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ДТП (7443) Львовщина (2683)

17-летняя девушка погибла в результате ДТП с пьяным водителем на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября, около часа ночи на автодороге "Львов-Луцк" близ села Колоденцы Львовского района.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Лагуна", 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся.

Кроме водителя в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет - все жители одного из сел Львовской района. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Другие пассажиры были доставлены в больницу", - гововрится в сообщении. 

В Нацполиции подчеркнули: "Во время объяснений водителя было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет".

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17-летняя девушка погибла в результате ДТП с пьяным водителем на Львовщине, - Нацполиция 01
17-летняя девушка погибла в результате ДТП с пьяным водителем на Львовщине, - Нацполиция 02
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Топ комментарии
+5
Таких новостей полно. Ночью, авто набито под завязку молодежью, все бухие, включая водилу. Едут с пьянки. Вот где национальное бедствие.
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12.09.2021 13:35
+4
17-летняя девченка и четыре парня пьяных куда-то несутся по ночной трассе в ночь...
Хотел написать, что все мы были молодыми, но блин... И тем не менее соболезнования... Жаль...
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12.09.2021 13:55
+4
За пару часов все выяснили,всех допросили,нашли виновного и бросили его за решетку,а дтп с трухлявым сученком засекретили и скоро месяц как мурыжат и хитрят.
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12.09.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
За бухло має бути пожиттєве позбавлення прав !!!!))))
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12.09.2021 13:25 Ответить
А тому кто садится к пьяному водиле в машину что нужно?
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12.09.2021 14:07 Ответить
Алкотестер. Перед тем как сесть к кому-то в машину - суёшь водителю в рот драгер. И всё впорядке будет. Да?
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12.09.2021 14:30 Ответить
суешь не только драгер но и 300$, и тогда всё точно в порядке будет. Если конечно на дороге никого не убить, и в салоне своего авто никого не убить
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12.09.2021 15:11 Ответить
"А до деревни той далеко
Туда добраться будет нелегко
Сначала переехать все мосты
И как-нибудь объехать все посты."
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12.09.2021 13:26 Ответить
Таких новостей полно. Ночью, авто набито под завязку молодежью, все бухие, включая водилу. Едут с пьянки. Вот где национальное бедствие.
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12.09.2021 13:35 Ответить
Это только по селам так, в городе чем дороже машина, тем больше полицаи боятся её останавливать. Вон, четверо нардепов слуг урода остановили в состоянии наркотического опьянения за рулём, и что? полицейских уволили, а полицаям руководство строго-настрого заперетило останавливать "хозяев жизни"
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12.09.2021 15:14 Ответить
17-летняя девченка и четыре парня пьяных куда-то несутся по ночной трассе в ночь...
Хотел написать, что все мы были молодыми, но блин... И тем не менее соболезнования... Жаль...
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12.09.2021 13:55 Ответить
За пару часов все выяснили,всех допросили,нашли виновного и бросили его за решетку,а дтп с трухлявым сученком засекретили и скоро месяц как мурыжат и хитрят.
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12.09.2021 14:14 Ответить
вы про Трухина? спорим, ублюдку ничего не будет. а вот если какой-то чмошник из слуги урода собьет человека в Киеве, не помогут ни полицейские, ни спецназ. Самоорганизуйтесь, перекрывайте движение, вызывайте средства массовой информации.

Помните, что полиция едет на место ДТП только для того, чтобы отмазать депутата слугу урода. Собственно, по одной из версий Авакова уволили после того, как он сказал президенту, что за 7 дней задержали 4четыре депутата слуг в состоянии наркотического опьянения за рулём. Зеленский ответил, какого буя? и теревожно нюхнул кокаин

Вот только непонятно, почему эти ублюдки блокируют легалайз?
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12.09.2021 15:21 Ответить
Конечно ничего не будет,пока при власти ушлепки берущие пример с педофила путина и идиота луки,для которых удержание власти важнее законности,трухляшка будет на свободе,остается дотерпеть до выборов и вышвырнуть прозасрашкинское отродье нах.
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12.09.2021 16:17 Ответить
І знову смертельна ДТП на Львівщині це вже яка за останій місяць ? наведіть лад в своій області може вже пора начальнику поліціі відповідати ,ніби там майже всі релігійні це так віра вчить, що п'яний за кермом вбиває людину ,а самі чорти залишаются живими..
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12.09.2021 15:16 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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12.09.2021 19:41 Ответить
 
 