ЛГБТ-марш "KharkivPride" без происшествий состоялся в Харькове. ФОТОрепортаж

Марш KharkivPride в Харькове закончился без столкновений, колонна мирно прошла по проспекту Науки от площади Свободы до станции метро "Ботанический сад" под охраной полиции и бойцов Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне-Харків.

По подсчетам правоохранителей, на начало шествия собралась тысяча участников.

"Порядок охраняли 800 полицейских и курсантов университета внутренних дел, а также 450 бойцов Нацгвардии, в том числе силовики из других регионов", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Сергей Бирбасов.

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Организаторы марша ожидали до трех тысяч участников. Соорганизатор марша Анна Шарыгина рассказала, что в шествии приняли участие как отдельные участники, так и группы, которые регистрировались заранее.

"В общем где-то у нас восемь организованных колонн - это группы людей, которые регистрировались. Это наши друзья и подруги из Запорожья, психологи, колонна Amnesty International, международной организации, дипломаты, дипломатки, организаторы и организаторки, они в первой колонне, и различные самоорганизующиеся колонны", - сказала Шарыгина.

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Она также напомнила о требованиях, которые выдвигают организаторы марша.

"Надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, противодействие буллингу в учебных заведениях и равный доступ ко всем государственным институтам", - сказала Анна Шарыгина.

Метрополитен работал в обычном режиме. Движение по проспекту Науки сейчас восстановили.

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