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Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве местный предприниматель подделал около 10 тыс. справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок.

Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.

По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.

Также читайте: Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства организатора, правоохранители изъяли:

- сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;
- поддельные печати медицинских учреждений;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.

Также читайте: Минздрав попросил МВД и СБУ усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации, - Ляшко

Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ 01
Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ 02
Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Какой предприимчивый предприниматель!
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10.09.2021 15:09
+4
стартап завалили гады
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10.09.2021 15:17
+4
В Израиле уже за эти поддельные бумажки уголовный срок светит в т.ч. и "клиентам". Скоро и у нас... Антиваксерам с хитрой ж@пой пора начинать сушить сухарики... Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2213
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10.09.2021 15:20
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Правила форума Совет форумчан
Ну многие колоться не хотят, а без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 4463
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10.09.2021 15:09 Ответить
В Израиле уже за эти поддельные бумажки уголовный срок светит в т.ч. и "клиентам". Скоро и у нас... Антиваксерам с хитрой ж@пой пора начинать сушить сухарики... Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2213
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10.09.2021 15:20 Ответить
Ты зачем страннику вчера за девятый этаж писал? Вообще перекрутил мои слова Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 1298
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10.09.2021 15:21 Ответить
А что, Странник этажом ошибся? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2274
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10.09.2021 15:29 Ответить
ага, вас уколят китайским говном от зеленского, далеко вы улетите с говнодией ?
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10.09.2021 16:46 Ответить
Так не колись г@вном! Кто тебя заставляет колоться г@вном? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 9025
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10.09.2021 21:36 Ответить
в Израиле укололся и получи документ,в Украине получи ****** на воротник от зеленского и его корешей
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10.09.2021 16:47 Ответить
Какие проблемы? Через сутки в Дие два сертификата, у семейного врача можешь получить бумажный вариант Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 5400
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10.09.2021 21:37 Ответить
Какой предприимчивый предприниматель!
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10.09.2021 15:09 Ответить
Самое интересное как он смог экспортировать данные о вакцинации в базу данных приложения "Действие" Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 9928
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10.09.2021 15:11 Ответить
Не предпрениматель. Аферист.
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10.09.2021 15:09 Ответить
молодец, из воздуха бабло сделал...
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10.09.2021 15:10 Ответить
Из воздуха срок себе нарисовал.
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10.09.2021 15:38 Ответить
этот человек помогал гражданам, адвокат поможет,
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10.09.2021 16:49 Ответить
Да, и некоторым из 54 тыс. умерших от ковида украинцев он помог на тот свет отправиться...
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10.09.2021 16:58 Ответить
та ладно, это движение началось только этим летом, так что 54 тысячи это преувеличение, на самом деле это бизнес украинских властей,
вынуждают людей покупать сертификаты,
не факт, что вы сможете его без денег получить,
у друзей Зеленского такой бизнес ...
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10.09.2021 17:06 Ответить
Вы зрение давно проверяли? Я пишу "некоторым из 54 тыс. ", а Вы "так что 54 тысячи это преувеличение"... Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 5157
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10.09.2021 17:15 Ответить
та ладно, сами привели цифру для запугивания, а теперь два человека ...
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10.09.2021 17:51 Ответить
И шо вы ему сделаете?? Расстреляете??? В тюрму посадите лет на 5?? Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3184 Да нихрена!!! Страна безнаказанных, ПОЙМАЕТЕ-ПОКАЖЕТЕ-ОТПУСТИТЕ!!! Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 6132
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10.09.2021 15:12 Ответить
Это вполне себе уголовка, так что может быть и срок. Прикол будет, когда его клиентов за ребро зацепят Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 1430
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10.09.2021 15:39 Ответить
вы в мусарне трудитесь ?
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10.09.2021 16:51 Ответить
А вы? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 5843
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10.09.2021 21:38 Ответить
стартап завалили гады
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10.09.2021 15:17 Ответить
Камнями завалили? Одно из двух - это либо вольные каменщики сделали, либо масоны. Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3218
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10.09.2021 15:31 Ответить
Ладно хитрожопому "предпринимателю" ....спрос формирует предложение.Но ,как можно понять его клиентов ?? Совершенные идиоты! Кого обманываете? И зачем?
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10.09.2021 15:38 Ответить
Алиса, ты правда хочешь знать как глубока кроличья нора? Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 3153
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10.09.2021 15:50 Ответить
Вот у меня через пять часов самолет ,у меня сертификат настоящий и мне совсем не хотелось бы сидеть рядом с фальшивым. Как -то так!
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10.09.2021 16:01 Ответить
а укололи бы китайское говно, тогда что ?
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10.09.2021 16:52 Ответить
Аркаша , ты видать главный кто знает где гавно а где цукерка !? Только в Китае меньше всех больных , а я в этом году потерял уже семерых....
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10.09.2021 17:32 Ответить
статья о сертификатах, а не о ваших потерях
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10.09.2021 17:49 Ответить
Так и не надо про вакцины в которых надо разбираться.
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10.09.2021 18:01 Ответить
ещё разт вам укололи китайскую и вам не положен сертификат,
сидите в Украине, нюхайте ... охметова,
вот и весь разбор вакцин,
если вам зеленский оформил, то лохи
попроще в пролёте,
люди зеленского им продают левые,
а этот примазался к схеме / конкурент,
его убрали, а вы тут разводите пропаганду
, мол сижу с сертификатом,
вы брехло, ибо если бы рейс через 5 часов,
то времени писать скорее всего не было бы
...
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10.09.2021 19:22 Ответить
А придется!!!! Потому что такая страна, сидишь и думаешь - настоящий не настоящий!!! Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 1709
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10.09.2021 16:59 Ответить
А какая разница??(с) 😀 И с настоящим сертификатом человек является переносчиком вируса...и с фальшивым...
И ты обладатель настоящего сертификата имеешь точно такой же шанс заболеть...как и обладатель фальшивого..
Так что думай о чем нить другом...о вечном к примеру...😀
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10.09.2021 17:03 Ответить
Пацанчик, ты это бабушке расскажи!
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10.09.2021 19:17 Ответить
Обмануть можно любого, каждого и всех!!! - СЕБЯ ОБМАНУТЬ ТОЛЬКО НЕЛЬЗЯ!!! Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2652
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10.09.2021 16:57 Ответить
.. и тем самым придумал самый эффективный метод борьбы с COVID-19...
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10.09.2021 15:51 Ответить
с начала кореша Зеленского хотели продавать вакцину по 18 евро,
потом они поняли глубину скандала и придумали другой метод наживы,
а этот видимо не занёс кому следует, вот и хлопнули
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10.09.2021 17:02 Ответить
те можете колоться , но справку просто так не получите,
это государство Украина, тут всё в руках серьёзных чуваков
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10.09.2021 17:09 Ответить
Ну, і де після цього гори трупів?
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10.09.2021 17:24 Ответить
September 10

3,615 new cases and 76 new deaths in Ukraine [source]
September 9
3,663 new cases and 61 new deaths in Ukraine [source]

September 8
2,772 new cases and 60 new deaths in Ukraine [source]
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12.09.2021 09:14 Ответить
Та страшне.
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12.09.2021 10:43 Ответить
За цією статтею КК навіть позбавлення волі немає! Ау СБУ! Маленьку частку заробленого віддасть на штраф....як жив у своєму будинку, у Київі - так і буде жити, ще краще, бп гроші вже заховані, а печатки для інших справ - виготовить, разом з- родичами у турагенствах. Слава Україні!
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10.09.2021 18:03 Ответить
 
 