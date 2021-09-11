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Первый пилотный рейс теплохода "Ракета" пришвартовался в Каневе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Утром в субботу, 11 сентября, в Каневе пришвартовался первый пилотный рейс теплохода "Ракета" по маршруту Киев-Канев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Утром отправили пассажиров, которые присоединились к фокус-группе и вместе с социологами помогут сделать будущие регулярные путешествия для путешественников максимально комфортными. Да, мы исследуем возможности возобновления регулярных туристических маршрутов, рассматривая также варианты софинансирования таких программ со стороны государства", - прокомментировал Ткаченко.

Первый пилотный рейс теплохода Ракета пришвартовался в Каневе 01
Первый пилотный рейс теплохода Ракета пришвартовался в Каневе 02

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Он также анонсировал, что минимум два маршрута из Киева - в Канев и Чернобыль - могут регулярно заработать уже со следующего года. "Эти маршруты имеют огромный потенциал для внутреннего и не только туризма. Главное, они формируют традицию путешествий на выходные. С такими живописными реками, которые есть в нашей стране, стыдно не использовать такой шанс. День на теплоходе - это всегда незабываемые эмоции", - добавил представитель правительства.

Как сообщалось, Государственное агентство по развитию туризма планировало в сентябре запустить пилотные рейсы по Днепру на теплоходах "Ракета" по маршруту Киев-Канев.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
де вони ту "Ракету" відкопали?
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11.09.2021 14:13
+12
Взяли приклад з Литви. Там вже два роки курсує Ракета з Каунаса в Ніду. Дуже приємна подорож по Німану, рекомендую. Лише трохи псує настрій бачити окуповану рашкою Прусію з іншого берега.
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11.09.2021 14:27
+9
Главное 5-ти летний автомобиль у нас власти считают бляхой, а 50-летние самолеты и корабли считаются нормальными. Или с неба падать или на дно уйти не так страшно как на обочине остановится при поломке.
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11.09.2021 14:19
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Понял! Значит осевую давно не наносили, краску спи***ли и успешно пропили с браконьерами за ухой с русалками...
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11.09.2021 16:01 Ответить
По некоторым показателям наша страна - образец стабильности!
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11.09.2021 16:02 Ответить
Я не знаю точно, но почему-то уверен, что на катерах и яхтах выпуска после 2010 года стоят электронные эхолоты и сонары, показывающие фарватер, и эти данные кореллируются с данными GPS, так что если выдерживать число промилле в крови, то современному судоходству на Днепре ничего не угрожает.
Бакены отправились к телегам, паровозам и пароходам.
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11.09.2021 17:23 Ответить
Мда, похоже на цензоре появился кружок экспердов на все руки. ИгорьЛ, Алеша Г из одной с вами палаты?
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11.09.2021 18:16 Ответить
Если курьеры развозят пиццу по GPS, то карты фарватеров крупных рек созданы давно и забиты в приложения. Не надо бы икспердом, чтобы понимать элементарные вещи.
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11.09.2021 18:28 Ответить
Это клиника им. 95 квартала. Ознакомьтесь с инцидентами в судоходстве за последний год.
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11.09.2021 18:57 Ответить
Инциденты из-за алкоголя, наркоты и чувства безнаказанности - кто у нас покупает яхты ?
А не потому, а не потому что у этих судов плохие приборы.
Разберитесь с причинами инцидентов.
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11.09.2021 22:56 Ответить
Чому це раптом? У 2019 на ху... пардон, на буях світлооптику оновили...

Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 366
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12.09.2021 01:50 Ответить
Я все-таки верю,что возможно создание СПК достаточно экономичного для пассажирских перевозок.Только по совершенно новому техзаданию.К сожалению,сегодня мы только по направлению "перепродать" бизнес развиваем.
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11.09.2021 15:50 Ответить
Дурень думкою багатіє
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11.09.2021 16:51 Ответить
Если уже летают электросамолёты, то прогулочное судно на подводных крыльях из композитов и с литиевой батареей вполне возможно.
Вопрос маркетинга - скольким людям это будет нужно, чтобы всё окупалось.
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11.09.2021 17:28 Ответить
Где вас экспердов разводят? Жертвы маркетологов.
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11.09.2021 17:38 Ответить
Мы штучный товар. Нас трудно развести.
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11.09.2021 18:29 Ответить
Киев, ул. Кириловская 103?
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11.09.2021 19:04 Ответить
Вам виднее Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 8936
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12.09.2021 00:39 Ответить
Який мля пілотний?! Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 7888 Раніше вони з Києва на Запоріжжя та Дніпро по декілька разів на день ходили. Пілотний... мля...
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11.09.2021 16:21 Ответить
На кого это расчитано..на молодежь которая не видела ракет, комет и метеоров 70-х годов..?
Они стояли на одном пирсе рядом с прогулочными катерами, отходили по разным городам каждые 30 мин а может и меньше...
Измаил, Белгород, Николаев, Херсон, Запорожье...
Потом они исчезли..и в начале 2000х я их увидел под парами в Измаиле...уже совершали рейсы в румынию, а может и далее..
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11.09.2021 17:09 Ответить
У 80-х теж ходили )) Нижче написав, ще був швидкісний катер "Заря" (у народі - просто "водомет"). Возили деревенщину дачників та селян між Дніпропетровським річковим портом та подніпровськими селами. Ностальгія...

Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 8819
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12.09.2021 01:31 Ответить
Но в море они не выходили...только река
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12.09.2021 07:42 Ответить
Пустите один в ЧЗО Припять
Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 3460 Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 2583
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11.09.2021 17:15 Ответить
Хорошая штука,но Метеор поинтересней будет.
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11.09.2021 18:41 Ответить
Там расход горючего, как у реактивного истребителя.

Собственно, поэтому они и исчезли, как только совковая топливная шара закончилась.
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11.09.2021 20:51 Ответить
Заліковий катер! Особливо подобався його брутально-футуристичний дизайн:

Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 6907
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12.09.2021 01:33 Ответить
В рашке что-то мутили по модернизации Ракет и Метеоров, но, исходя из единичных новых экземпляров и тишины в этой области, видимо не пошло. Читал, что обслуживание этих девайсов дорогое и топлива жрут немеряно. Думаю, как массовое транспортное средство для перевозки пассажиров - не окупается. Как туристическое, локально - вполне возможно.
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11.09.2021 20:10 Ответить
Цуко... Первый пилотный заплыв антиквариата 50-летней давности.
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11.09.2021 20:50 Ответить
На фото в новині якась апґрейднута версія - бо true old "Ракета" виглядала дуже інакше:

Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 1157
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12.09.2021 01:38 Ответить
.....не прошло и 30-ти лет.... сначала продали то что принадлежало государству.... апосля выкупили за государственные деньги..... бизнес по украински, да и только...Ядерное оружие выкупать будем???....
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11.09.2021 22:11 Ответить
Пам'ятаю "ракети" і "метеори" ще з дитинства, кілька разів їздили з покійним дідусем у Запоріжжя таким швидкісним катером... Тільки носова частина у "ракети" була іншої конфігурації.
А хто пам'ятає оці катери серії "Заря" з водометним двигуном? У нас ходили два катери, навіть назви пам'ятаю - "Натан Рибак" і "Леонід Первомайський", возили дачників по обласних деревнях селах...

Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 3270
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12.09.2021 01:25 Ответить
Ідея непогано, але радянські зразки техніки вже морально застаріли.
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12.09.2021 10:48 Ответить
Перший пілотний рейс теплохода "Ракета" пришвартувався у Каневі - Цензор.НЕТ 3524
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12.09.2021 11:13 Ответить
это рестварация их же нет давно а металл сдали как и конкорды
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12.09.2021 11:57 Ответить
ножки торчат надо шарить где глубина шоб дно непокарябать)
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12.09.2021 11:59 Ответить
Пожиратель топлива, они и при совке были нерентабельны, даже интересно сколько билеты стоят.
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12.09.2021 12:05 Ответить
на фото Восход а не Ракета
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13.09.2021 14:27 Ответить
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