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На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожье прошло мероприятие Sport Star 2021, на котором награждали местных олимпийцев, паралимпийцев, тренеров и команды по игровым видам спорта.

На официальном сайте Запорожской ОГА событие назвали "спортивным Оскаром", передает Цензор.НЕТ.

На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 01
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 02
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 03

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Спортсменом года стал Парвиз Насибов и получил денежный сертификат на 300 тыс грн.

На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 04
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 05
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 06
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 07

Также читайте: Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК

Церемония сопровождалась выступлениями местных певцов и танцоров. Как сообщает Трибуна, на сцене исполнили композицию, которая фактически является переведенной песней российской группы "Токио", написанной специально для болельщиков Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
знову сайт почали "покращувати"???? поверніть все як було!!!
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12.09.2021 19:11
+18
А что с сайтом?
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12.09.2021 19:06
+11
пока не могу привыкнуть к спасм вместо ответить ))) и к огромным белым полям по бокам ответов (а еще новый абзац через большой межстрочный промежуток, что тоже добавляет масштаба)

все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))

это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
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12.09.2021 19:36
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Какая разніца !
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12.09.2021 19:04 Ответить
Один .......,а другой дразится !!!)))
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12.09.2021 19:26 Ответить
ну от, спортісмєнов нарешті й прописали по відомству шоубізнесу

московського шоубізнесу...
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12.09.2021 19:04 Ответить
якісь наркоман дурачок якого ти обрав таскає по Україні мокшанський мотлох
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12.09.2021 19:12 Ответить
Порошенко винен?
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12.09.2021 19:20 Ответить
Я вчора бачив як Порох купці зедібілів в штанці лайна підсипав. Особисто Олег Петрович ed2c8e0a !
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12.09.2021 19:23 Ответить
Український суд ,самий доброчесний суд в світі !!!)))
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12.09.2021 19:24 Ответить
Дійсно, а де усі зебіли?
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12.09.2021 19:05 Ответить
А что с сайтом?
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12.09.2021 19:06 Ответить
Тоже,что и в Запорожье...
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12.09.2021 19:10 Ответить
Підготовлено новий дизайн сайту.

З усіх питань просимо звертатися за адресою [email protected]

Адміністратор форуму
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12.09.2021 19:12 Ответить
Та нормальний дизайн. Через тиждень навіть не відчуєте різниці.
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12.09.2021 19:28 Ответить
пока не могу привыкнуть к спасм вместо ответить ))) и к огромным белым полям по бокам ответов (а еще новый абзац через большой межстрочный промежуток, что тоже добавляет масштаба)

все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))

это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
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12.09.2021 19:36 Ответить
Все змінюється. А дизай оцей новий переробили. Він вже більш подібний до попереднього.
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12.09.2021 19:39 Ответить
будемо звикати ))) куди подітися? )))
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12.09.2021 19:43 Ответить
К тому, что "ответить" не на прежнем месте привыкать будут долго. Сначала "спам", потом - ответ) Вон Олег Петрович задал, казалось бы, безобидный вопрос, а в спаме (сняла этот спам)
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12.09.2021 20:04 Ответить
с 17:00 балуюсь со спамом и его снятием ))))
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12.09.2021 20:17 Ответить
Отвечаю третий раз. И третий раз клацаю на спам. Это развлечение надолго. Ни смотреть, ни читать не надо было: руки-то привыкли.
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12.09.2021 20:21 Ответить
Є чим зайнятись )

А я зайшла в тему переглянути відео. Реклами надивилась... Це мені найбільше не подобається.
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12.09.2021 20:22 Ответить
У меня рекламы мало, как и было раньше.
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12.09.2021 20:24 Ответить
В мене реклами взагалі немає. А от відео вмикаю і дивлюсь хв 3-4.
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12.09.2021 20:37 Ответить
Вже один раз було таке змінювали але попім повернули ну і кому оце потрібні оці зміни. Я прот
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13.09.2021 08:59 Ответить
собака якщо не має що робити, то яйця лиже. Ох вже ці "покращателі сайтів"

Якщо б всі були "покращателями, то і слово "консерватори" мало б інше значення.
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13.09.2021 08:08 Ответить
В мене одне питання, чову україномовна версія сайту йде з запізненням від "русско язычной". Невже в ЦН завелись "кацапокроти"?
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13.09.2021 08:12 Ответить
знову сайт почали "покращувати"???? поверніть все як було!!!
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12.09.2021 19:11 Ответить
Будьмо чесними цього разу все не так сумно як було раніше.
Але ще багато проблем і незручностей.
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12.09.2021 19:56 Ответить
не надо! Пусть ботоводы под новую разметку всё переписывают
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12.09.2021 20:17 Ответить
Опять. Ну было же нормально. Зачем эти движения. Лента новостей стала короче, зато много пустого места по бокам
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12.09.2021 21:40 Ответить
Happy Birthday Elina!

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12.09.2021 19:16 Ответить
Кто это ?
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12.09.2021 19:18 Ответить
Знову ви, друже ЗЕпєньок...
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12.09.2021 19:24 Ответить
вы не культурный чилавек
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12.09.2021 19:27 Ответить
Ну нєоспорімий і желєзний факт!

А ти дитя совка з вивернутими мізками вже намазав зеленського на хліб?
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12.09.2021 19:31 Ответить
Еліна Світоліна
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12.09.2021 20:32 Ответить
Від усього російського смердить г.вном. Тобто русскім духом.
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12.09.2021 19:17 Ответить
Плагіат ,це теж імітація,це все на що здатна зелена гидота !!!)))
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12.09.2021 19:22 Ответить
Вони крадуть все. Зе вкрав промову Пороха, крадуть номери для кварталу, по два рази відкривають дороги, відкривають об'єкти збудовані попередниками, маски та зерно з Держрезерву. До влади прийшли порожньоголові інфантили, які за все життя навчилися лише красти та видавати за своє

П.здять навіть ескізи...

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12.09.2021 19:26 Ответить
Рубрика "Происшествия", ага...
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12.09.2021 19:27 Ответить
Якась дурня з сайтом,та й з цими пісеньками.
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12.09.2021 19:31 Ответить
А шо опять нареформироавали с сайтом?

От зачем чинить то что не сломано - кто-то жаловался на прежний дизайн?
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12.09.2021 19:46 Ответить
Сделали единую версию для компьютеров и смартфонов.
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12.09.2021 20:22 Ответить
Якщо згадати, що міністр спорту, вадім маркович гутцайт дуже любить кацапів, і вітає братання з загарбниками, то ... нічого дивного.
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12.09.2021 19:53 Ответить
https://i.pinimg.com/236x/c0/e0/58/c0e058a12be1de41a21e5a0276d6c456.jpg
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12.09.2021 20:30 Ответить
Верните нормальный сайт,а не это квазимодо !!!!
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12.09.2021 20:52 Ответить
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12.09.2021 20:58 Ответить
 
 