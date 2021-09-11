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В государственном музее современной истории России хранятся украинские флаги, захваченные террористами на Донбассе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В российском государственном музее по современной истории находятся в экспозиции два украинских флага, которые захватили террористы на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер Necro Mancer.
Он отметил: "Местонахождение: "государственный центральный музей современной истории России".
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(Ze)
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В наступну неділю, за тиждень, «вибори» в держдуму московії.
В московицькому посольстві у Києві, яке чомусь досі функціонує, буде працювати «виборча дільниця».
Маніхеї вирішили відзначити цю подію рекордним, за числом привезених учасників, збіговиськом і маршем у центрі Києва.
Поліція буде бити всіх, хто спробує на них не так подивитися.
Московські лицеміри і західні маніхеї завжди заодно. Завжди проти нас.
- а почему зеленая плесень не закрыла эти посольства?