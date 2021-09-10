Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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...а украинцы жалеют
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Зе!демократия
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Зробимо 90-ті разом!
... и все
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Логично и последовательно
Не перепутай!
Процесс пошел...
Милованов уже отложил
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Просто пенсия хорошая...
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По-новому
Диджитализация
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вы бы видели комментарии,больше ПОЛОВИНЫ пишут - а в чём собственно дело? что вам не нравится?единственный адекватный политик !!!!!!!
а в Украину - в Родину, а может и с внуками.
Ви всі - карандаші!
Сам я олівець
І на цьому - кінець!
больно горько и почему то стыдно.
А вот вероятность сесть,и получить "черную метку(без решения суда,и сможеш работать только дворником/мусорщиком)"- очень велика.
"Сколько бы не платили,исполнитель/сужащий/чиновник ВСЕГДА будет считать,что ему хронически НЕДОПЛАЧИВАЮТ!"
Уже заканчивают "низами"!
Еще раз начинают с НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОТРАТИТЬ!!!
"Презумпция невиновности" для таких преступлений НЕ РАБОТАЕТ!
Как норма приема на работу(с кррупционным риском)ТОЛЬКО после добровольного согласия на финмониторинг соискателя и его родственников? А ведь такие нормы существуют!
В ссср было такое - "недоверие закакзчика". Человек не имел права работать в некоторых областях. Это что-то в этом роде.
В законы,которые ЕСТЬ в развитых странах!
В Израэле проверять супермаркет приходит 1(ОДИН!!!) человек!
И взятку ему давать -бесполезно,а вот лицензию на торговлю он может забрать. Почему? Просто потому,что при зарплате чуть выше средней,если возьмет у нево ТРИ варианта
1. Смотреть на эти деньги и не тратить.
2. Сесть.
3. Можно уйти от судебного срока,но до 67 лет жизни работать на низкоквалифицированной работе,где НЕЧЕГО УКРАСТЬ.
КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЬСЯ ФИНМОНИТОРИНГОМ И мобильными группами скрытой слежки. Они не для суда,а для внесения тела в "черный список".
А вот когда деньги на каком-то хитром счету ЕСТЬ,А ПОТРАТИТЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО,потому,что в течении нескольких часов к тебе придут и спросят "откуда?". Причем не только к тебе,но и твоим родственникам,жене в разводе и тд.
Т.Е. ВСЕ упираеться в политическую волю ВРУ!
Та служба пошуків ліпших - які реально будуть давати результат !
А у нас неякі отримують "охеренніші зараплати" - результат "-" , ще і взятки беруть ...
Знайдеться достатньо дурнів, які в це повірять.
...
Щодо заяви депутатки Безуглої про операцію "вагнерівців". Нацист Геббельс свого часу говорив, що брехня сприймається найкраще, коли вона оздоблена частиною правди. Саме за порадами Геббельса вчинили ті, хто писав звіт для Безуглої.
Безугла сказала, що метою операції було НЕ садити літак з "вагнерівцями" на території України. Метою було аби "вагнерівці" прилетіли в Туреччину де їх і мусили кинути за грати. Я переконаний - це правда. Ну справді навіщо ризикувати літаком і пасажирами, коли терористів можна взяти у Стамбулі - тепленькими? Але.
Для такої операції УЖЕ було потрібно, аби спецслужби України взаємодіяли зі спецслужбами Туреччини. Бо не можуть спецслужби України діяти на території іншої держави, без дозволу керівництва тої держави. Справа судді Чауса - доказ.
А як називається така спецпраця? Відповідь - вона називається міжнародна операція. А хто домовляється про співпрацю спецслужб аж на такому рівні? Відповідь - про це домовляються верховні головнокомандувачі, тобто президенти двох країн. Бо якщо раптом під час операції щось піде не так, саме вони нестимуть відповідальність за дії своїх спецслуб. Нікаше не буває, бо не буває ніколи. Домовлятися мусили президенти України і Туреччини... або президент Туреччини і зовнішьнополітичне відомство третьої країни, авторитетної настільки, що Туреччина з радістю пішля з нею на співпрацю. Наприклад - з США.
Але. Отут ми підходимо до другої частини заяви Безуглої, ніби Порошенко не санкціонував операцію по "вагнерівцях".
Ця заява - абсолютно примітивна брехня. Чому - я описав вище. Не міг таку операцію санкціонувати голова СБУ, голова СЗР, або другого управління Генштабу ЗСУ (ГУР ГШ). Або - прем'єр. Такі операції - не їхній рівень. Такі операції санкціонує ТІЛЬКИ перша особа, якою на момент початку операції був громадянин України Порошенко Петро Олексійович.
Безугла збрехала. І не просто збрехала. Безугла вкотре продемонструвала інтелектуальний рівень депутатів "Слуги народу". Оголосивши брехню, Безугла навіть не доклепала наскільки її підставили. Бо коли з'ясується що Порошенко операцію таки санкціонував, для Безуглої як для політика це буде смертельний вирок. З гарантією.
Раджу депутату Безуглій негайно відновлювати навички професії санітарки. Бо так, вона лікар. Але після таких заяв, не знаю хто ризикне лікуватися у ТАКОГО лікаря.
Автор: Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Себе? Нас,читаючих? Спецслужби?
Как раз в аэропорту риска больше.
Взагалі питаня до автора статі.
ВонО також заперечує що цю міжнародну операцію санкціонував Порошенко.
І не згадує,що таким чином перевірили "гнідник" на Банковій,після чого американці ПРИПИНИЛИ надавати супутнікові розвіддані онлайн.
Тарас Шевченко прожил 47 лет и 1 день...
А что ты сделал для Украины?
(Пенсионный фонд )
Те, кто живёт в Киеве и хорошо знают Колю еще с молодости, например Сергей Поярков, могут рассказать какая у него была кличка (Коля Оболонский) и в какой банде он начинал свой путь. Это была банда Савлохи, известного в 90-е в Киеве криминального авторитета.
И начинал он именно с битой в руках при помощи которой осуществлялись тогда бандитские разборки.
Это потом он уже стал ресторатором.
И киевляне! выбрали себе такого депутата.
Как сказала Оксана Забужко, людям хакнули мозги.
И только два признаются что голосовали за зеленского