Директор строительной компании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили бывшего директора строительно-инвестиционной компании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Жилой комплекс за восемь лет до сих пор не построен.
"Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.
Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов", - говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Пока будете решать,фигурант сбежит.....ну как всегда!!
Да за одни боеприпасы-НАРУЧНИКИ.