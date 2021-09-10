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контрабанда (2379) Одесская область (3105) Россия (91262) топливо (615) ГБР (2549)

Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские судна по дороге в Румынию, Турцию и Болгарию отключали "маячки", подходили к танкерам и принимали от них российские нефтепродукты, а потом возвращались на маршрут. Контрабанду проводили через Одесскую таможню.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршрутах в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах", - рассказали ГБР.

По документам топливо указывали как поступившее не из России. Кроме этого, занижалось его количество - это позволяло минимизировать налоги.

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"Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия - это треть от реально импортируемого топлива", - добавили в ГБР.

По данным следователей, к схеме причастны должностные лица Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы. Сейчас там назначены служебные проверки. Следователи выясняют, по какой цепочке дальше продавали незаконно ввезенное топливо.

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Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 01Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 02
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 03
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 04
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 05
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 06
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 07
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 08
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 09
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 10
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 11
Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР 12

Автор: Ольга Лузан
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Цензор жжет))) танки с козырьками в другой новости)
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10.09.2021 17:08 Ответить
запрацювалися, нещасні!
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10.09.2021 17:18 Ответить
*** дь на БРСМ уже нет бензика. Расследуйте дальше дебилы!
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10.09.2021 18:05 Ответить
и ****? Пусть сдохнут значит, меньше Шария будут спонсировать в следующий раз
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10.09.2021 18:16 Ответить
Покупай дальше у них "бензин". Лет шесть назад было рассьедование, как они нефть гонят через Ильичевск и что ты себе льешь и называешь "бензином"
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11.09.2021 08:26 Ответить
Так посадите хоть одного бизнесмена. Остальные задумаются, стоит ли рисковать. Война ведь, хоть и гибридная. Торгуют ведь с врагом.
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10.09.2021 18:06 Ответить
я вот думал чем купили вроде ранее адекватного Бибу, что он начал спонсировать такого зашкварка как петуШарий. А вот она разгадка - как раз когда прикрыли этот канал поставок бенза из **********, на БРСМ пропал дешевый бензин. Теперь понятно, чем купила его русня, поставляла бензин по бросовой цене, а Бибу за это обязали перечислять часть прибыли красным анальным шарикам
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10.09.2021 18:19 Ответить
Аби якісне...... Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР - Цензор.НЕТ 9359
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10.09.2021 18:32 Ответить
А танкери конфіскували?
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10.09.2021 19:04 Ответить
а танки -это тоже контрабанда?или они как горючие материалы проходят Третина пального, завезеного через Одеську митницю, виявилася російською та контрабандною, - ДБР - Цензор.НЕТ 1828
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10.09.2021 20:40 Ответить
Танкер - як засіб переміщення контрабанди теж підлягає конфіскаціі чи арешту але за рішенням суду. Дуже часто засіб дорожче, ніж сама контрабанда.
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10.09.2021 21:59 Ответить
 
 