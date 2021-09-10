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Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Днепре на фасаде школы №98 торжественно открыли мемориальные доски ее выпускникам - защитникам, которые отдали жизнь за Украину, - старшему солдату Алексею Попко и солдату Владиславу Балбашову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре 01

Присутствующие на памятном мероприятии почтили погибших воинов минутой молчания. В их честь прозвучал военный салют. Право открыть мемориальные доски было предоставлено дочери Владислава Балбашова - 7-летней Евгении.

Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре 02
Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре 03

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Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре 04

Алексей Попко родился 10 июля 1986 года. В 2015 году Алексей был мобилизован в Вооруженные Силы Украины. В 2018 подписал контракт и продолжил службу в морской пехоте, а позже в разведбате. Погиб старший солдат Попко во время нападения вражеской группы на огневой позиции в с.Пески 14 августа 2019 г.

Владислав Балбашов родился 26 сентября 1984 г. С 2016 г. воевал в составе 53-й механизированной бригады. Впоследствии его перевели в горно-штурмовую  9 апреля 2017 года сердце солдата остановилось. Ему было всего 32.

Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре 05

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Автор: Володимир Янченко
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Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 3874
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10.09.2021 22:10 Ответить
Біль, сум, сльози і страшенний гнів!!! Гнів за те, що гинуть такі золоті хлопці, у яких було попереду багато щасливих років життя, а їх паскудні вбивці продовжують жити, жерти, пити і вбивати еліту нашої нації. Нехай на голови негідників впаде найжорстокіша Небесна кара!!! А наші загиблі хлопці нехай спочивають з миром...Схиляюсь перед їх мужністю і самопожертвою!
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11.09.2021 10:07 Ответить
 
 