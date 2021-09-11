В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе. ФОТО

В российском государственном музее по современной истории находятся в экспозиции два украинских флага, которые захватили террористы на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер Necro Mancer.

Он отметил: "Местонахождение: "государственный центральный музей современной истории России".



