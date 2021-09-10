Реконструкция приемного отделения больницы в Коростене завершена, - Житомирская ОГА. ФОТОрепортаж

Приемное отделение местной больницы в Коростене на Житомирщине полностью реконструировали и оснастили медицинским оборудованием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Житомирской ОГА.

В ходе работ в рамках президентской программы "Большая стройка" была проведена реконструкция части помещений первого и подвального этажа 2-этажного здания. Здесь были обустроены изолятор с отдельным входом, пандусы, вход и проведена внутренняя отделка помещений.

В новом помещении приемного отделения разместятся смотровые и консультативные кабинеты, процедурно-перевязочные комнаты, палаты с кроватями временного пребывания пациентов и лаборатория для проведения срочных анализов.

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"Все необходимые работы были проведены в соответствии с брендбуком Министерства здравоохранения Украины, согласно которому продумана каждая деталь, максимально упрощающая работу для наших медиков и обеспечивающая эффективное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для скорой", - рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Приемное отделение Коростенской больницы оснастят современным медицинским оборудованием. В частности, здесь установят ангиографическую систему, специально приобретенный для отделения компьютерный томограф, реанимационное и другое оборудование.

После получения всех разрешений приемное отделение Коростенской больницы будет готово к приему пациентов.

Напомним, недавно сообщалось о начале строительства в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" многопрофильной областной больницы в Краматорске Донецкой области, которая будет обслуживать 2,5 млн жителей восточных областей Украины.

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