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Контрразведчики СБУ задержали на Львовщине 24 нелегала из Бразилии, "замаскированных" под футбольных болельщиков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведчики СБУ совместно с работниками ГМС Украины в рамках операции "Мигрант" на Львовщине обнаружили и задержали 24-х граждан Бразилии, незаконно находящихся на территории Украины и намеревались попасть в страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас осуществляется проверка задержанных нелегалов на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправке иностранцев через государственную границу Украины.

Контрразведчики СБУ задержали на Львовщине 24 нелегала из Бразилии, замаскированных под футбольных болельщиков 01

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц.

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Контрразведчики СБУ задержали на Львовщине 24 нелегала из Бразилии, замаскированных под футбольных болельщиков 02
Контрразведчики СБУ задержали на Львовщине 24 нелегала из Бразилии, замаскированных под футбольных болельщиков 03
Фото: сайт СБУ
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24 это много, целый звод!
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10.09.2021 12:13 Ответить
КОМАНДА ФК "ШАХТАР"?
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10.09.2021 12:38 Ответить
А як вам такий контрразвідник? Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, "замаскованих" під футбольних уболівальників - Цензор.НЕТ 572
Контррозвідники СБУ затримали на Львівщині 24 нелегалів з Бразилії, "замаскованих" під футбольних уболівальників - Цензор.НЕТ 9004
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10.09.2021 12:27 Ответить
Якщо у переправці мігрантів через кордони з Білоруссю країни NATO звинувачують режим Лукашенка, то кому вони пред'являтимуть претензії серед славних захисників чесних-прозорих-недоогороджених кордонів України?
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10.09.2021 13:40 Ответить
 
 