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Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел.

"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование Нацполиция получила в рамках программы "ПРАВО-Полиция", - указывается в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил коллег из Европейского Союза за готовность к сотрудничеству и предоставленную технику.

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"За каждым автомобилем, доспехами я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те модели, которые работают, мы будем использовать. Это Скандинавская модель построения правопорядка на общественных мероприятиях, это подход community policing, ведь основным показателем является уровень доверия граждан к полиции", - отметил Монастырский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь отметил, что многолетнее плодотворное сотрудничество МВД и Нацполиции с партнерами продолжается.

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"Для каждого полицейского это не просто автомобили и оснащение, это безопасность наших граждан. Каждый день правоохранители выполняют сверхсложные задачи. Только за прошлый год подразделение взрывотехников Нацполиции в Донецкой области получиол более 560 вызовов и обезвредило более 40 тыс. взрывоопасных предметов - это более двух тонн взрывчатых веществ", - подчеркнул он.

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины – в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства, с учетом безопасности полицейских и населения.

Благодаря современным серверам и системам хранения данных полиция Украина более эффективно координировать свою деятельность с Интерполом и Европолом в сфере противодействия организованной и трансграничной преступности.

"Наши усилия направлены на то, чтобы жизнь граждан стала безопасной, а также на сохранение жизней наших полицейских", - отметил Клименко.

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Посол ЕС Матти Маасикас сказал, что Европейский Союз надеется на плодотворное сотрудничество с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его командой.

"Наша общая цель остается той же самой. Европейский Союз и партнеры продолжают поддерживать становление более подотчетной, прозрачной и эффективной системы правоохранительных органов, которая будет служить всем гражданам Украины", - отметил он.

В свою очередь и.о. председателя КМЕС в Украине Фредрик Весслау напомнил, что Консультативный миссия Европейского союза работает в Украине с 2014 года для того, чтобы поддерживать украинских партнеров в реализации реформ, чтобы они могли превратить сектор безопасности в более эффективный, подотчетный и пользующийся доверием граждан.

"Сегодня в рамках нашего мероприятия мы передаем оборудования от ЕС на общую сумму 3,4 млн евро. Этот пакет включает IT оборудование, средства безопасности и транспортные средства, среди которых специализированные автомобили для обеспечения общественного порядка", - отметил Весслау.

Программа "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция) реализуется при финансовой поддержке ЕС Управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативным миссией ЕС в Украине (КМЕС).

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Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 01
Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 02

Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 03
Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 04
Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 05
Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 06
Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 07
Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро 08
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Топ комментарии
+13
А мусорки в комплект входят или надо самим крутиться?
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10.09.2021 13:26
+9
щас Алена_Алена дрифтанет своим мегатонным задом, и растолкает все копо/маршрутки..
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10.09.2021 13:26
+8
а мусорных корзин не представили))) приходится тырить по мойкам и помойкам ))))))
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10.09.2021 13:26
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А мусорки в комплект входят или надо самим крутиться?
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10.09.2021 13:26 Ответить
Це щодо крадіжки смітника "полісменом"?))
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10.09.2021 13:46 Ответить
щас Алена_Алена дрифтанет своим мегатонным задом, и растолкает все копо/маршрутки..
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10.09.2021 13:26 Ответить
а мусорных корзин не представили))) приходится тырить по мойкам и помойкам ))))))
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10.09.2021 13:26 Ответить
А шо там прокукарекает тупой собачий рот? Как-же его мама, которая любит скорость, не получит такую тачку? Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 8892
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10.09.2021 13:27 Ответить
И дайте каждому мусору по мусорному ведру чтобы они в людей не воровали Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 7636
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10.09.2021 13:29 Ответить
такой себе комфортный еврозак... Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 3741
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10.09.2021 13:29 Ответить
а оце шо за катівня?
Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 8633
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10.09.2021 13:31 Ответить
окурки поднимать..
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10.09.2021 13:32 Ответить
"За каждым автомобилем, доспехами Источник:https://censor.net/ru/p3287528

Доспехи мать их
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10.09.2021 14:23 Ответить
я тоже хотел спросить, что это за клешня, и возможно, что это для дистанционного разминирования.
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10.09.2021 23:38 Ответить
Американці вже оновили Голосіївський райвідділ)
Нашим мусорам допомагати - як мертвому припарки.

Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 4638
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10.09.2021 13:31 Ответить
Хоча це ще не дно)

Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 4503
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10.09.2021 13:33 Ответить
Можно теперь еще один себе слепить Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 4974
Евросоюз предоставил украинским полицейский автомобили и оборудование на 3,4 млн евро - Цензор.НЕТ 6698
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10.09.2021 13:32 Ответить
Что за бред?Сходства-ноль
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10.09.2021 13:42 Ответить
нет что б помогать гумманитарным проектам - они полициянтам помогают...те в последнее время и так не бедствуют...
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10.09.2021 13:34 Ответить
мусорская мразь в малиновом берете очень довольна
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10.09.2021 13:34 Ответить
"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование. И это всё за 3,4 миллиона эвро?
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10.09.2021 13:43 Ответить
да-да...понимают что скоро автозаки понадобятся....))
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10.09.2021 13:55 Ответить
я сгоряча подумал, что Аваков вернулся
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10.09.2021 14:07 Ответить
Таки да,
интересно кто утверждал списки необходимого,
или они просто по наитию прислали с готовыми надписями
или все было тут?!
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10.09.2021 14:19 Ответить
Так может аваков и утверждал
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10.09.2021 14:21 Ответить
Зачем этим бездельникам все это?
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10.09.2021 14:17 Ответить
А обслуживать как это, контракты есть? приусы почти все стоят давно, по 100 тысяч проездили без замены масла. Шел по улице мимо одного такого приуса, кинул взгляд в открытую переднюю пассажирскую дверь, а там сидение до каркаса стерто! до каркаса, метал голый и ошметки паралона!
Во всех странах какая-то унификация, а у нас, то 30 шкод, то 20 рено, то 100 приусов, то 50 митсубиси, черти что.
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10.09.2021 16:25 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3287511/politseyiski_vkraly_smittyevu_korzynu_na_myyitsi_samoobslugovuvannya_v_kostyantynivtsi_video_kamer_sposterejennya
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10.09.2021 18:56 Ответить
а можна Хатию Деканоидзе министром, а Эку Згуладзе начальником Нацполиции? ато утомили эти брехливые зеленые Гандоны (Ив Гандон)
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10.09.2021 22:49 Ответить
 
 