Украинский воин 57-й ОМПБр Алексей Куленко погиб 11 сентября на Донбассе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
11 сентября в зоне проведения операции Объединенных Сил в районе села Причепиловка Луганской области в результате обстрела позиций ВСУ российскими оккупантами погиб Алексей Валентинович Куленко, 1985 года рождения, уроженец села Покотилово Новоархангельской громады Кировоградской области, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Об этом "Суспільному рассказала пресс-секретарь областного военкомата Руслана Францишкевич, передает Цензор.НЕТ,
По ее словам, боец получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причеповка Новоайдарского района.
Алексей Куленко родился 1985 года, уроженец села Покотилово Новоархангельской громады.
"Призван на военную службу в апреле 2021 года. Служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне. У бойца остались отец и трое детей", - отмечается в сообщении.
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