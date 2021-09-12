Впервые в Израиле, а может даже в мире, солдаты-аутисты завершили курс молодого бойца, - глава МИД Лапид. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Иерусалиме состоялось торжественное мероприятие окончания курса молодого бойца для солдат-аутистов Армии Обороны Израиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава МИД Израиля Яир Лапид.
"Двигаемся вперед
Впервые в Израиле, а может быть даже в мире, у Западной стены в Иерусалиме состоялось торжественное мероприятие окончания курса молодого бойца для солдат-аутистов Армии Обороны Израиля.
Для них была создана специальная программа, которая помогает им занимать различные должности в самых разных подразделениях.
Удачи вам, друзья", - написал он.
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+39 Wars on planet
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Верните старый интерфейс, новаторы хреновы ))))))
или опять на нас испытывают "новую" версию ???? 😌
Надеюсь, это временно
Но, по-моему, лучше старого всё равно ничего лучше непридумаешь. Хотя этот максимально похож на старую версию.
Я понимаю что ростом не высокий он. Понимаю что каска тяжёлая. Броник тяжёлый.
Но, ты же - Президент Украины!!!
Ты ДОЛЖЕН выровнять плечи, развернуть грудь, поднять голову!!
Ты же лицо всей страны!!!
Позорище... Тьфу...
_Совсем
С ув.