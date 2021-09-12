Украинский воин 57-й ОМПБр Алексей Куленко погиб 11 сентября на Донбассе. ФОТО

11 сентября в зоне проведения операции Объединенных Сил в районе села Причепиловка Луганской области в результате обстрела позиций ВСУ российскими оккупантами погиб Алексей Валентинович Куленко, 1985 года рождения, уроженец села Покотилово Новоархангельской громады Кировоградской области, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом "Суспільному рассказала пресс-секретарь областного военкомата Руслана Францишкевич, передает Цензор.НЕТ,

По ее словам, боец ​​получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причеповка Новоайдарского района.

Алексей Куленко родился 1985 года, уроженец села Покотилово Новоархангельской громады.

"Призван на военную службу в апреле 2021 года. Служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне. У бойца остались отец и трое детей", - отмечается в сообщении.

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