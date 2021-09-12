ЛГБТ-марш "KharkivPride" без происшествий состоялся в Харькове. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Марш KharkivPride в Харькове закончился без столкновений, колонна мирно прошла по проспекту Науки от площади Свободы до станции метро "Ботанический сад" под охраной полиции и бойцов Нацгвардии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне-Харків.
По подсчетам правоохранителей, на начало шествия собралась тысяча участников.
"Порядок охраняли 800 полицейских и курсантов университета внутренних дел, а также 450 бойцов Нацгвардии, в том числе силовики из других регионов", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Сергей Бирбасов.
Организаторы марша ожидали до трех тысяч участников. Соорганизатор марша Анна Шарыгина рассказала, что в шествии приняли участие как отдельные участники, так и группы, которые регистрировались заранее.
"В общем где-то у нас восемь организованных колонн - это группы людей, которые регистрировались. Это наши друзья и подруги из Запорожья, психологи, колонна Amnesty International, международной организации, дипломаты, дипломатки, организаторы и организаторки, они в первой колонне, и различные самоорганизующиеся колонны", - сказала Шарыгина.
Она также напомнила о требованиях, которые выдвигают организаторы марша.
"Надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, противодействие буллингу в учебных заведениях и равный доступ ко всем государственным институтам", - сказала Анна Шарыгина.
Метрополитен работал в обычном режиме. Движение по проспекту Науки сейчас восстановили.
Пожалуйста, подождите...
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...