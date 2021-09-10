Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году "отстрелялись" при помощи БПЛА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Ривненщине проходит конкурс на лучший танковый взвод ВС Украины. Военнослужащие демонстрировали умения поразить из танкового вооружения цель, расположенную далеко за пределами прямого выстрела - за 7,5 км.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия.Информ".
"В номинации участвуют танкисты механизированных бригад и морской пехоты. Для ведения огня определяют цель, главный ориентир и огневую позицию. Согласно координатами командир должен с помощью планшета вычислить предварительные данные для стрельбы, провести пристрелку и поразить цель. Время на выполнение задания ограничено", - рассказал преподаватель кафедры огневой подготовки Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного полковник Роман Холявка.
Первые четыре танка Т-80 выдвинулись на исходную позицию.
Первым начинает пристрелку командир взвода. Для точного попадания необходимо применение корректирующего устройства, которым стал БПЛА типа "Фурия". Оператор БПЛА фиксирует разрывы и согласно им командир взвода вводит необходимые поправки в прицеливание.
После получения подтверждения о поражении цели взвод открывает огонь.
Кстати, высота, на которую поднимается снаряд во время полета к цели, превышает три километра, поэтому оператор БПЛА должен это учитывать.
Командир танкового взвода одной из бригад старший лейтенант Евгений Гыдкый рассказал, что из конкурса запомнились упражнения по применению лазер-тага, когда его взвод вступил в поединок с взводом морской пехоты и победил, "уничтожив" 2 из четырех танков "противника", потеряв одну машину.
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ продолжается.
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Исходя их этого ...вывод!!!!....каждый...каждый танковый взвод должен иметь свой независимый дрон с облучателем.
Не нужно никаких турков, чтобы приделать облучатель с монокуляра с БПЛА. Не нужно никаких больших БПЛА.....нужно...просто желание!!!