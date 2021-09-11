Для ВСУ разработана высокоточная оптико-прицельная станция ​​наведения ОПС-3 - выявляет цели на расстоянии 15 км. ФОТО

Государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод" разработало высокоточную оптико-прицельную станцию ​​наведения ОПС-3. Изделие создан в тесной кооперации с ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал корреспонденту АрмияInform заместитель директора - главный конструктор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Валерий Коваленко.

Оптико-прицельная станция разработана в двух вариантах: ОПС-3 для наводчика и ОПС-3К для командира.

Она предназначена для наблюдения, выбора и сопровождения цели, определения дальности до цели в дневных и ночных условиях, а также формирование на программном расстоянии лазерного информационного поля управления противотанковой ракетой (в варианте для наводчика).

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Оптико-прицельная станция имеет два контура стабилизации в каждой плоскости. Это обеспечивает высокую точность стабилизации при климатических и механических воздействиях, которым изделие подвергается в процессе эксплуатации на различных типах бронетехники, как БТРы, БМП, танки.

Например, для того, чтобы запустить противотанковую ракету с высокой точностью, необходимо обеспечить минимальное отклонение поля управления ракетой от точки прицеливания. По имеющимся в настоящее время требованиями, этот показатель должен находиться в пределах 500 мм. Но в "изюмском" приборе благодаря применению современных технологий при его изготовлении точность наведения удалось улучшить до 350 мм.

ОПС-3 имеет: тепловизор с дальностью обнаружения целей до 14,5 км и распознавания до 6 км; лазерный канал наведения (для станции наводчика, в варианте для командира этот канал отсутствует), который позволяет запускать ракеты на расстоянии до 7 км; два телевизионных канала узкого и широкого поля зрения с дальностью обнаружения целей до 12,5 км, в которых используются цифровые камеры с высоким разрешением, и лазерный дальномер с максимальной измерительной способностью до 10 км (длина волны 1,54 мкм, безопасно для глаза человека).

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Кстати, точность наведения ракеты достигается именно через обеспечение высокой точности возведения между узким полем телевизионного, тепловизионного и лазерного канала управления ракетой. При определенных температурных и механических воздействиях расхождение между ними должно составлять не более 20 секунд. Как отметил Валерий Коваленко, решить такую ​​непростую задачу удалось благодаря внедрению при изготовлении ОПС-3 новейших мировых разработок, а также собственных наработок в этой области.

По словам Валерия Коваленко, до конца текущего года специалисты предприятия планируют провести предварительные заводские испытания ОПС-3, а уже в следующем - вместе со специалистами ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" проверить изделие непосредственно в составе самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ".



