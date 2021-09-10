Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко посетил церковь и заявил, что помолился за здоровье Гео Лероса, с которым у него вчера произошел конфликт.
Об этом парламентарий сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее фото, информирует Цензор.НЕТ.
"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.
После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.
Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.
Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.
Пожалуйста, подождите...
и тех и других
- Усыпить.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт!
***
браток в церкви заскучал...давай по сторонам зыркать.. глядь - поп с кадилом..
он и думает: какой у мужика прикид прикольный.. правда моя цепь на два пальца толще, да и крест мой помассивнее и с брюликами.. опа..а это шо за херня...
и вслух :
- слыш мужик...это совсем не мое дело, но у тебя барсетка задымилась...
(не гневи котлета Бога!!! )
Не поминай имя Господа всуе
Хотя Котлете ничего уже не поможет. Конченый ублюдок.
Яке воно кончене.
Так оказується Лерос винуватий!
А його за що відсторонювати від засідань ВР?
За те що правду сказав про Зелебеньського?
-Ну-у , от берете ви надувну ляльку , наприклад , от ляльку берете , ви ж не знаєте шо з нею .. як ,, там є інструкція . От берете інструкцію . От це і є формула штайнмайера . .
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после такого, он точно должен отвечать, но кто его посадит, он же памятник
А сегодня он депутат ВР , это просто капец , нет слов 🙂
сцыкло Зеля Иуда за меньшее людей по судам таскает и давно уже не снимает бронежилет с памперсами
этому гавнюку.