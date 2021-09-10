РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13912 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
9 756 9
Днепр_город (3763) скульптура (35) Филатов (551)

Арт-объект "Звуки Города" открыли в Днепре. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Днепре открыли арт-объект "Звуки Города". В необычный проект трансформировали гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и даже "брюзжание" холодильника "Днепр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Инициатором проекта стала  продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

По ее словам, для создания арт-объекта была проведена больша работа, над которой трудились скульпторы, художники, саунд-продюсеры. Сначала тщательно "собирали" звуки, записанные аудиодорожки обработали в программе звукового дизайна, а затем изготовили на производстве.

Среди других звуков, из которых образовали днепровскую скульптуру, - звон баллончиков стрит-арта, шум моторной лодки, несущейся по волнам, треск костра, эхо в пустом зале, аплодисменты и громкий смех.

Арт-объект Звуки Города открыли в Днепре 01

Читайте также: В Днепре на День города представят уникальное свето-лазерное шоу. ФОТО

На открытии присутствовал также мэр города Борис Филатов.

"Скульптура выглядит модерново. Движемся в будущее. Открыты для инноваций. Таким путем идут развитые города", - сказал он.

Также читайте: Вакцинированным жителям Днепра обещают бесплатные проездные и скидки на билеты в кино. ДОКУМЕНТ

В объекте учли и ассоциации других известных днепрян: юмориста, актера и шоумена Юрия Ткача, соучредителя, главы правления ОО "Ассоциация Noosphere" Михаила Рябоконя, художника Валерия Zdesroy, руководителя международной организации "Street Workout" Дениса Минина.

Арт-объект Звуки Города открыли в Днепре 02

Отмечается, что скульптура в Днепре является третьей в формате "Звуки города". Первую открыл президент Зеленский на саммите "Крымская платформа", она была посвящена полуострову.

Арт-инсталляции "Звуки Города" подготовили и для Киева, Львова, Одессы, Харькова, Мариуполя, Крыма. Проект реализовали к 30-й годовщине Независимости Украины. Над ним работала команда из 117 человек.

Также читайте: Жители Днепра оригинально восстановили в музее АТО скульптуру, покалеченную вандалами. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как это не включили противный голос,,КОФЭ ПИТЬ ИДЕЕШЬ,ААааа?,,
показать весь комментарий
10.09.2021 16:55 Ответить
Арт-объект "Звуки Города" открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 1715
показать весь комментарий
10.09.2021 16:56 Ответить
что это за дерьмо?
не ищите там того чего нет - смыслов, эстетики , каких то потаенных истин
- это дерьмо и безвкусица..
Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 18
показать весь комментарий
10.09.2021 17:14 Ответить
Як людина, що непогано знається на музиці та естетиці напряму Industrial, підтверджую: на фото якась зуйня. Не так має виглядати втілена в скульптуру атмосфера міста... Урбаністичної естетики у цьому об'єкті ніт.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:37 Ответить
блін, а нізя було побільше фоток, а то шось на звшвкар тягне, ніззя роздивитись шедевр.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:23 Ответить
...гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и даже "брюзжание" холодильника "Днепр".

Якби це було у звуковій формі - міг би вийти трек у стилі Industrial/Rhythmic Noise, можливо навіть ще й Ambient.
Але у трансформованому в скульптуру вигляді... е-е-еее... Щось у мене сумніви щодо атмосферної цінності проекту.
Дідько, сьогодні якраз був у центрі міста - не здогадався уважніше переглянути новини (хоча на вулиці не дуже зручно, ще й сонце лупить на екран смартфона...) Можна було сходити подивитися/пофоткати цей об'єкт.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:33 Ответить
А пердёж есть? Я имею ввиду озвучку великих и заброшенных строек - метро, аэропорт, гостиница Днепр, объездные дороги для фур, которые калечат городской асфальт.
показать весь комментарий
10.09.2021 18:07 Ответить
Еще из нового в Днепре. На самом деле, если говорить о туристическом потенциале, это все работает.
Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9241
показать весь комментарий
10.09.2021 18:10 Ответить
Бульвар Южный
Арт-об'єкт "Звуки Міста" відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9057
показать весь комментарий
10.09.2021 18:16 Ответить
 
 