Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве местный предприниматель подделал около 10 тыс. справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок.

Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.

По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.

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Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства организатора, правоохранители изъяли:



- сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;

- поддельные печати медицинских учреждений;

- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

- банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.

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