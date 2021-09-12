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марш (632) Харьков (6537) ЛГБТ-сообщество (328)

ЛГБТ-марш "KharkivPride" без происшествий состоялся в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Марш KharkivPride в Харькове закончился без столкновений, колонна мирно прошла по проспекту Науки от площади Свободы до станции метро "Ботанический сад" под охраной полиции и бойцов Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне-Харків.

По подсчетам правоохранителей, на начало шествия собралась тысяча участников.

"Порядок охраняли 800 полицейских и курсантов университета внутренних дел, а также 450 бойцов Нацгвардии, в том числе силовики из других регионов", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Сергей Бирбасов.

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Организаторы марша ожидали до трех тысяч участников. Соорганизатор марша Анна Шарыгина рассказала, что в шествии приняли участие как отдельные участники, так и группы, которые регистрировались заранее.

"В общем где-то у нас восемь организованных колонн - это группы людей, которые регистрировались. Это наши друзья и подруги из Запорожья, психологи, колонна Amnesty International, международной организации, дипломаты, дипломатки, организаторы и организаторки, они в первой колонне, и различные самоорганизующиеся колонны", - сказала Шарыгина.

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Она также напомнила о требованиях, которые выдвигают организаторы марша.

"Надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, противодействие буллингу в учебных заведениях и равный доступ ко всем государственным институтам", - сказала Анна Шарыгина.

Метрополитен работал в обычном режиме. Движение по проспекту Науки сейчас восстановили.

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ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 02
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 03
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 04
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 05
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 06
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 07
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Топ комментарии
+13
Ну, и к чему выносить на всеобщее обозрение то, кто среди них кого, чем и куда имеет и кто у кого после этого что облизывает? Мне лично эти вопросы до лампады. До тех пор пока это не выноситься показательно на люди. Впрочем, психические отклонения данного толка наблюдаются и у животных, но они, животные, умнее этих марширующих, т.к. не ходят по лесам, степям и горам с флагами, плакатами и транспарантами, что самцы имеют друг друга, равно, как и самки.
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12.09.2021 15:37
+13
верните нормальный сайт !
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12.09.2021 18:29
+11
Мне глубоко по боку кто куда чего суёт и кто у кого сосет…. Но я никак не могу понять, зачем эту психическую болезнь (именно так ее характеризуют психологи) выносить на всеобщее обозрение. Может скоро на улицу и педофилы (оказывается педофилия тоже заболевание сродни наркомании) со своими знамёнами попрут и за ними зоофилики и прочая мразота?
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12.09.2021 15:48
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Реально, нащо чипати то, що працює бездоганно та має набагато більше корисних опцій.
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12.09.2021 22:35 Ответить
дожилися, люди помирають від онкохвороб, а ці мудаки при владі кошти виділяють на захист цих звірят.
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12.09.2021 18:45 Ответить
По-моему, участники того паради и новый дизайн сайта Цензор разработали...
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12.09.2021 18:57 Ответить
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12.09.2021 19:59 Ответить
Ідіотизм на марші. Всі все знають у цій сфері, але чим тут хвастать? Проповідь і нав'язування содомського гріха.
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12.09.2021 20:14 Ответить
И в связи с чем это шествие, что они добились? Себя показали? Так таких ежедневно видим во всех ипостасях.
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12.09.2021 20:25 Ответить
Они добились того, что в этом году на них не кидались дикари с битами, как в прошлом году. Скоро вообще не будут обращать внимния.
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12.09.2021 21:39 Ответить
Мы Вас вообще из общества выбросим. Езжайте на какой-нибудь необитаемый остров и живите. А мы лет через 70 посмотрим вновь на его необитаемость.
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12.09.2021 22:45 Ответить
я пишу о них!
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12.09.2021 22:51 Ответить
О раненных в госпитале, которые твой зад прикрывают, пиши.
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12.09.2021 22:54 Ответить
только таких как ты один зад интересует, шалунишка...
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12.09.2021 22:56 Ответить
Тьфу , дурак дураком.
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12.09.2021 23:12 Ответить
- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
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12.09.2021 21:49 Ответить
Существительное "прайд" употребляется по отношению к животному миру. Если они сами себя так именуют...
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12.09.2021 22:56 Ответить
Не обижай животных - животные умнее т. к. если бы животные сношались так как эти извращенцы-дегенераты, то животные бы вымерли. А они не вымерли. Вывод - ЛГБТ это биомусор подлежащий утилизации.
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13.09.2021 14:23 Ответить
Если бы на них в обществе не обращали никакого внимание и относились равнобедренно , им просто было бы не зачем выходить ,вот и всё
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12.09.2021 23:10 Ответить
Нет. У них совершенно другие цели. Почитайте Манифест геев, который был опубликован в конце 20 века на Западе и сравните его выполнение к настоящему моменту.
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12.09.2021 23:14 Ответить
Короче они больные это видно по их внешнему убогому и ущербному виду,хотя они оценивают себя высоко , завидовать им не приходится, некоторым из них будет доставаться и очень даже больно ,тут уж зависит на кого нарвуться ,однажды
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12.09.2021 23:27 Ответить
Мерзость содомскую зачем рекламировать здесь?
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13.09.2021 00:17 Ответить
Опять психически больных на улицу вывели.
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13.09.2021 08:58 Ответить
В США тоже так начиналось, "Позвольте нам любить!" - а сейчас они уже нормальных в соцсетях банят за фразу "есть только 2 пола", и на особых правах учат детей в школах, чтобы те попробовали сменить пол.
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13.09.2021 09:37 Ответить
Значит в Харькове число приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации превалирует.
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13.09.2021 09:54 Ответить
естественный отбор - эволюция, панимашь
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13.09.2021 10:19 Ответить
Вот инструмент естественного отбора для извращенцев - утилизатор:
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13.09.2021 14:41 Ответить
Как всегда, организаторов оказалось больше самих учасников.
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13.09.2021 10:34 Ответить
Наверное "львиная" часть в том параде стали голубыми и розовыми за бабки, а может кому декан приказал.
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13.09.2021 10:40 Ответить
За, так званою, свободою, посмішками і нарваною показовістю маскується душевна хвороба цих нещасних людей. І саме сумне в цьому те, що вони самі це розуміють.
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13.09.2021 11:20 Ответить
Та ні, вони цим пишаються. Особливі, блін ...
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13.09.2021 17:58 Ответить
Что значит без происшествий? Гей парад и есть происшествие !!
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14.09.2021 15:05 Ответить
В колонке парада были представители ОПЗЖ ?
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14.09.2021 15:06 Ответить
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