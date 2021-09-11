Первый пилотный рейс теплохода "Ракета" пришвартовался в Каневе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Утром в субботу, 11 сентября, в Каневе пришвартовался первый пилотный рейс теплохода "Ракета" по маршруту Киев-Канев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Утром отправили пассажиров, которые присоединились к фокус-группе и вместе с социологами помогут сделать будущие регулярные путешествия для путешественников максимально комфортными. Да, мы исследуем возможности возобновления регулярных туристических маршрутов, рассматривая также варианты софинансирования таких программ со стороны государства", - прокомментировал Ткаченко.
Он также анонсировал, что минимум два маршрута из Киева - в Канев и Чернобыль - могут регулярно заработать уже со следующего года. "Эти маршруты имеют огромный потенциал для внутреннего и не только туризма. Главное, они формируют традицию путешествий на выходные. С такими живописными реками, которые есть в нашей стране, стыдно не использовать такой шанс. День на теплоходе - это всегда незабываемые эмоции", - добавил представитель правительства.
Как сообщалось, Государственное агентство по развитию туризма планировало в сентябре запустить пилотные рейсы по Днепру на теплоходах "Ракета" по маршруту Киев-Канев.
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