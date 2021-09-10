Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киеве местный предприниматель подделал около 10 тыс. справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок.
Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.
По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.
Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства организатора, правоохранители изъяли:
- сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;
- поддельные печати медицинских учреждений;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.
Пожалуйста, подождите...
вынуждают людей покупать сертификаты,
не факт, что вы сможете его без денег получить,
у друзей Зеленского такой бизнес ...
сидите в Украине, нюхайте ... охметова,
вот и весь разбор вакцин,
если вам зеленский оформил, то лохи
попроще в пролёте,
люди зеленского им продают левые,
а этот примазался к схеме / конкурент,
его убрали, а вы тут разводите пропаганду
, мол сижу с сертификатом,
вы брехло, ибо если бы рейс через 5 часов,
то времени писать скорее всего не было бы
...
И ты обладатель настоящего сертификата имеешь точно такой же шанс заболеть...как и обладатель фальшивого..
Так что думай о чем нить другом...о вечном к примеру...😀
потом они поняли глубину скандала и придумали другой метод наживы,
а этот видимо не занёс кому следует, вот и хлопнули
это государство Украина, тут всё в руках серьёзных чуваков
3,615 new cases and 76 new deaths in Ukraine [source]
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