На недавних учениях танковый взвод полка "Азов" показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Танкисты Национальной гвардии Украины не менее профессиональные и мотивированные чем воины-танкисты ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Это только сверху взвод танков Т-64 Б1М отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов" 12-й бригады оперативного назначения им Д.Вишневецкого Воинская часть 3057 Национальной гвардии Украины выглядят вроде как белые вороны среди танков армейских бригад Сухопутных войск в составе ООС.
На самом деле гвардейские танкисты не менее профессиональные и мотивированные чем армейские. Три дня назад на последних учениях по противодесантной обороне танкисты-азовцы получили награды и похвалы от командующего ООС генерал-лейтенанта Павлюка: "...Поражен мастерством танкового взвода полка "Азов", который показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями Вооруженных сил", - пишет Шевченко.
Он также отметил, что кроме "Азова" танки в Национальной гвардии Украины есть в 3-й бригаде оперативного назначения им. полковника П.Болбочана (Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины), 9-го полка оперативного назначения им. Героя Украины лейтенанта Б.Завады (Воинская часть 3029 НГУ), 4-й бригаде оперативного назначения им. Героя Украины сержанта С.Михальчука (В\ч 3018) Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
"Поздравляем танкистов и танкостроителей! Здоровья, крепости, меткости. И чтобы никогда не срывало башню!", - поздравил Шевченко.
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Нацгвардії і ЗСУ ?
Йолоп якийсь вигадав...
пс. Прийшла, а на сайті такі зміни
Иное дело- останется ли он таким? Содержать его- это огромное бабло.
По нормальному, все силовые структуры должны подчиняться ГШ. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
А сейчас войны нет. Поэтому ГШ, подчинены ТОЛЬКО ВСУ.
Мусора с пограничниками и ДСНС, Спецтранспорт - никаким боком не подчинены. И ещё упираются переделывать и согласовывать документы про подчинённость, во время войны.
Им так выгодно.
Хотя, Иловайск показал, кому выгодно, а на кого потом пытаются помои вылить.
В демократической стране достаточно "полиции" и служб безопасности государства, "гвардейцы короля" - это для диктатур.
Хорошо, что для войны с оккупантами МВД создало дополнительные подразделения - из патриотов-добровольцев. Но для борьбы с внешними врагами государства предназначена именно армия.
"Специфический" вопрос - если армия подчинена "главнокомандующему" (именно в кавычках) и вопрос обороны страны - когда требуется и "стрелять" в оккупанта - вопрос сохранения государства. Именно в таком случае (пока страна лишь на пути к "демократической") может быть полезна ещё и армия, подчинённая МВД. Но это - при министре МВД, не подчинённому этакому "президенту" (в кавычках).
А нынешний "президент" очень вроде желает переподчинить нац.гвардию в "гвардию короля".
А вот то что в демократических странах нет "гвардейцев короля" - ложь. Жандармерия, карабинеры, гражданская гвардия... Функции аналогичны. Есть практически во всех странах Европы и не только.