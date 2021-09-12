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Закарпатье (2395) патрульная полиция (1791)

Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Ужгороде полицейские впервые в Украине будут патрулировать улицы города на электросамокатах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Фейсбуке патрульной полиции Закарпатской области.

"На Закарпатье запустили первый в Украине патруль на электросамокатах... (На выходных. - Ред.) экипаж на электросамокатах вышел на свое первое патрулирование. Такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток. Планируется, что полицейские будут в полном снаряжении", - говорится в сообщении.

Как информируют в патрульной полиции Закарпатья, патрулирование на электросамокатах позволит инспекторам оперативно реагировать на вызовы.

По словам представителя патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали. ФОТО

Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде 01
Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде 02
Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде 03

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+12
Дизайн сайта - это пипец. Спам сам постоянно теперь нажимаю
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12.09.2021 18:05
+11
Не могу не согласиться. Придется сегодня снова напроситься на БАН. Всё стало гораздо хуже.
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12.09.2021 18:13
+10
що за .....? Верніть дизайн. Редакція, майте совість.
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12.09.2021 18:26
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а в дождь? (который уже заходит с понедельника)

думаю для южных областей это более приемлено (как велосипедный патруль... или конный)))
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12.09.2021 18:01 Ответить
По низу ще клавіши рояля повинні бути
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12.09.2021 18:02 Ответить
Шо там дождь! А зимой?
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12.09.2021 18:02 Ответить
ну думаю зимой - лыжный патруль будет

(так не удобно располагается кнопка "спам" на месте кноопки "ответить"
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12.09.2021 18:04 Ответить
Дизайн сайта - это пипец. Спам сам постоянно теперь нажимаю
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12.09.2021 18:05 Ответить
и я ))) спамлю - расспамливаю! ))) веселуха))) вот только нафига было улучшать хорошее????
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12.09.2021 18:08 Ответить
Не могу не согласиться. Придется сегодня снова напроситься на БАН. Всё стало гораздо хуже.
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12.09.2021 18:13 Ответить
Андрей, здравстувуйте! Як там ваші коти)))
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12.09.2021 18:49 Ответить
Здравствуйте! Очень даже приятно слышать такой вопрос. Они- в полнейшем порядке! Особенно Большая Берта. Она теперь в моем доме- Главная... И похоже- не только над котами.
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12.09.2021 18:50 Ответить
да, кот это священное животное, философ, вот собака намного проще, очень преданное, но как 5 копеек, кот все таки более своеобразный.
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12.09.2021 18:57 Ответить
***

он пуп земли венец творенья

он созерцает жизни ход

ему ты открываешь двери

он - Кот
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12.09.2021 19:08 Ответить
Проте зрівнялися можливісті у мобільних пристроїв із стаціонарними у додаванні фото, смайлів, посилання тощо
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12.09.2021 18:17 Ответить
Снова чуть не заспамил... А капчи? У меня капчи не видно...
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12.09.2021 18:19 Ответить
Лыжный патруль в Ужгороде? )))) Тогда несколько патрулирований за зиму ))
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12.09.2021 18:11 Ответить
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12.09.2021 18:45 Ответить
Добре що не на корчулях...)))
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12.09.2021 19:34 Ответить
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12.09.2021 18:50 Ответить
Буде на зимовій гумі.
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12.09.2021 18:09 Ответить
Якщо б тобі притаманно було думати, ти перед тим як щось пернути поцікавився середньорічною погодою в Ужгороді...
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12.09.2021 19:33 Ответить
тобто в Ужгороді не буває холодного дощу восени?

(не звертаю уваги на Ваші закиди, то мабудь через поганий настрій)
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12.09.2021 19:41 Ответить
Отже на півдні України в осени дощі виключно теплі...?))) (не звертаю уваги на ваші метеоризми, це мабуть від вживання нітратних кавунів...)))))
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12.09.2021 19:59 Ответить
на півді іноді в рази менше дощів... бо саме на літні місяці і комфортні весняно-осінні в Ужгороді інколи припадає саме висока (порівняно з іншими місяцями - до 50 мл) норма осадків (травень - вересень від 70 до 80 мл) - статистичні данні...

Ваша спроба мене образити тхне простою неввічливістю... ну то таке...

доброго Вам вечора.

крапка.
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12.09.2021 20:10 Ответить
На півдні "іноді" так само як і у нас, ти сам себе ображаєш, вдаючи з себе розумного...))
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12.09.2021 20:16 Ответить
розумного з себе видаєте Ви , начебто не розуміючи по що мова... аби пристібатися? бо більш ні до чого і ні до кого?

на самокаті під дощем навіть літнім не дуже комфортно...

та що Вам про то казати? Вам же це не цікаво....
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12.09.2021 20:23 Ответить
Тоді, умніца, про південь нічого не кажи))) не вже не достатньо було сказати що під дощем на самокаті не зручно...
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12.09.2021 20:26 Ответить
тоді, лишайка, прочитай мої і свої коменти... де я Вас хочаб натяком образив???

не вмієте спілкуватися через свою самовпевненість і впертість...

більш того, в своєму першому комменті, до якого Ви пристібалися, не збираюсь міняти ані слова...

і більше мені це не цікаво ! я вже бажав Вам доброго вечора???
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12.09.2021 20:32 Ответить
Тоді, шавко, це частина вашого зарозумілого коментаря: "думаю для южных областей это более приемлено" бо у вас, шановно, шавко, мабуть амнезія...)))
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12.09.2021 20:37 Ответить
шо так всинулся??? )))) по хорошому не понял? по вежливому не доходит??? ))))))

я ж сказал - отвянь! лишайка !!!

ой какой же ты смешной ))))))))))))))))))))))))))))
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12.09.2021 20:41 Ответить
Цяцьку подарили...
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12.09.2021 18:05 Ответить
Треба не зупинятися на досягнутому! Працівникам прокурори - по гіроскутеру, СБУ - на моноколесу, ГБР - на скейтборди, НАБУ - ролики!
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12.09.2021 18:11 Ответить
Электросамокатики- гавно одномоторное. Даже как-то неприятно. Я от такого патруля уйду легко, на своем монстре.
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12.09.2021 18:11 Ответить
Теж будуть збивати пішоходів,як звичайні самокатники?
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12.09.2021 18:16 Ответить
еще веселее...

интересно а им сирену и синее ведерко на сруль поцепят? ну шоб толпа разбегалась? )))
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12.09.2021 18:58 Ответить
А може і не на руль.
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12.09.2021 19:01 Ответить
Основать поставили на самокаты

Нужно было декабря подождать
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12.09.2021 18:17 Ответить
Что за хня опять с сайтом?!
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12.09.2021 18:21 Ответить
все в шоке ...

но видимо наше мнение никого не интересует.
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12.09.2021 18:59 Ответить
заинтересует, когда упадут просмотры
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12.09.2021 20:55 Ответить
А че не на гироскутеры милициянтов посадили?
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12.09.2021 18:24 Ответить
Полагаю, будут большие потери в личном составе. Даже- невосполнимые.
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12.09.2021 18:25 Ответить
що за .....? Верніть дизайн. Редакція, майте совість.
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12.09.2021 18:26 Ответить
Руки повисмикувати треба за таке!
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12.09.2021 18:30 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Цікаво ,скількі капусти на цій обрутці нашинкували ???)))
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12.09.2021 18:28 Ответить
Хочете в долю?
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12.09.2021 20:55 Ответить
Для тупых, не умеющих читать: самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи. Источник: https://censor.net/ru/p3287794
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13.09.2021 13:52 Ответить
Есть тут у нас один во дворе, царапал машины на пьяную голову. Приехаа полиция на велосипедах. Первое что попросили сделать - посторожить велосипеды, пока этого придурка задерживали. Второе что сделали - отпутсили его в силу невозможности доставить его в отделение. Третье - сели на велики и уехали. Хлопцы хорошие, спору нет. Вопрос только в том, на кой ляд вся эта дискотека нужна, если этот придурок на свободе, а водку из магазинов не изъяли
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12.09.2021 18:30 Ответить
ДЕБІЛИ!
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12.09.2021 18:41 Ответить
Тут ещё надо добавить: на фотках везде плитка ФЭМ, а не асфальт. Это покрытие- смерть для самокатчика, если скорость хотя 30 км/ч. Так это- на идеальной плитке! То есть- не запыленной и не мокрой. Заявляю- ответственно.
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12.09.2021 18:49 Ответить
Якось це не то.. На самокатах 😬
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12.09.2021 18:50 Ответить
Канєшно просили додати смайлів, але хороших, а не тих страшних. 🤕
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12.09.2021 18:51 Ответить
Новий міністр- нові приколи. Аби не мовчки...
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12.09.2021 18:56 Ответить
Ой, чий то кінь стоїть, Що сива гривонька.
Сподобалась мені, Сподобалась мені
Тая дівчинонька...

-Микола в нас тепер э кращi нiж конi.

-Та де вони краще?!Проходимости ноль!

-Зато годувати не треба та збирати за ним,вiдходи харчування

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12.09.2021 19:11 Ответить
Странно, но никто не написал. Придется мне: у полицейских отсутствую спец-шлемы, налокотники и наколенники. Это- потенциальные калеки. И- никак не иначе. У меня 3,5 года стажа на таком девайсе. Шесть падений. Если бы не экипировка- я бы уже был калекой! Кстати, даже в законопректе об электросамокатах указано: как минимум- шлем быть обязан!
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12.09.2021 19:21 Ответить
Щоб у поліцейського стався струс мозку, треба щоб той мозок був у наявності.
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12.09.2021 20:57 Ответить
А приусы, по видимому уже все перебили?
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12.09.2021 20:03 Ответить
Такі да.
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13.09.2021 12:55 Ответить
давненько подібне було -"Військо польське моторизоване на роверах". Історія повторяється.
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12.09.2021 20:09 Ответить
Из синагоги выехали?
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12.09.2021 20:12 Ответить
пока дизайн не изменится,заходить не буду!
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12.09.2021 21:17 Ответить
Что опять с сайтом что за долбойоб опять свой разум сюда внедрил ????
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12.09.2021 21:20 Ответить
Здається болт вже знає куди здавати в оренду свої драндулєти!😁
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12.09.2021 21:33 Ответить
ч/з день
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13.09.2021 09:45 Ответить
Приусы поразбивали, теперь самокаты.... А задержанного они как конвоировать будут?
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13.09.2021 12:00 Ответить
Переживаешь? Для тебя вызовут автозак))
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13.09.2021 13:47 Ответить
Патрулировать будут только пешеходную зону в центре города. Там и 5км/час тяжело набрать, а тут в комментах про 30 пишут)). Скорее всего это пеший патруль на самокаты перевели
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13.09.2021 20:17 Ответить
Ужгородський сервіс оренди електросамокатів спільно з патрульною поліцією Закарпатської області втілює експеримент - патрулювання пішохідної частини центру Ужгорода на електросамокатах. Це ініціатива компанії, яка займається прокатом самокатів, на яку правоохоронці залюбки відгукнулися. Вона відбувається вперше в Україні.
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13.09.2021 20:24 Ответить
 
 