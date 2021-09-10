Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и задержала членов преступной группы, которые вымогали деньги у жителей столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.
"Организовал ее киевлянин, водитель такси. В "сообщники" принял двух безработных жителей Черкасс, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
По данным следствия, злоумышленники требовали несуществующий долг 30 000 долларов США у киевлянина. В качестве аргументов использовали психологическое давление и физическое насилие", - отмечается в сообщении.
В СБУ продолжили: "Организатора преступной группы задержали во время передачи ему жителем столицы, который стал жертвой вымогателей, части "задолженности" - 10 000 долларов США.
Еще одного из сообщников правоохранители задержали в зоне прилета международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину с отдыха".
В сообщении говорится: "Сейчас двум задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности злоумышленников и возможной их причастности к другим уголовным преступлениям".
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