификации(или удешевления). Скажем стандартный снаряд 125 мм дополняется лазерной головкой, баллистическим вычислителем и рулями. На апогее траектории включается вычислитель и по облучению вычисляет траекторию планирования.
Исходя их этого ...вывод!!!!....каждый...каждый танковый взвод должен иметь свой независимый дрон с облучателем.
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10.09.2021 10:24 Ответить
Для танків є ПТКР Комбат.
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10.09.2021 10:34 Ответить
Облучатєль - досить громіздка енергозатратна приблуда. Почепити можна тільки на великі БПЛА. Лінії виробництва таких поки відсутні. Є надія, що в найближчому майбутньому з турками тут щось запустять.
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10.09.2021 13:58 Ответить
Американский монокулярный лазерный дальномер LRR-104, предназначенный главным образом для передовых наблюдателей, может также устанавливаться на бронемашинах, где он крепится к перископу. Он малогабаритен - объем 340 см3,( это объем монокуляра!!!) имеет трехканальную оптическую схему, состоящую из оптического канала лазерного передатчика и визира с фотоприемником. Тип лазера в дальномере - иттриево-алюминиевый гранат с присадкой неодима. Выходная пиковая мощность прибора 0,33 МВт

Не нужно никаких турков, чтобы приделать облучатель с монокуляра с БПЛА. Не нужно никаких больших БПЛА.....нужно...просто желание!!!
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10.09.2021 14:09 Ответить
дальномєр і система наведення різні речі
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10.09.2021 14:40 Ответить
Система наведення, це просто система позиціонування ...дальномєра на цілі. І фсьо!!!! А сам дальномір це і є ..облучатєль. Що не стикується?
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10.09.2021 15:26 Ответить
Это замечательно , но хотелось бы прочитать новость о конкурсе на поражения движущихся целей ударными БПЛА и не в радиусе 7.5 км , а 100.
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10.09.2021 10:28 Ответить
чьи восьмидесятки интерестно. харьковские, ленинградские?
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10.09.2021 10:36 Ответить
лучше б вы на сепарах тренировались....
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10.09.2021 18:29 Ответить
 
 