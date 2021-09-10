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вымогательство (428) СБУ (18682)

Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и задержала членов преступной группы, которые вымогали деньги у жителей столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.

"Организовал ее киевлянин, водитель такси. В "сообщники" принял двух безработных жителей Черкасс, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По данным следствия, злоумышленники требовали несуществующий долг 30 000 долларов США у киевлянина. В качестве аргументов использовали психологическое давление и физическое насилие", - отмечается в сообщении. 

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В СБУ продолжили: "Организатора преступной группы задержали во время передачи ему жителем столицы, который стал жертвой вымогателей, части "задолженности" - 10 000 долларов США.
Еще одного из сообщников правоохранители задержали в зоне прилета международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину с отдыха".

В сообщении говорится: "Сейчас двум задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности злоумышленников и возможной их причастности к другим уголовным преступлениям".

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Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ 01
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ 02
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ 03
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ 04
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Топ комментарии
+9
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 481
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10.09.2021 12:58
+3
Осталось понять при чем тут СБУ и как это преступление относиться к безопасности страны. Менты совсем обленились работать, это их работа.
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10.09.2021 14:15
+2
Тищенко під час засідання Ради передав колезі гроші: відео
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10.09.2021 12:57
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Штирлиц идёт по коридору. Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 7502
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10.09.2021 13:03 Ответить
Возникает вопрос,- и шо?
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10.09.2021 13:04 Ответить
Как шо? Новый коррупционный скандал. Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 8630
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10.09.2021 13:15 Ответить
Тогда накину на вентилятор, лично видел как Тищенко в тц покупал палку "Московской" колбасы, налицо отмыв денег, работа на окупанта и организация контрабанды наркотиков из Гватемалы. Иногда есть ощущение, что многие журналисты работают таким образом)
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10.09.2021 13:24 Ответить
Ужас. Уууужас!!! Члени банди здирників, яка вимагала неіснуючі борги, затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 3999
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10.09.2021 13:41 Ответить
Пруфы имеются?
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10.09.2021 15:27 Ответить
Члены банды вымогателей, требовавшей несуществующие долги, задержаны в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 481
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10.09.2021 12:58 Ответить
Круто! СБУ больше нечем заниматься, кроме, как ловить таксистов -вымогателей. Видно, что "вымогали" у достойного гражданина Украины...Может этот таксист "вагнеровец, сбежавший от Лукашенко??
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10.09.2021 13:06 Ответить
Банда Гєтманцева-Єрмака?
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10.09.2021 13:15 Ответить
ГопКолекторы. Одно дело когда несуществующие долги и совсем инное когда человек взял без письменного обязательства , на него потом начинают давить , он сливает соужбе безопасности и правоохранительным органам этих людей , а потом самого должника находят лежачего. Такие вот истории утиные.
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10.09.2021 13:26 Ответить
Осталось понять при чем тут СБУ и как это преступление относиться к безопасности страны. Менты совсем обленились работать, это их работа.
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10.09.2021 14:15 Ответить
 
 