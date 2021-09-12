В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК фиксирует грубые нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"11 сентября со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовка с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного здания), и разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

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Отмечается, что указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украине. Они станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле.







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