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Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В поселке Безлюдовка Харьковской области в озере утонул микроавтобус Renault Trafic, внутри которого находились два человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, припаркованное у озера транспортное средство внезапно возобновило свое движение и съехало в озеро. Мужчине и женщине, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось", - говорится в сообщении. 

Информация о происшествии поступила в полицию в субботу, 11 сентября, в 20:01. На место выехали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

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В ходе проведения спасательных работ, микроавтобус был поднят со дна озера. В салоне Renault Trafic находились тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области начал уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Правоохранители устанавливают личность погибшей женщины и все обстоятельства происшедшего.

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Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция 01
Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция 02
Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция 03
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Топ комментарии
+9
Секс до гроба! Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7287
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12.09.2021 10:21
+5
кабаки и бабы доведут до цугундера(с)
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12.09.2021 10:44
+3
Брєд, по іншому не скажеш.
Без алкоголю тут скоріш за все не обійшлось.
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12.09.2021 10:58
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Секс до гроба! Микроавтобус съехал в озеро под Харьковом - погибло 2 человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7287
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12.09.2021 10:21 Ответить
Нормальная тема, много места в бусике
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12.09.2021 10:22 Ответить
кабаки и бабы доведут до цугундера(с)
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12.09.2021 10:44 Ответить
Брєд, по іншому не скажеш.
Без алкоголю тут скоріш за все не обійшлось.
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12.09.2021 10:58 Ответить
Ой, таку машинку втопили, жаль...
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12.09.2021 11:15 Ответить
По рыхлому песку вряд ли накатом бусик поехал бы далеко. Значит, движок работал и кто то случайно(?) включил передачу. Если были в пьяном отрубе то как включили передачу? Или там очень крутой спуск?
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12.09.2021 11:42 Ответить
Безлюдовские озёра - это бывшие карьеры, залитые водой. Там где обустроенные пляжи - там, конечно, не такой уж крутой заход, но местами там есть очень резкие и крутые обрывы бывшего карьера. Площадь большая, неизвестно, в каком именно месте они стояли, может как раз там, где круто.
Но всё равно, думаю, без алкоголя не обошлось. Или они просто спали внутри.
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12.09.2021 15:06 Ответить
Там есть разный берег, в том числе и с большим уклоном. Но все равно больше вопросов чем ответов, в том числе и почему не смогли выбраться из буса.
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12.09.2021 11:50 Ответить
хоть потрахались перед смертью !
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12.09.2021 12:59 Ответить
раскачали бусик,наверное??
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12.09.2021 14:40 Ответить
Вот к чему приводят любовные утехи где попало! Не делайте так‼️❗️
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12.09.2021 15:11 Ответить
 
 