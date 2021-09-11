РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13749 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоТехнологии
8 817 60
физика (23) студенты (629)

Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии

Команда украинских студентов-физиков из КНУ им. Т. Шевченко заняла третье место на Международной студенческой олимпиаде по теоретической физике (International Theoretical Physics Olympiad for Undergraduate Students).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в ней приняли участие 276 команд из университетов всего мира. Впереди нас в командном зачете лишь две команды, и обе — из одного из лучших университетов: Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology (МІТ). Наши ребята справились с заданиями олимпиады лучше, чем команды таких мировых монстров как Стэнфорд, Беркли, Кембридж, Корнелльский университет, МФТИ и другие.

Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд 01

Капитан нашей студенческой команды Павел Кашко. Именно он взял на себя все организационные вопросы и координировал слаженную работу команды. Еще школьником Павел побеждал на международных олимпиадах и многочисленных турнирах по физике и астрономии, потом учился в КНУ им. Т. Шевченко, а теперь поступил на магистратуру в один из престижнейших университетов мира — Федеральную политехническую школу Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (EPFL).


Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд 02
"Олимпиадное сообщество в Украине на самом деле не такое большое, поэтому те, кто выступает на высоком уровне (всеукраинский этап и международный), преимущественно знают друг друга. Такие связи чрезвычайно полезны и играют большую роль в будущем. Имея хорошую базу контактов, я позвал в команду сильнейших, по моему мнению, студентов-физиков. Наша команда состоит из победителей школьных олимпиад и турниров, так что опыта научных соревнований нам не занимать, - отметил он, и рассказал о команде.

Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд 03

Евгений Кравченко

Выпускник физического факультета КНУ, сейчас поступил в УКУ на науки о данных. Обладает замечательными навыками компьютерного моделирования, и именно его решение задачи № 2 получило один из высших баллов среди всех команд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Именем выдающегося украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету

Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд 04

Павел Панасюк

Также выпускник физического факультета КНУ, сейчас продолжает магистратуру в КНУ в области квантовой теории поля. Павел обладает замечательными знаниями в области теоретической физики и прекрасно владеет математическим аппаратом, именно поэтому он решал задачи со сложнейшими теоретическими рассчетами.


Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд 05

Сергей Крыгин

Сергей — двукратный победитель Международной ученической олимпиады по физике (получил серебро и золото для Украины), сейчас учится на четвертом курсе в Массачусетском технологическом университете США. Воспользовавшись своим высоким уровнем подготовки, Сергей смог найти нестандартный подход к решению задачи о гравитации и изгибе пространства—времени.

Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд 06

Виктор Крышталь

Виктор — победитель многочисленных ученических соревнований и конкурсов по физике. Сейчас он учится на четвертом курсе физического факультета КНУ, у него незаурядная интуиция в понимании задач по физике. Благодаря этому он отлично справился с задачей, ломающей логику самой своей постановкой.

"Нельзя не вспомнить внештатного участника нашей команды Владислава Вертелецкого. Владислав — выпускник физического факультета КНУ, заканчивает магистратуру в Лейденском университете и занимается квантовыми вычислениями. Он был капитаном прошлогодней команды, поэтому давал нам ценные советы и морально поддерживал нас в ходе соревнования, за что мы ему очень признательны", - отметил также Павел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступающие подали более миллиона заявлений на бакалаврат, больше всего на филологию, право и компьютерные науки, - Минобразования

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Ни один из этих ребят в Украине не останется
показать весь комментарий
11.09.2021 15:25
+21
Красавцы. Главеое чтоб страну своего происхождения помнили... А так пусть едут где лучше
показать весь комментарий
11.09.2021 15:26
+9
золотая наша молодежь
показать весь комментарий
11.09.2021 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ни один из этих ребят в Украине не останется
показать весь комментарий
11.09.2021 15:25 Ответить
Для власти приоритет в возвращении себе подобных туристов, а не этих спецов. Здесь они чужие... Так было, есть и ...?
показать весь комментарий
11.09.2021 15:37 Ответить
В Украине нет теорфизики.Это удел богатых стран
показать весь комментарий
11.09.2021 15:42 Ответить
Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 4941 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 4941 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 4941
показать весь комментарий
11.09.2021 16:12 Ответить
Теоретична фізика розвивається на кафедрах теорфізики, при наявності в країні мозґів певного конфіга. При чому великих вкладень не потребує. Теорії придумувати -це не кількісними методами доводити їх правдивість.
В країні де по телевізору самі квартали і дизелі , припіздєнт -музикант і клован ,взагалі унікальне явище що покищо такі люди виросли. Але їх розберуть країни котрі завершили процес дурбелізації власного населення.
показать весь комментарий
11.09.2021 16:19 Ответить
А що їм тут робити, відповідної оплати та грантів на дослідження їм тут не дадуть.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:42 Ответить
Ніби українці й не дурні, але на жаль, на виборах президента їм часом щось розум відбирає.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:50 Ответить
А наше трусливо - брехливое ЗЕчмо строит еще один университет "президентский". Люди, для чего и для кого?!
показать весь комментарий
11.09.2021 16:06 Ответить
это будет бубочкин мавзолей. Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 211 Как у Членина
показать весь комментарий
11.09.2021 17:48 Ответить
А как же «президентский университет»? Неужели и без вложения миллионов умеют учить и учится? Странно это…
А куда ж деньги, Зин?
показать весь комментарий
11.09.2021 18:35 Ответить
Дай Бог, щоб вони були патріотами і на зло бидлу лишилися в Україні.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:57 Ответить
Увидел заголовок, чисто из интереса зашел глянуть, есть ли обязательный комментарий. Он в топе!

Украинцы остервенело убеждают друг-друга, что все умное должно покинуть страну. Все. С таким мышлением крест на вас, вы поставили сами.
показать весь комментарий
11.09.2021 18:51 Ответить
умные не могут жить в стране дураков.Интересно, какое понятие Вы имеете о теорфизике и ее перспективах в Украине?
показать весь комментарий
11.09.2021 22:12 Ответить
"умные не могут жить в стране дураков" но кто же превращает страну дураков в страну умных?
показать весь комментарий
13.09.2021 05:28 Ответить
Отторгая умных вы делаете свою страну страной дураков.

Когда умный приезжает в Германию, он слышит "ты такой умный, живи у нас"

Когда умный приезжает в США, он слышит "ты такой умный, живи у нас"

Когда умный возвращается в Укранину, он слышит: "Ты такой умный, почему ты еще не там?"

К чему стремитесь, того и достигнете.
показать весь комментарий
13.09.2021 05:40 Ответить
Стране нужны комики, играющие ху"м на клавесине. Нужны педофилы - Иванисовы и академики Кивы, Так решили 73%-ные сметенцы
показать весь комментарий
11.09.2021 21:33 Ответить
Брешиш, вони усі залишаться в Україні, якщо патріоти. Інші віддають здоров'я і життя за Україну, а вони свої знання пошкодують?!
показать весь комментарий
11.09.2021 23:02 Ответить
Красавцы. Главеое чтоб страну своего происхождения помнили... А так пусть едут где лучше
показать весь комментарий
11.09.2021 15:26 Ответить
тут никому не волноваться.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:38 Ответить
Головне щоб не забували свою рідну країнуЭ, своє походження ..
Та й не обіймалися з студентами кацапами з проклятої паРаші,
показать весь комментарий
11.09.2021 16:22 Ответить
золотая наша молодежь
показать весь комментарий
11.09.2021 15:34 Ответить
станет достоянием других стран. но не Украиньі.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:41 Ответить
А це вже від людини залежить, будуть вважати себе українцями чи стануть американцями чи німцями.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:44 Ответить
ничего мне не мешает, надеюсь как и многим украинцам быть и украинцем и чуть чуть американцем или там канадцем.
сложно как то все - но болит, тут без спора....
показать весь комментарий
11.09.2021 16:13 Ответить
а при чомс тут "почуття укранця"? прапор біля досягнень все-рівно неукраїнський буде. але українцям схоже достатньо радіти з того, що він колись був українцем. ще жоден стартап, жодна назва винаходу не містить натяк на Україну, навіть тих винаходів, які створені в Україні.
показать весь комментарий
11.09.2021 19:55 Ответить
меняю 3х китайцев и двух индусов на одного грамотного украинского ботаника-очкарика.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:35 Ответить
Важко уявити, що буде після будівництва президентського університету - Україна буде не тільки чемпіоном по боротьбі з коронавірусом, а й чемпіоном з фізики.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:42 Ответить
а сейчас без малейшей капли иронии, ето мозги и "золото" Украины.
хотелось бы лет через 5 увидеть хоть одного в Украине - разлетятся птицы.
из гнезда уже выпрыгнули...
показать весь комментарий
11.09.2021 15:50 Ответить
Йде екзамен з математичного аналізу на 1-му курсі фізфаку КНУ. Симпатична студенка майже нічого не розуміє, але лояльний викладач не хоче відправляти її на перездачу і задає елементарне питання: Що таке геометрична прогресія? - Це коли кожний наступний член у кілька разів більший за попередній, - радісно відповідає вона. -Ех, поставлю вам трієчку, йдіть, але запам'ятайте: марні ваші дівочі надії, - каже викладач.
показать весь комментарий
11.09.2021 16:36 Ответить
заслуженая тройка вроде... )))
показать весь комментарий
11.09.2021 16:39 Ответить
😂
показать весь комментарий
11.09.2021 18:37 Ответить
Н не не, этот "университет" будет выпускать исключительно членограев и писюанистов.
показать весь комментарий
11.09.2021 17:54 Ответить
Ці майбутні вчені принесуть користь всьому цивілізованному суспільству.Хай навчаються там де можна як найкраще розкрити їх потенціал.
показать весь комментарий
11.09.2021 15:48 Ответить
Для наріду - це дармоїди. Всі ці математики, лірики, фізики - це "батаніки". Країна платить кому завгодно, тільки не науковцям. Це чудо, що стільки здібних і талановитих дітей є в Україні. І через дебілуватість політичного класу все це вимітають західні інститути, не вклавши ні копійки в їх освіту. А в країні залишається суцільна тупа б****ь кива.
показать весь комментарий
11.09.2021 16:25 Ответить
Це все ******* люди, а от президентській університет, за словами його засновника "буде готувати людей майбутнього".
показать весь комментарий
11.09.2021 16:45 Ответить
Искренне поздравляю! Молодцы! Укрепляйте фундамент науки, идите вперёд, но НИКОГДА не вкладывайте Ваши знания в руки тоталитарных режимов, как это было в совдепии, которая до сих пор угрожает всему миру.
показать весь комментарий
11.09.2021 16:38 Ответить
Да, это уж как поведет "кривая американской мечты"... Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 3135
показать весь комментарий
11.09.2021 20:55 Ответить
Завидую белой завистью их мозгам. Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 6624
показать весь комментарий
11.09.2021 16:52 Ответить
Согласен. Молодцы!
Згадав відразу ж анекдота про двох вуйок-кумів, що стояли на площі Льва Толстого и їли морозиво...Раптом, до них підійшов іноземець і запитав - Excuse me, could you help me? How can I get to Kreschatik street?. Дядьки вилупилися на нього і мовчать. Іноземець задав ще запитання французською і німецькою мовами. Але не дочекавшись відповіді пішов далі.....
Один дядько і каже, - Миколо, дивись яка розумна та освідчена людина. Скільки ж вона мов знає! - На що други відповів, - Ну і шо.... воно йому допомогло? Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2496 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2496 Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2496
показать весь комментарий
11.09.2021 21:05 Ответить
было бы смешно, если б не было так печально. в жизни так и есть.
показать весь комментарий
13.09.2021 00:28 Ответить
Скоро уедут. Удачи!
показать весь комментарий
11.09.2021 17:29 Ответить
Їдь і ти, чого чекаєш, запрошення чи сраної мітли.
показать весь комментарий
12.09.2021 09:53 Ответить
МОЛОДЦЫ! ЧЕСТЬ И ХВАЛА РЕБЯТАМ"!
И скажу вам откровенно, если бы проводилась международная олимпиада по игре членом на пианино или на рояле, то наша сборная заняла бы ПЕРВОЕ место! И мы с вам даже знаем, что нашу сборную возглавил бы наивеличайший вор, лгун, сцикун и мудак современности из города Кривой Бивень!
показать весь комментарий
11.09.2021 17:52 Ответить
Зачекай, спочатку президентський університет, а потім вже...
показать весь комментарий
12.09.2021 09:57 Ответить
Гордий за свою альма-матер! Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 2815
показать весь комментарий
11.09.2021 18:18 Ответить
Там ще 2 команди з КНУ в 20!
показать весь комментарий
11.09.2021 18:21 Ответить
Ну красавчики.Я ж кажу Украина страна необработанный брильянт.Эти чуваки брюлики,которые кто то подберёт обработает и они будут красоваться на шее Силиконовой долины или китайской научной провинции.Когда должны красоваться бусами на нежной и мраморной шейке Национальной Академии Украины.А сегодня в НАНУ некто совковый Толочко в бусах из чеснока,своим видом пугающий музу науки Уранию Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 1327
показать весь комментарий
11.09.2021 18:35 Ответить
и в совецкие времена из расеи приезжали профессора в крупные города - Киев, Харьков, Днепр, Мариуполь, Одеса, львов, проводили конкурсы и отбирали лучших и увозили на учебу в МГУ, МФТИ, Баумана.
показать весь комментарий
12.09.2021 15:14 Ответить
ермак-овцы нутром чуют, что эти вундеркинды крайне опасны для дебилов из ОПы, крипаков Зели в Раде и самой Зели
показать весь комментарий
11.09.2021 19:08 Ответить
Здорово! Горжусь!
Но такие люди, в принципе не нужны в современной Украине. От слова СОВСЕМ!
Это же не специалисты в сфере продаж или АйТи. Хотя, теорфизик сможет легко переквалифицироваться в программиста, особенно есло рано начнет.... Українські студенти-фізики стали третіми на Міжнародній олімпіаді з теоретичної фізики, в якій брали участь 276 команд - Цензор.НЕТ 1024
показать весь комментарий
11.09.2021 20:54 Ответить
Можно подумать, айтишники нужны Украине. Большинство работает на заграницу. Украине нужны только барыги((((
показать весь комментарий
11.09.2021 21:37 Ответить
Але платять великі податки Україні.
показать весь комментарий
12.09.2021 10:03 Ответить
РЕСПЕКТ !! МАЄМО ГОРДИТИСЬ ТИМ , ЩО ТАКІ РОЗУМНИКИ ВИРОСТАЮТЬ В УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
11.09.2021 20:54 Ответить
Надеюсь, доживем до меритократии, власти умных... Надо только пережить как-то этих дураков арахамий, марьян бузумных и прочих зе-банатов.
показать весь комментарий
11.09.2021 21:09 Ответить
Молодцы, теперь им открыта дорога в нормальные страны
показать весь комментарий
11.09.2021 21:38 Ответить
Выходит, жива еще физика! Слава богу! Удачи вам ребята. К сожалению вы будете искать работу и трудоустраиваться зарубежом. Пока государство не поймет важность фундаментальных исследований.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:24 Ответить
Успіхів у Європі та США!
показать весь комментарий
12.09.2021 00:10 Ответить
Успіхів вам в Україні, на благо Батьківщини !!!
показать весь комментарий
12.09.2021 10:01 Ответить
На благо Пінчука, Ахметова, Коломойського, нових маєтків слуг і закордонних маєтків Зеленського.
показать весь комментарий
12.09.2021 15:12 Ответить
 
 