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Директор строительной компании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили бывшего директора строительно-инвестиционной компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Жилой комплекс за восемь лет до сих пор не построен.

Директор строительной компании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева 01

"Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Директор строительной компании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева 02

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Директор строительной компании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева 03

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3338 Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6818
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11.09.2021 10:19
+5
Дійсно, за 8 років директор будівельної компанії (!) ..."привласнив майже 2 млн гривень інвесторів, але не побудував житловий комплекс..." Дехто в Києві має таку місячну платню. А щодо однієї одиниці зброї і кількох патронів... навіть смішно.
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11.09.2021 10:43
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Та він і не жаліє.
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11.09.2021 09:51 Ответить
Зачем ему патроны?
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11.09.2021 09:59 Ответить
У меня тоже этот вопрос возникает.
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11.09.2021 10:19 Ответить
На охоту ходить...как военный патрон отличить от гражданского не видя маркировки хз
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11.09.2021 18:55 Ответить
Це ж шаблон. Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1867
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11.09.2021 10:00 Ответить
Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3338 Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6818
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11.09.2021 10:19 Ответить
Где Войцеховский? Почему он ещё не в тюрьме?
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11.09.2021 10:24 Ответить
Потому что в Испании)
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11.09.2021 10:41 Ответить
Не пойму, что можно построить за два миллиона гривен в центре Киева. Собачью конуру?
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11.09.2021 10:27 Ответить
Комусь сподобалася його квартира.
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11.09.2021 10:49 Ответить
В 2013 году доллар был по 8 грн
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11.09.2021 18:50 Ответить
какаяразница? самая дешевая многоквартирка стоила как минимум 10 млн. без учёта стоимости участка и согласований.
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12.09.2021 01:34 Ответить
це може бути Галжитлобуд зі Львова....дуже "активно розвернули будови" в Києві...
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11.09.2021 10:27 Ответить
Заплатит с краденых денег залог и уедет в Испанию к Войцеховскому пить вино любуясь закатом.
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11.09.2021 10:38 Ответить
Дійсно, за 8 років директор будівельної компанії (!) ..."привласнив майже 2 млн гривень інвесторів, але не побудував житловий комплекс..." Дехто в Києві має таку місячну платню. А щодо однієї одиниці зброї і кількох патронів... навіть смішно.
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11.09.2021 10:43 Ответить
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
Директор будівельної компанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8134
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11.09.2021 11:03 Ответить
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения....."
Пока будете решать,фигурант сбежит.....ну как всегда!!
Да за одни боеприпасы-НАРУЧНИКИ.
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11.09.2021 11:19 Ответить
За ОХОТНИЧЬИ патроны?) А за кухонный нож?)
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11.09.2021 11:30 Ответить
А украл бы курицу в Сильпо, мотал бы по полной программе пятерочку.
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11.09.2021 11:24 Ответить
Ну Цензор как всегда в своем репертуаре))) ЧИНОВНИК - это государственный служащий))) Хотя... Какая разница)))
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11.09.2021 11:24 Ответить
Охренеть, никогда такого не было,это вообще первый случай в истории.
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11.09.2021 11:46 Ответить
А скільки таких вже було?? Наче б то як сніг на голову в липні.
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11.09.2021 11:47 Ответить
эти 2 000 000 уже за 8 лет как 20 000 000
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11.09.2021 13:19 Ответить
Как то мало лохов попалось всего 2 млн, это по сути одна квартира в центре Киева.
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11.09.2021 15:18 Ответить
Надо просто перестать строить.
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12.09.2021 10:06 Ответить
 
 