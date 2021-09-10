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Хортица (42) Запорожская область (2245) Большая стройка (722)

Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Не острове Хортица до 14 октября будут завершены работы по обновлению знаковых объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проектном офисе возрождения острова Хортица.

Так, после реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" будут открыты общественное пространство "Козацьке коло", спасенный Музей истории запорожского казачества, самый высокий флагшток, безбарьерная инфраструктура.

"Сейчас работы еще продолжаются, каждая локация дорабатывается. В любом случае стоит отметить темпы и качество выполнения работ. Мы начали в июне, а уже в октябре весь объем работ, который запланирован на 2021 год, будет выполнен", - рассказал представитель проектного офиса возрождения острова Хортица Валерий Шевченко.

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Кроме того, от "Козацького кола" в Музей, а дальше и к историко-культурному комплексу "Запорізька Січ" будет сделана удобная пешеходная дорожка.

Также удалось спасти крышу Музея истории запорожского казачества, которая протекала годами. Там также обустроили современную смотровую площадку. В самом Музее завершается обустройство и декорирование фасадов, отдельно делают достройку у главного входа, где будут размещены кассы, гардероб, санузлы. Музейная площадь будет полностью готова к 14 октября: там выполнят благоустройство территории.

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Холм с флагштоком и смотровой площадкой уже принимал первых посетителей в День флага и День независимости. Тогда его открыли временно, а сейчас идут финальные работы. На Холме сделают инклюзивные трехуровневые поручни для детей, людей с инвалидностью на колясках и для людей почтенного возраста. Фишкой Холма станут арт-объекты в виде больших колец, символизирующих круг жизни и круг единения.

Подарком на октябрьские праздники для всех посетителей острова станет официальная презентация и запуск уникального лазерного шоу. Это совместный проект Группы Метинвест и Министерства культуры и информационной политики. Группа Метинвест является партнером национального проекта возрождения острова Хортица.

Как сообщалось ранее, запорожская Хортица по инициативе первой леди Елены Зеленской станет полностью инклюзивной. Все объекты и локации создаются с учетом потребностей лиц преклонного возраста, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми.

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Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества 01
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества 02
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 4724
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10.09.2021 14:59
+16
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 9623
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10.09.2021 15:03
+5
Не з пивом, а з шавермою
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10.09.2021 14:51
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А где ларьки с пивасом? Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 8182
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10.09.2021 14:48 Ответить
Не з пивом, а з шавермою
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10.09.2021 14:51 Ответить
да, шо то я в самом деле, домой пора уже, конечно же с шаурмой)
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10.09.2021 14:53 Ответить
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 3481
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10.09.2021 22:17 Ответить
Это люди и сами неплохо соображают)) Хотя, фиг его знает, может сработает наконец-то желание не портить ничего и так оно в нормальном виде сохранится и дальше.
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10.09.2021 17:41 Ответить
уникального лазерного шоу. - 1 баксовые китайские лазерные указки поржали)))
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10.09.2021 14:58 Ответить
инклюзивная среда.для плохо видящих дорожки рядом с поручнями с разрывами.накуя,шоб межу ними инвалиды с горки спускались?Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 3571
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11.09.2021 21:57 Ответить
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 4724
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10.09.2021 14:59 Ответить
схоронил
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10.09.2021 15:38 Ответить
І скільки коштував цей банкєт,звісно,не повідомляється.
Зате згадується Велике крадівництво Зєльонкіна,Метінвест і перша лєдя...
Навряд чи завершиться ремонт музею цього року.
Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества - Цензор.НЕТ 5681
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10.09.2021 14:59 Ответить
Велике наїбництво! Тепер на Хортиці! Скільки ж там квартальні розпилили тільки на на кіосках з шаурмою?)
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10.09.2021 15:01 Ответить
Да по-моему это не столько за бюджетные, а за спонсорские, потому велика вероятность, что сколько выделили, столько и пойдёт на строительство
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10.09.2021 17:44 Ответить
Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 9623
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10.09.2021 15:03 Ответить
обновление?
не думаю...
засеруть геть усе Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва - Цензор.НЕТ 3077
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10.09.2021 15:03 Ответить
Палубная доска и плитка за миллионы это здорово, конечно, но нельзя было воспроизвести кусок стены, или церковь или укрепления по историческим данным, как в Переяслове-Хмельницком? Проект музея плитки и итальянской доски это круто, для дорвавшихся к корыту упырят, но что там от Хортицы то?!
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10.09.2021 15:21 Ответить
церковь и укрепления уже есть там в Січі, шо лишь бы подгавкнуть?
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10.09.2021 15:47 Ответить
Вони не українці. Їм какаяразніца. Знищення самобутності. Обезличування.
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10.09.2021 16:00 Ответить
с Козацьким колом там вообще срака получилась, уютную поляну закатали в плитку и превратили ее в плац - и назвали это реконструкцией)
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10.09.2021 15:40 Ответить
Роблять те саме, що й кацапи у криму, з тим же Ханським палацом.
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10.09.2021 16:02 Ответить
Такой себе патриот что-ли? Про кацапов знаешь и сравниваешь наших горе-управителей. Я, к примеру, даже не интересовался тем, что там на кацапщине происходит. Наверное я не такой патриотичный???)))
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10.09.2021 18:59 Ответить
Як ми 28 років жили без советського приурочування до дати? Ну нарешті прийшли "мАлАдиє регіонали слуги" і понеслось ...
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10.09.2021 15:57 Ответить
Хортица - это колыбель нашего козачества и память предков. Это место нашей силы и то, что здесь отбабахали такую реконструкцию за столько времени - действительно большой подарок к 14 октября!!!
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10.09.2021 17:04 Ответить
Народ, ну откуда столько негатива на благое дело? Что плохого в том, что Хортица преобразилась? Помоему - это супер. Не нагнитай, в этом и без нас очень хорошо преуспевают политики - побольше позитива!
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10.09.2021 17:21 Ответить
Бачите,в чому річ,в держбюджеті все пов'язано,і якщо десь йде Велике реставратництво,в іншому місці на таку ж суму хтось недоотримає субсидію.
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10.09.2021 19:14 Ответить
О, они решили сразу по дизайну объединить и холм и площадку? Прикольно. А то там всё как-то морально устарело уже.
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10.09.2021 17:39 Ответить
Ну хоть к дате приурочили и у людей появится интерес посмотреть на результаты реконструкции. Нужно будет побольше рекламы, чтоб привлечь и иногородних. Хоть как-то туризм развить в городе.
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10.09.2021 18:57 Ответить
как вы уже затрахали все делать к какой-то дате!!!!! вы можете - просто сделать, без "совкового" менталитета??????
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10.09.2021 21:27 Ответить
так себе.
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11.09.2021 21:55 Ответить
 
 