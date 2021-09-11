Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии
Команда украинских студентов-физиков из КНУ им. Т. Шевченко заняла третье место на Международной студенческой олимпиаде по теоретической физике (International Theoretical Physics Olympiad for Undergraduate Students).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в ней приняли участие 276 команд из университетов всего мира. Впереди нас в командном зачете лишь две команды, и обе — из одного из лучших университетов: Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology (МІТ). Наши ребята справились с заданиями олимпиады лучше, чем команды таких мировых монстров как Стэнфорд, Беркли, Кембридж, Корнелльский университет, МФТИ и другие.
Капитан нашей студенческой команды Павел Кашко. Именно он взял на себя все организационные вопросы и координировал слаженную работу команды. Еще школьником Павел побеждал на международных олимпиадах и многочисленных турнирах по физике и астрономии, потом учился в КНУ им. Т. Шевченко, а теперь поступил на магистратуру в один из престижнейших университетов мира — Федеральную политехническую школу Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (EPFL).
"Олимпиадное сообщество в Украине на самом деле не такое большое, поэтому те, кто выступает на высоком уровне (всеукраинский этап и международный), преимущественно знают друг друга. Такие связи чрезвычайно полезны и играют большую роль в будущем. Имея хорошую базу контактов, я позвал в команду сильнейших, по моему мнению, студентов-физиков. Наша команда состоит из победителей школьных олимпиад и турниров, так что опыта научных соревнований нам не занимать, - отметил он, и рассказал о команде.
Евгений Кравченко
Выпускник физического факультета КНУ, сейчас поступил в УКУ на науки о данных. Обладает замечательными навыками компьютерного моделирования, и именно его решение задачи № 2 получило один из высших баллов среди всех команд.
Павел Панасюк
Также выпускник физического факультета КНУ, сейчас продолжает магистратуру в КНУ в области квантовой теории поля. Павел обладает замечательными знаниями в области теоретической физики и прекрасно владеет математическим аппаратом, именно поэтому он решал задачи со сложнейшими теоретическими рассчетами.
Сергей Крыгин
Сергей — двукратный победитель Международной ученической олимпиады по физике (получил серебро и золото для Украины), сейчас учится на четвертом курсе в Массачусетском технологическом университете США. Воспользовавшись своим высоким уровнем подготовки, Сергей смог найти нестандартный подход к решению задачи о гравитации и изгибе пространства—времени.
Виктор Крышталь
Виктор — победитель многочисленных ученических соревнований и конкурсов по физике. Сейчас он учится на четвертом курсе физического факультета КНУ, у него незаурядная интуиция в понимании задач по физике. Благодаря этому он отлично справился с задачей, ломающей логику самой своей постановкой.
"Нельзя не вспомнить внештатного участника нашей команды Владислава Вертелецкого. Владислав — выпускник физического факультета КНУ, заканчивает магистратуру в Лейденском университете и занимается квантовыми вычислениями. Он был капитаном прошлогодней команды, поэтому давал нам ценные советы и морально поддерживал нас в ходе соревнования, за что мы ему очень признательны", - отметил также Павел.
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В країні де по телевізору самі квартали і дизелі , припіздєнт -музикант і клован ,взагалі унікальне явище що покищо такі люди виросли. Але їх розберуть країни котрі завершили процес дурбелізації власного населення.
А куда ж деньги, Зин?
Украинцы остервенело убеждают друг-друга, что все умное должно покинуть страну. Все. С таким мышлением крест на вас, вы поставили сами.
Когда умный приезжает в Германию, он слышит "ты такой умный, живи у нас"
Когда умный приезжает в США, он слышит "ты такой умный, живи у нас"
Когда умный возвращается в Укранину, он слышит: "Ты такой умный, почему ты еще не там?"
К чему стремитесь, того и достигнете.
Та й не обіймалися з студентами кацапами з проклятої паРаші,
сложно как то все - но болит, тут без спора....
хотелось бы лет через 5 увидеть хоть одного в Украине - разлетятся птицы.
из гнезда уже выпрыгнули...
Згадав відразу ж анекдота про двох вуйок-кумів, що стояли на площі Льва Толстого и їли морозиво...Раптом, до них підійшов іноземець і запитав - Excuse me, could you help me? How can I get to Kreschatik street?. Дядьки вилупилися на нього і мовчать. Іноземець задав ще запитання французською і німецькою мовами. Але не дочекавшись відповіді пішов далі.....
Один дядько і каже, - Миколо, дивись яка розумна та освідчена людина. Скільки ж вона мов знає! - На що други відповів, - Ну і шо.... воно йому допомогло?
И скажу вам откровенно, если бы проводилась международная олимпиада по игре членом на пианино или на рояле, то наша сборная заняла бы ПЕРВОЕ место! И мы с вам даже знаем, что нашу сборную возглавил бы наивеличайший вор, лгун, сцикун и мудак современности из города Кривой Бивень!
Но такие люди, в принципе не нужны в современной Украине. От слова СОВСЕМ!
Это же не специалисты в сфере продаж или АйТи. Хотя, теорфизик сможет легко переквалифицироваться в программиста, особенно есло рано начнет....