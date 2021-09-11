Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км. ФОТО
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Государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод" разработало высокоточную оптико-прицельную станцию наведения ОПС-3. Изделие создан в тесной кооперации с ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал корреспонденту АрмияInform заместитель директора - главный конструктор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Валерий Коваленко.
Оптико-прицельная станция разработана в двух вариантах: ОПС-3 для наводчика и ОПС-3К для командира.
Она предназначена для наблюдения, выбора и сопровождения цели, определения дальности до цели в дневных и ночных условиях, а также формирование на программном расстоянии лазерного информационного поля управления противотанковой ракетой (в варианте для наводчика).
Оптико-прицельная станция имеет два контура стабилизации в каждой плоскости. Это обеспечивает высокую точность стабилизации при климатических и механических воздействиях, которым изделие подвергается в процессе эксплуатации на различных типах бронетехники, как БТРы, БМП, танки.
Например, для того, чтобы запустить противотанковую ракету с высокой точностью, необходимо обеспечить минимальное отклонение поля управления ракетой от точки прицеливания. По имеющимся в настоящее время требованиями, этот показатель должен находиться в пределах 500 мм. Но в "изюмском" приборе благодаря применению современных технологий при его изготовлении точность наведения удалось улучшить до 350 мм.
ОПС-3 имеет: тепловизор с дальностью обнаружения целей до 14,5 км и распознавания до 6 км; лазерный канал наведения (для станции наводчика, в варианте для командира этот канал отсутствует), который позволяет запускать ракеты на расстоянии до 7 км; два телевизионных канала узкого и широкого поля зрения с дальностью обнаружения целей до 12,5 км, в которых используются цифровые камеры с высоким разрешением, и лазерный дальномер с максимальной измерительной способностью до 10 км (длина волны 1,54 мкм, безопасно для глаза человека).
Кстати, точность наведения ракеты достигается именно через обеспечение высокой точности возведения между узким полем телевизионного, тепловизионного и лазерного канала управления ракетой. При определенных температурных и механических воздействиях расхождение между ними должно составлять не более 20 секунд. Как отметил Валерий Коваленко, решить такую непростую задачу удалось благодаря внедрению при изготовлении ОПС-3 новейших мировых разработок, а также собственных наработок в этой области.
По словам Валерия Коваленко, до конца текущего года специалисты предприятия планируют провести предварительные заводские испытания ОПС-3, а уже в следующем - вместе со специалистами ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" проверить изделие непосредственно в составе самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ".
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а потом, на конвеер..
1. Конвеера, где это можно производить серийно нет.
2. Организовать такое производство некому.
3. Финансирование и госзаказ отсутствуют.
4. У ведущего разработчика выбор - или ждать с моря погоды или линять за бугор с разработками. Потому как там это всё запустят а не похоронят и он заработает в десятки раз больше.
Досить багато розробок, які існують в одиничних екземплярах. А далі по списку.
Все це наслідок поступової технологічно-промислової деградації.
то же самое с АТ "ФЕД" (Харьков), турки, американцы и арабы загрузили завод и КБ на ближайшие 10 лет работой.. и "Фед" нанимает около 1000 человек персонала (не сразу, а частями в течении Зх лет) в связи с раширением производственной базы..
наше ВПК приятно оживает..
Просто застосовуйте та тримуйте задоволення!
2. Дизайн сильно ограничен имеющимся в лабе оборудованием.
3. В таких конторах часто деды под сотню и аутокадом они не пользуются в приципе.
Хотя в данном случае эта штука малозаметна по сравнения с танком на котором оно будет стоять.
У каждого инструмента есть свои задачи. Очень странные у тебя высказывания, чтобы забить гвоздь, никто микроскоп не берет, за исключением тех, кто себя считает "суперполноценным"