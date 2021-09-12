17-летняя девушка погибла в результате ДТП с пьяным водителем на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября, около часа ночи на автодороге "Львов-Луцк" близ села Колоденцы Львовского района.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Лагуна", 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся.
Кроме водителя в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет - все жители одного из сел Львовской района. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Другие пассажиры были доставлены в больницу", - гововрится в сообщении.
В Нацполиции подчеркнули: "Во время объяснений водителя было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет".
Пожалуйста, подождите...
Туда добраться будет нелегко
Сначала переехать все мосты
И как-нибудь объехать все посты."
Хотел написать, что все мы были молодыми, но блин... И тем не менее соболезнования... Жаль...
Помните, что полиция едет на место ДТП только для того, чтобы отмазать депутата слугу урода. Собственно, по одной из версий Авакова уволили после того, как он сказал президенту, что за 7 дней задержали 4четыре депутата слуг в состоянии наркотического опьянения за рулём. Зеленский ответил, какого буя? и теревожно нюхнул кокаин
Вот только непонятно, почему эти ублюдки блокируют легалайз?