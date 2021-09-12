Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В поселке Безлюдовка Харьковской области в озере утонул микроавтобус Renault Trafic, внутри которого находились два человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в озеро. Мужчине и женщине, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в полицию в субботу, 11 сентября, в 20:01. На место выехали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

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В ходе проведения спасательных работ, микроавтобус был поднят со дна озера. В салоне Renault Trafic находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области начал уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины и все обстоятельства происшедшего.

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