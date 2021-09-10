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взятка (5957) вымогательство (428) СБУ (18682) прокурор (1088) Донецкая область (7138)

Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Руководитель одного из отделов Краматорского окружной прокуратуры Донецкой области вымогал 50 тыс. грн у фермера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что прокурор вымогал 50 тыс. грн за закрытие дела и непривлечение фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму он также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали прокурора "на горячем" - в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие, проверяются другие возможные факты коррупционных действий правоохранителя.

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Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 01
Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 02
Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 03
Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Чим він відрізгяється від решти прокурорів? Тільки тим що, попався але суддя не дасть йому згинути за не значну суму.
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10.09.2021 15:49
+6
Молодой еще....не опытный. И одет не важно и просил не много. Надо полагать научиться!
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10.09.2021 15:47
+3
Больше всего нравиться: " Решается вопрос о задержании злоумышленника..."
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10.09.2021 15:50
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Молодой еще....не опытный. И одет не важно и просил не много. Надо полагать научиться!
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10.09.2021 15:47 Ответить
Ще й патріот, - не в доларах просив а в національній валюті.
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10.09.2021 16:46 Ответить
Чим він відрізгяється від решти прокурорів? Тільки тим що, попався але суддя не дасть йому згинути за не значну суму.
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10.09.2021 15:49 Ответить
бо більшість не такі дурні - в них є карти на чуже ім'я і посередники
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10.09.2021 15:50 Ответить
а цей просто розслабився від безкарності
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10.09.2021 15:51 Ответить
Я для скотини кращий сарай би зробив.
Хоча тут ця будівля відповідає своїй суті.

Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ - Цензор.НЕТ 4643
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10.09.2021 15:49 Ответить
Больше всего нравиться: " Решается вопрос о задержании злоумышленника..."
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10.09.2021 15:50 Ответить
Семь лет,а результата нет. Получается никто коррупцией не занимался. - Дебилы и ворюги конченные.... - Гляньте как в Грузии все это проводилось !
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10.09.2021 15:52 Ответить
Звичайний собі прокурвор.
Нічим не гірший від усіх інших.
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10.09.2021 15:53 Ответить
Дык, правильно, если копнуть на 20 лет вглубь, то многим из современного бомонда светят апартаменты на киче.
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10.09.2021 15:58 Ответить
хотел жить па-багатому -
не уголь же лопатою...Прокурор на Донеччині вимагав 50 тис. грн у фермера за непритягнення до кримінальної відповідальності, - СБУ - Цензор.НЕТ 712
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10.09.2021 16:23 Ответить
ЕСТЬ ЖЕ ТАКАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ У НАС ПРОФЕССИЯ (КОРУПЦИОНЕР) люди работают не покладая рук . тяжкий труд..... семью кормить нужно.... а жене говорит что где где я их взял....заработал на работе же . это называется ЗАРАБОТОК....((
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10.09.2021 17:43 Ответить
Покарання несорозмірне з правопорушенням...ну зайняв самовільно, дали штраф тих же 50 тис.грн., копняк під сраку і все, конфлікт вичерпаний, він же ж нікуди ту ділянку не перетягнув, навіть якщо завдав шкоди ділянці- порахувати, стягнути, так ні, треба ж під статтю підвести з реальним строком, щоб порушника доїли з усіх сторін...але зараз на підході нове законодавство по самовільному будівництву, там теж крімінал за всяку хєрню, отож будуть жнива для силовиків...
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10.09.2021 21:13 Ответить
Ну а для чого ще в Україні потрібні прокурори ? вони, майже всі, для того туди і йдуть.... шантажувати, вимагати, закривати - відкривати за гроші, віджимати... таж ОЗГ, тільки по другому називається...
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12.09.2021 09:35 Ответить
 
 