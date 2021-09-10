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церковь (1299) молитва (135) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко посетил церковь и заявил, что помолился за здоровье Гео Лероса, с которым у него вчера произошел конфликт.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее фото, информирует Цензор.НЕТ.

Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - слуга народа Тищенко 01

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.

Также читайте: "Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+41
Коля Котлета за молитвой:
Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8647
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10.09.2021 13:24
+36
наглый лицемер.
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10.09.2021 13:21
+28
да его нужно принудительно лечить...
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10.09.2021 13:21
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наглый лицемер.
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10.09.2021 13:21 Ответить
обыкновенный бандит. в 90х с паяльником барыг на рынках щемил, а сейчас свечки ставит Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8726
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10.09.2021 13:45 Ответить
Ну так, это типичный путь бандита: от паяльника к церкви.
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10.09.2021 13:59 Ответить
+
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11.09.2021 09:51 Ответить
це не лицемірство це погроза. Це як типу ти зробив зауваження а тобі - "ти там обережніше, бережи здоров'я, дивись під ноги"
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10.09.2021 13:59 Ответить
если что, то подозреваемый Тищенко
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10.09.2021 15:05 Ответить
Краще б відспівали колюню, разом із шоблою, це був би хіт сезону
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10.09.2021 14:00 Ответить
++++++
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11.09.2021 09:52 Ответить
чому лицемір- бадитське попередження !!!
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10.09.2021 16:54 Ответить
да его нужно принудительно лечить...
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10.09.2021 13:21 Ответить
лечить надо тех кто за него голосовал.
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10.09.2021 13:49 Ответить
как в фильме: и тебя вылечат и меня вылечат

и тех и других
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10.09.2021 15:06 Ответить
да тут как бы за свое здоровье молиться надобно... психическое...
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10.09.2021 13:22 Ответить
помолимся за упокой души тищенко, ибо она давно сдхла - оставив вместо себя одну жопу (как у кардашьян - готовую к применению))
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10.09.2021 13:22 Ответить
Коля Котлета за молитвой:
Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8647
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10.09.2021 13:24 Ответить
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Усыпить.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт! Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8859 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8462 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 1797 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4647 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4647 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4647
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10.09.2021 14:25 Ответить
Яка мразота!Дупа депутута! Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9750
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10.09.2021 14:28 Ответить
Всі ці вистави нагадують мені партію Регіонів і її членів. Може я не один такий?
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10.09.2021 13:26 Ответить
регіонали були скромніші і не так інтенсивно крали
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10.09.2021 13:27 Ответить
у регіоналів не було такої абсолютної влади.
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10.09.2021 13:50 Ответить
бандити з 90-тих теж були дуже богомольними, хрести носили, в церкви ходили. А якщо Тищенко тоді торгував героїном, то це все пояснює.
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10.09.2021 13:27 Ответить
старый анекдот:
***
браток в церкви заскучал...давай по сторонам зыркать.. глядь - поп с кадилом..
он и думает: какой у мужика прикид прикольный.. правда моя цепь на два пальца толще, да и крест мой помассивнее и с брюликами.. опа..а это шо за херня...
и вслух :
- слыш мужик...это совсем не мое дело, но у тебя барсетка задымилась...
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10.09.2021 13:35 Ответить
Это была мука Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9530
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10.09.2021 13:44 Ответить
це лайно бандитське ще й погрожує
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10.09.2021 13:28 Ответить
а чому ні? у них вся влада - роби шо хоч.
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10.09.2021 13:52 Ответить
так точно, це і є погроза, в найгірших гопницьких традиціях
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10.09.2021 14:00 Ответить
"**** православна-2"? Чи як? Те що воно хворе на голову-не секрет)
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10.09.2021 13:28 Ответить
за что Украине такое наказание, в виде зеленотупых придурков!
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10.09.2021 13:29 Ответить
За то,что позволяли 30 лет себя обворовывать
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10.09.2021 13:31 Ответить
позволяли... а сейчас что? перестали?
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10.09.2021 13:32 Ответить
Нет,конечно.Каждая новая власть становится еще хитрее и наглее предыдущей+приходится входить в сговор с представителями "папиредников",а это дополнительные затраты,а соответственно,надо больше красть.И война им,как говорится-"мать родная".Все спишет.И списуют.
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10.09.2021 13:38 Ответить
а кто сейчас наживается на войне?
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10.09.2021 14:54 Ответить
Что за странные вопросы?Зеля,его банда и приближенные к трону,естественно
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10.09.2021 15:06 Ответить
тьху..***! какое ж оно примерзкое...пошло-приторное...
(не гневи котлета Бога!!! )
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10.09.2021 13:29 Ответить
Они там ВСЕ реально больные.Вывод:только армянский вариант
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10.09.2021 13:30 Ответить
А за Солоху помолился, Коля? Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 6014
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10.09.2021 13:30 Ответить
Дебіл. Мізків як у ракушки.
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10.09.2021 13:31 Ответить
Ну яка ж ця каклєта-по облонські дебільна! Нехай за свою дупу, як у кім молицця! Набирали лайна!
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10.09.2021 13:33 Ответить
Паяц..
Не поминай имя Господа всуе
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10.09.2021 13:34 Ответить
Велюровая котлета молиться... Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 6942
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10.09.2021 13:35 Ответить
ублюдок помолился деду морозу ?
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10.09.2021 13:36 Ответить
Тут или крестик надо снять, или из СН уходить.

Хотя Котлете ничего уже не поможет. Конченый ублюдок.
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10.09.2021 13:37 Ответить
Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 5146 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 299 Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8736
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10.09.2021 21:11 Ответить
Бичок молиться! Бо вчора бичок бикував.
Яке воно кончене.
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10.09.2021 13:38 Ответить
хмм .. якось дивно що під час молитви за "здоров'я" свого потенційного ворога ця брехлива тварюка не ставить чорну свічку для свого рогатого бога
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10.09.2021 13:42 Ответить
Ні хусє!
Так оказується Лерос винуватий!
А його за що відсторонювати від засідань ВР?
За те що правду сказав про Зелебеньського?
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10.09.2021 13:42 Ответить
дерьмака серетаршею обізвав
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10.09.2021 13:54 Ответить
Ну... если такой ход, то пусть идет дальше, чтобы это не выглядело лицемерием... извинится перед Леросом, он на него напал, даже если был бы триста раз не прав этот Лерос, ему нападать такого права никто не давал, а то часто бывает как у Шекспира... "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".
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10.09.2021 13:45 Ответить
Гнида ти Тищенко!! Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4505
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10.09.2021 13:52 Ответить
А за что Тищенко хватал Лероса, что чуть не оторвал здоровье ?
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10.09.2021 13:54 Ответить
такие не меняются к лучшему, так и будет быдлом до конца своих дней
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10.09.2021 13:57 Ответить
-Пане Миколо , розкажіть нам про формулу штайнмайера.

-Ну-у , от берете ви надувну ляльку , наприклад , от ляльку берете , ви ж не знаєте шо з нею .. як ,, там є інструкція . От берете інструкцію . От це і є формула штайнмайера . Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 8939 .

Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 7023 .
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10.09.2021 13:58 Ответить
це той момент коли ти в серіалі мастершеф недосяжний еталон гострого розуму та ораторського мистецтва а в житті качок із 90х з метаном замість мізків.
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10.09.2021 14:11 Ответить
и в голову не приходило, что оно такое тупое, в мастершефе он выглядел умнее, телесуфлер 100%
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10.09.2021 15:11 Ответить
Да не будет иное в устах ваших, а другое в сердце, ибо Бог поругаем не бывает (Гал. 6:7), но равно все видит, и сокровенное - как явное.
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10.09.2021 14:01 Ответить
яке ж воно огидне "тіщенко" Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9372
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10.09.2021 14:05 Ответить
вот это отмочил....чудо чудное и диво дивное .....помолился.... Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 788
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10.09.2021 14:06 Ответить
это угроза и это уже не смешно
после такого, он точно должен отвечать, но кто его посадит, он же памятник
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10.09.2021 15:12 Ответить
Помолился в церкви РПЦ-ФСБ, я надеюсь
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10.09.2021 14:13 Ответить
Коля - кАтлета , жалкое и тупое отребъе , который а 90- х прислуживал шестёркой у Савлохи !
А сегодня он депутат ВР , это просто капец , нет слов 🙂
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10.09.2021 14:17 Ответить
Ще й в московській церкві... Воно свідомо знущається над українцями.
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10.09.2021 14:17 Ответить
Ваше "благородие", слышало что нибудь о разнице весовых категорий? Испанский стыд!
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10.09.2021 14:26 Ответить
тоесть санкции, в таком случае не предусмотрены?! Хочешь кого то заткнуть, можешь отмудохать.
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10.09.2021 14:30 Ответить
толян котлета в ту ли церковь пошел молиться Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 4179
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10.09.2021 14:35 Ответить
не уж то рпц филиал синагоги Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6130
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10.09.2021 14:36 Ответить
Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 3336
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10.09.2021 14:41 Ответить
Скот поганый. Жаль, что там комментарии отключены. А то бы напихали "котлете" за воротник )).
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10.09.2021 15:43 Ответить
Коле Котлете писюары и унитазы проверять самое то,но зачем своим присутствием церковь осквернять ? Это же шо за молитва притаилась в голове Коленьки, наверно ему в 95-м сочинили ?!
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10.09.2021 16:12 Ответить
вообще-то это - конкретно бандитские угрозы жизни и здоровью..
сцыкло Зеля Иуда за меньшее людей по судам таскает и давно уже не снимает бронежилет с памперсами
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10.09.2021 16:29 Ответить
Довбойоб зелёной,типовий
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10.09.2021 17:14 Ответить
DBL, bld.
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10.09.2021 17:34 Ответить
Шо не найшлося ни одного мужика,что бы дать вголову
этому гавнюку.
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10.09.2021 18:02 Ответить
Из-за этого гамнюка - человека могут осудить за покушение на государственного деятеля - "мудрый" же народ избрал этого бандита в депутаты
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10.09.2021 18:09 Ответить
Молиться нужно дауну, чтобы Господь Бог,подарил этому недалекому хаму,хоть немного мозгов!
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10.09.2021 20:08 Ответить
какая ТВАРЬ,,,,,,
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10.09.2021 21:24 Ответить
Нонсенс:злодій прийшов до церкви ііііііііііііі......молиться за свої злодіяння.Одоробло-кінг-конг напало на маленького ЛЕРОСА! Як ця мразота, ще ходить по Землі. Виборці,хто його вибрало,відзовіть цього злодія - 90х!!!
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11.09.2021 09:58 Ответить
И это ****** - депутат. Чего стоим, то и имеем...
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11.09.2021 14:14 Ответить
 
 