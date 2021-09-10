Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Не острове Хортица до 14 октября будут завершены работы по обновлению знаковых объектов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проектном офисе возрождения острова Хортица.
Так, после реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" будут открыты общественное пространство "Козацьке коло", спасенный Музей истории запорожского казачества, самый высокий флагшток, безбарьерная инфраструктура.
"Сейчас работы еще продолжаются, каждая локация дорабатывается. В любом случае стоит отметить темпы и качество выполнения работ. Мы начали в июне, а уже в октябре весь объем работ, который запланирован на 2021 год, будет выполнен", - рассказал представитель проектного офиса возрождения острова Хортица Валерий Шевченко.
Кроме того, от "Козацького кола" в Музей, а дальше и к историко-культурному комплексу "Запорізька Січ" будет сделана удобная пешеходная дорожка.
Также удалось спасти крышу Музея истории запорожского казачества, которая протекала годами. Там также обустроили современную смотровую площадку. В самом Музее завершается обустройство и декорирование фасадов, отдельно делают достройку у главного входа, где будут размещены кассы, гардероб, санузлы. Музейная площадь будет полностью готова к 14 октября: там выполнят благоустройство территории.
Холм с флагштоком и смотровой площадкой уже принимал первых посетителей в День флага и День независимости. Тогда его открыли временно, а сейчас идут финальные работы. На Холме сделают инклюзивные трехуровневые поручни для детей, людей с инвалидностью на колясках и для людей почтенного возраста. Фишкой Холма станут арт-объекты в виде больших колец, символизирующих круг жизни и круг единения.
Подарком на октябрьские праздники для всех посетителей острова станет официальная презентация и запуск уникального лазерного шоу. Это совместный проект Группы Метинвест и Министерства культуры и информационной политики. Группа Метинвест является партнером национального проекта возрождения острова Хортица.
Как сообщалось ранее, запорожская Хортица по инициативе первой леди Елены Зеленской станет полностью инклюзивной. Все объекты и локации создаются с учетом потребностей лиц преклонного возраста, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми.
Пожалуйста, подождите...
Зате згадується Велике крадівництво Зєльонкіна,Метінвест і перша лєдя...
Навряд чи завершиться ремонт музею цього року.
не думаю...
засеруть геть усе
регіоналислуги" і понеслось ...