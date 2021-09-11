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Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция ​​наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод" разработало высокоточную оптико-прицельную станцию ​​наведения ОПС-3. Изделие создан в тесной кооперации с ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал корреспонденту АрмияInform заместитель директора - главный конструктор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Валерий Коваленко.

Оптико-прицельная станция разработана в двух вариантах: ОПС-3 для наводчика и ОПС-3К для командира.

Она предназначена для наблюдения, выбора и сопровождения цели, определения дальности до цели в дневных и ночных условиях, а также формирование на программном расстоянии лазерного информационного поля управления противотанковой ракетой (в варианте для наводчика).

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Оптико-прицельная станция имеет два контура стабилизации в каждой плоскости. Это обеспечивает высокую точность стабилизации при климатических и механических воздействиях, которым изделие подвергается в процессе эксплуатации на различных типах бронетехники, как БТРы, БМП, танки.

Например, для того, чтобы запустить противотанковую ракету с высокой точностью, необходимо обеспечить минимальное отклонение поля управления ракетой от точки прицеливания. По имеющимся в настоящее время требованиями, этот показатель должен находиться в пределах 500 мм. Но в "изюмском" приборе благодаря применению современных технологий при его изготовлении точность наведения удалось улучшить до 350 мм.

ОПС-3 имеет: тепловизор с дальностью обнаружения целей до 14,5 км и распознавания до 6 км; лазерный канал наведения (для станции наводчика, в варианте для командира этот канал отсутствует), который позволяет запускать ракеты на расстоянии до 7 км; два телевизионных канала узкого и широкого поля зрения с дальностью обнаружения целей до 12,5 км, в которых используются цифровые камеры с высоким разрешением, и лазерный дальномер с максимальной измерительной способностью до 10 км (длина волны 1,54 мкм, безопасно для глаза человека).

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Кстати, точность наведения ракеты достигается именно через обеспечение высокой точности возведения между узким полем телевизионного, тепловизионного и лазерного канала управления ракетой. При определенных температурных и механических воздействиях расхождение между ними должно составлять не более 20 секунд. Как отметил Валерий Коваленко, решить такую ​​непростую задачу удалось благодаря внедрению при изготовлении ОПС-3 новейших мировых разработок, а также собственных наработок в этой области.

По словам Валерия Коваленко, до конца текущего года специалисты предприятия планируют провести предварительные заводские испытания ОПС-3, а уже в следующем - вместе со специалистами ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" проверить изделие непосредственно в составе самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ".

Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция ​​наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км 01
Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция ​​наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Всего и побольше пожалуйста, земля должна гореть под ногами фашистов
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11.09.2021 11:56
+12
не!.. не забудут, патамушта КБ "Луч" толкает в войска модернизированную самоходную ЗРК "Сосна-М" (на базе МТЛБ) и самоходную модернизированную ПТРК "Штурм-СМ" (также на базе МТЛБ) , в которых ОПС-3 играет свою ведущую роль..
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11.09.2021 12:12
+10
Есть у нас моозги. Есть возможности. Но....- Нет правильного правительства !
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11.09.2021 11:59
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Так вперред на конвеер
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11.09.2021 11:56 Ответить
в этом году начнутся заводские испытания, в следующем году государственные..
а потом, на конвеер..
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11.09.2021 12:01 Ответить
А потом ...все забудут об этом.
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11.09.2021 12:03 Ответить
не!.. не забудут, патамушта КБ "Луч" толкает в войска модернизированную самоходную ЗРК "Сосна-М" (на базе МТЛБ) и самоходную модернизированную ПТРК "Штурм-СМ" (также на базе МТЛБ) , в которых ОПС-3 играет свою ведущую роль..
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11.09.2021 12:12 Ответить
где почитать, а то мне грозозащиту выдает гугл?
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11.09.2021 12:22 Ответить
об сосна-м
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11.09.2021 12:23 Ответить
сорри!.. опечатка.. не "Сосна-М", а "Стрела-10м"..
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11.09.2021 12:16 Ответить
Обычно вслед за этим вылазят проблемы:
1. Конвеера, где это можно производить серийно нет.
2. Организовать такое производство некому.
3. Финансирование и госзаказ отсутствуют.
4. У ведущего разработчика выбор - или ждать с моря погоды или линять за бугор с разработками. Потому как там это всё запустят а не похоронят и он заработает в десятки раз больше.
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11.09.2021 12:11 Ответить
Да..Да...Чули вже..Солдати голі-босі і голодні...А ще " у хахлов адін танк і той ржавій" а чого кацапофашисти здихають на Донбасі то хз... Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 2884
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11.09.2021 12:28 Ответить
У кацапів точно такі самі проблеми.
Досить багато розробок, які існують в одиничних екземплярах. А далі по списку.
Все це наслідок поступової технологічно-промислової деградації.
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11.09.2021 12:31 Ответить
в Україні теж не виготовляють тепловізорів , та багато іншого Якщо є працююча розробка-то вже дуже добре!
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11.09.2021 12:35 Ответить
Луч загружен не на полную. По словам Турчинова можно увеличить выпуск продукции в разы.
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11.09.2021 22:59 Ответить
Луч загружен на полную заказами на заграницу и на МО Украины, поэтому сейчас ищет пром площадку под площадя до 10 000 кв.м. в Киеве под увеличение производственной базы а потом и увеличение шатата работников..

то же самое с АТ "ФЕД" (Харьков), турки, американцы и арабы загрузили завод и КБ на ближайшие 10 лет работой.. и "Фед" нанимает около 1000 человек персонала (не сразу, а частями в течении Зх лет) в связи с раширением производственной базы..

наше ВПК приятно оживает..
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12.09.2021 21:39 Ответить
Всего и побольше пожалуйста, земля должна гореть под ногами фашистов
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11.09.2021 11:56 Ответить
Ага вже нових танків наробили на Малишева. Всего и побольше тут не проходе, похуже поменьше, но подороже вот девиз Укроборонпрома.
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11.09.2021 12:06 Ответить
Ну єто стандартный девиз госконторы в любой мафия-стейт.
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11.09.2021 12:32 Ответить
У вас на лаптестане так?
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11.09.2021 13:07 Ответить
Дурак ти лапотний, лаптям скрізь здаються лапті.
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11.09.2021 15:15 Ответить
Мы не стреляем. Перемиряемся.
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11.09.2021 18:34 Ответить
Вже розробляли і тестували багато чого. І де воно? Наприклад на параді возили макети ракет. Зелені з агентурою ******* це не потрібно.
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11.09.2021 11:59 Ответить
Та не, макеты придумали трусы, лучше хай боевая ракета рванёт, если что то пойдёт не так, в центре Киева...
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11.09.2021 12:06 Ответить
Есть у нас моозги. Есть возможности. Но....- Нет правильного правительства !
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11.09.2021 11:59 Ответить
Ну а кто ж это правительство выбирает?! Мы с вами! Нам срочно нужно учиться избирательной культуре! Нам нужно чётко и ясно предъявлять требования к кандидатам! К каждому заглядывать в биографию и в его программу! И конечно же думать!
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11.09.2021 18:02 Ответить
Чудово. А навіщо про це інформувати козломордих?!
Просто застосовуйте та тримуйте задоволення!
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11.09.2021 12:02 Ответить
В следующем году только проверить... Следующего года может и не быть. Сталина на вас нету. Через месяц опытные екземпляры уже были бы на фронте.
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11.09.2021 12:03 Ответить
Сырыми изделиями мог себе позволить воевать только совок, ведь бабы ишшо нарожают. В нормальных странах такой фигнёй не страдают.
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11.09.2021 12:20 Ответить
На мой взгляд жуткая эргономика, прекрасная мишень , блин у них что нет Autocad ?
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11.09.2021 12:06 Ответить
1. Это опытный образец.
2. Дизайн сильно ограничен имеющимся в лабе оборудованием.
3. В таких конторах часто деды под сотню и аутокадом они не пользуются в приципе.
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11.09.2021 12:15 Ответить
Я тоже дед, опыт работы с компьютером 40 лет !!!
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11.09.2021 12:24 Ответить
Дизайн в таких апаратах дело десятое. Главное чтоб работало в полевых условиях и по возможности поменьше привлекало внимание.
Хотя в данном случае эта штука малозаметна по сравнения с танком на котором оно будет стоять.
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11.09.2021 12:36 Ответить
Аутокадом на сегодня пользуются школьники и умственно неполноценные. Это уже позавчерашний день САD.
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11.09.2021 18:36 Ответить
Умственноне неполноценные - это General motors, Lockheed martin, NASA, Tesla ???

У каждого инструмента есть свои задачи. Очень странные у тебя высказывания, чтобы забить гвоздь, никто микроскоп не берет, за исключением тех, кто себя считает "суперполноценным"
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13.09.2021 16:27 Ответить
А нафига Автокад, если есть SolidWorks??? Меня ещё со школы учили пользоваться им.
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11.09.2021 21:51 Ответить
Огромный ящик, конфета для снайпера. один выстрел и пару сотен тысяч гривен налогоплательщиков испарится.
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11.09.2021 13:32 Ответить
Я в 14 році на заводі Малишева бачив танк, в якому всі приціли були побиті снайпером.
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11.09.2021 15:28 Ответить
Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция ​​наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км - Цензор.НЕТ 6305 напомнило )
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11.09.2021 12:18 Ответить
Только хотел это же написать
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11.09.2021 12:24 Ответить
))
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11.09.2021 12:46 Ответить
Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 7879
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11.09.2021 12:58 Ответить
Если наш командор это увидит то хрен оно дойдет до конвейера,войны нет в его черепке,а в мирное время такого не нужно делать.
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11.09.2021 12:40 Ответить
"расхождение между ними должно составлять не более 20 секунд" - хрень какая то... может 20 милисекунд? Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 2215
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11.09.2021 13:13 Ответить
р2д2
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11.09.2021 13:14 Ответить
У оборонки не будет никаких шансов на развитие, пока частные компании не будут достаточно интегрированы во все стадии производства. Ну и конечно нормальное финансирование при полноценной здоровой рыночной экономике нужно.
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11.09.2021 14:08 Ответить
Для ЗСУ розробили високоточну оптико-прицільну станцію наведення ОПС-3, яка виявляє цілі на відстані 15 км - Цензор.НЕТ 3161
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11.09.2021 16:50 Ответить
А у наших воинов вряд ли появится.Очередное бла бла бла.
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11.09.2021 18:37 Ответить
тут сейчас главное, чтобы продажные, безвольные крипаки прездобола Зели Йурыста не затаскали разработчиков приборов по пещерным судам
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11.09.2021 18:58 Ответить
А государство готово финансировать этот проект или похерит как все предыдущие?
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11.09.2021 19:40 Ответить
так тут и к гадалке ходить не надо - оборонный заказ сколько времени на утверждении ?
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11.09.2021 21:39 Ответить
Люблю диванны стратегов)) сейчас же на конвейер, во всем зеля виноват, правительство, оборонпром и прочую фигню, а проблема же не в этом, а микроэлементной базе, которой у нас нет, а купить не можем, запрет нам продавать. Одну плату провезти в дипбагажк можно, чтобы сделать опытноый образец, а сотни и тысячи и не ширпотреб где взять? Вот сейчас американцы будут нам кое что продавать, канадцы, англичане, а немцы и прочая Европа не хочет категорически. Поэтому и Нептун кб Луч на 1,5 года задержала выпуск.
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12.09.2021 18:25 Ответить
 
 