В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Украинская сторона СЦКК фиксирует грубые нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенного вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"11 сентября со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовка с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного здания), и разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди гражданского населения нет.
Отмечается, что указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украине. Они станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле.
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On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
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