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больница (1387) Житомирщина (1314) Большая стройка (722)

Реконструкция приемного отделения больницы в Коростене завершена, - Житомирская ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Приемное отделение местной больницы в Коростене на Житомирщине полностью реконструировали и оснастили медицинским оборудованием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Житомирской ОГА.

В ходе работ в рамках президентской программы "Большая стройка" была проведена реконструкция части помещений первого и подвального этажа 2-этажного здания. Здесь были обустроены изолятор с отдельным входом, пандусы, вход и проведена внутренняя отделка помещений.

В новом помещении приемного отделения разместятся смотровые и консультативные кабинеты, процедурно-перевязочные комнаты, палаты с кроватями временного пребывания пациентов и лаборатория для проведения срочных анализов.

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"Все необходимые работы были проведены в соответствии с брендбуком Министерства здравоохранения Украины, согласно которому продумана каждая деталь, максимально упрощающая работу для наших медиков и обеспечивающая эффективное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для скорой", - рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Приемное отделение Коростенской больницы оснастят современным медицинским оборудованием. В частности, здесь установят ангиографическую систему, специально приобретенный для отделения компьютерный томограф, реанимационное и другое оборудование.

После получения всех разрешений приемное отделение Коростенской больницы будет готово к приему пациентов.

Напомним, недавно сообщалось о начале строительства в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" многопрофильной областной больницы в Краматорске Донецкой области, которая будет обслуживать 2,5 млн жителей восточных областей Украины.

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Реконструкция приемного отделения больницы в Коростене завершена, - Житомирская ОГА 01
Реконструкция приемного отделения больницы в Коростене завершена, - Житомирская ОГА 02
Реконструкция приемного отделения больницы в Коростене завершена, - Житомирская ОГА 03
Реконструкция приемного отделения больницы в Коростене завершена, - Житомирская ОГА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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На лоб пускай себе налепит эту лейбу, ушлёпок.
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10.09.2021 09:38 Ответить
Что не так?
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10.09.2021 10:24 Ответить
Ну мабуть це те що зе не має до цього ніякого відношення, ну і це все за гроші платників податків а саме місцевої громади.
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10.09.2021 11:02 Ответить
Ааа...Та я не особо люблю Зелю,но...Когда "Порошенко открыл участок трассы"-это он имел к этому отношение и ремонтировал за свои?
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10.09.2021 11:34 Ответить
Всё не так, а через ЗЕлёный пердак.
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10.09.2021 15:36 Ответить
Порядок
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10.09.2021 10:01 Ответить
Брехня, я сам з цього міста це ще одне балобольство чинуш!
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10.09.2021 22:43 Ответить
 
 