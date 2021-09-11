Директор строительной компании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева. ФОТО

Следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции и под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили бывшего директора строительно-инвестиционной компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленник завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Жилой комплекс за восемь лет до сих пор не построен.

"Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенницы из Кривого Рога выдали фиктивных кредитов на 1 млн грн