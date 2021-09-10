Контрразведчики СБУ задержали на Львовщине 24 нелегала из Бразилии, "замаскированных" под футбольных болельщиков. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ совместно с работниками ГМС Украины в рамках операции "Мигрант" на Львовщине обнаружили и задержали 24-х граждан Бразилии, незаконно находящихся на территории Украины и намеревались попасть в страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас осуществляется проверка задержанных нелегалов на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправке иностранцев через государственную границу Украины.

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц.

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Фото: сайт СБУ