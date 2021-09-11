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В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В российском государственном музее по современной истории находятся в экспозиции два украинских флага, которые захватили террористы на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер Necro Mancer.

Он отметил: "Местонахождение: "государственный центральный музей современной истории России".

В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе 01
В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+65
Ага гражданская война у нас! А флаги хранятся в Лаптестане! И это не палево! В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами - Цензор.НЕТ 2376
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11.09.2021 12:11
+56
Надеюсь эти флаги будут над кремлем.А на фоне будет колыхаться на ветру повешеный пуйло с его сворой.
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11.09.2021 12:12
+24
флаги на задании.. карму портят кацапам в Мацкве..
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11.09.2021 12:14
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11.09.2021 12:10 Ответить
Ага гражданская война у нас! А флаги хранятся в Лаптестане! И это не палево! В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами - Цензор.НЕТ 2376
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11.09.2021 12:11 Ответить
Ну да война между гражданами России и гражданами Украины.
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11.09.2021 13:07 Ответить
Точно такая же "гражданская" война 100 лет назад закончилась созданием так называемого "союза"...
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11.09.2021 14:14 Ответить
Надеюсь эти флаги будут над кремлем.А на фоне будет колыхаться на ветру повешеный пуйло с его сворой.
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11.09.2021 12:12 Ответить
Я не маю нічого проти музею. Навіть того, де вони зараз. Лише під ними має бути вказано, що це прапори армії, яка рощчленувала останню кацапську імперію, звільнивши окуповані нею народи і дозволивши утворити їм національні держави Башкортостан, Мордвостан, Бурятостан, Татарстан та інші.
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11.09.2021 12:25 Ответить
флаги на задании.. карму портят кацапам в Мацкве..
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11.09.2021 12:14 Ответить
Лавруша пытается снова блеять про возможную дружбу. - Всем наивным ,нужно эти фото показывать.
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11.09.2021 12:17 Ответить
Надіюсь в нашому музеї буде відрубана голова )(уйла на патику зберігатися В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе - Цензор.НЕТ 1154
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11.09.2021 12:19 Ответить
Надо как-то ответить. Например, в каком-нибудь украинском музее выставить насаженного на тризуб двуглавого петуха.
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11.09.2021 12:21 Ответить
Або заколотого вилами кацапа В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе - Цензор.НЕТ 5971
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11.09.2021 12:29 Ответить
У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі - Цензор.НЕТ 5703
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11.09.2021 13:31 Ответить
Интересно, эти "экспонаты" попадают под статью "Мародёрство"?
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11.09.2021 12:29 Ответить
А во внутреннем дворе кремля стоит трофейная пушка с клеймом в виде герба и.Мазепы
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11.09.2021 12:35 Ответить
Братский народ, мать его!!
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11.09.2021 12:40 Ответить
"ТА СТОРОНА"

(Ze)
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11.09.2021 12:48 Ответить
какие же кретины до такого могли додуматься ? У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3899 ну ладно бабки на мусорках, а работники целого музея и консультантов всяких в погонах !!!
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11.09.2021 12:52 Ответить
кацапня обрыганая - чтоб вы там суки своей кровью все умылись
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11.09.2021 12:53 Ответить
Рашка внаглую показывает свои трофеи а наши колаборанты в глаза визжат что Разейа не воюет в Украине.
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11.09.2021 13:03 Ответить
Дмитро Корчинський

45 хв ·

В наступну неділю, за тиждень, «вибори» в держдуму московії.

В московицькому посольстві у Києві, яке чомусь досі функціонує, буде працювати «виборча дільниця».

Маніхеї вирішили відзначити цю подію рекордним, за числом привезених учасників, збіговиськом і маршем у центрі Києва.

Поліція буде бити всіх, хто спробує на них не так подивитися.

Московські лицеміри і західні маніхеї завжди заодно. Завжди проти нас.
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11.09.2021 13:05 Ответить
претензия к соевым справедлива
- а почему зеленая плесень не закрыла эти посольства?
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11.09.2021 15:18 Ответить
А что поменялось что бы его закрывать?
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11.09.2021 18:25 Ответить
Автор, и нужно писать не террористы а росийские войска. А то что росийские войска ведут себя как террористы ето другой вопрос.
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11.09.2021 13:06 Ответить
русня и терористы -синонимы У Державному музеї сучасної історії Росії зберігаються українські прапори, захоплені терористами на Донбасі - Цензор.НЕТ 9682
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11.09.2021 13:29 Ответить
Дивно, що захоплені унітази не виставили
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11.09.2021 13:32 Ответить
Нема москалям чим хвалитись. Тоді на хвилі патріотизму у багатьох були такі прапори. Москалики ! - у вас є язик и речь, є знамя и флаг. Те що в музеї (путинская комната) це прапор, справжні бойові знамена в/ч у ЗСУ будуть стирчати в москальських черепах
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11.09.2021 22:09 Ответить
 
 