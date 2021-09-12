Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Ужгороде полицейские впервые в Украине будут патрулировать улицы города на электросамокатах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Фейсбуке патрульной полиции Закарпатской области.
"На Закарпатье запустили первый в Украине патруль на электросамокатах... (На выходных. - Ред.) экипаж на электросамокатах вышел на свое первое патрулирование. Такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток. Планируется, что полицейские будут в полном снаряжении", - говорится в сообщении.
Как информируют в патрульной полиции Закарпатья, патрулирование на электросамокатах позволит инспекторам оперативно реагировать на вызовы.
По словам представителя патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи.
Пожалуйста, подождите...
думаю для южных областей это более приемлено (как велосипедный патруль... или конный)))
(так не удобно располагается кнопка "спам" на месте кноопки "ответить"
он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему ты открываешь двери
он - Кот
(не звертаю уваги на Ваші закиди, то мабудь через поганий настрій)
Ваша спроба мене образити тхне простою неввічливістю... ну то таке...
доброго Вам вечора.
крапка.
на самокаті під дощем навіть літнім не дуже комфортно...
та що Вам про то казати? Вам же це не цікаво....
не вмієте спілкуватися через свою самовпевненість і впертість...
більш того, в своєму першому комменті, до якого Ви пристібалися, не збираюсь міняти ані слова...
і більше мені це не цікаво ! я вже бажав Вам доброго вечора???
я ж сказал - отвянь! лишайка !!!
ой какой же ты смешной ))))))))))))))))))))))))))))
интересно а им сирену и синее ведерко на сруль поцепят? ну шоб толпа разбегалась? )))
Нужно было декабря подождать
но видимо наше мнение никого не интересует.
заинтересует, когда упадут просмотры
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Тая дівчинонька...
-Микола в нас тепер э кращi нiж конi.
-Та де вони краще?!Проходимости ноль!
-Зато годувати не треба та збирати за ним,вiдходи харчування