Мемориальные доски погибшим воинам Алексею Попко и Владиславу Балбашову открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре на фасаде школы №98 торжественно открыли мемориальные доски ее выпускникам - защитникам, которые отдали жизнь за Украину, - старшему солдату Алексею Попко и солдату Владиславу Балбашову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Присутствующие на памятном мероприятии почтили погибших воинов минутой молчания. В их честь прозвучал военный салют. Право открыть мемориальные доски было предоставлено дочери Владислава Балбашова - 7-летней Евгении.





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Алексей Попко родился 10 июля 1986 года. В 2015 году Алексей был мобилизован в Вооруженные Силы Украины. В 2018 подписал контракт и продолжил службу в морской пехоте, а позже в разведбате. Погиб старший солдат Попко во время нападения вражеской группы на огневой позиции в с.Пески 14 августа 2019 г.

Владислав Балбашов родился 26 сентября 1984 г. С 2016 г. воевал в составе 53-й механизированной бригады. Впоследствии его перевели в горно-штурмовую 9 апреля 2017 года сердце солдата остановилось. Ему было всего 32.

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