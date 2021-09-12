15 818 52
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Запорожье прошло мероприятие Sport Star 2021, на котором награждали местных олимпийцев, паралимпийцев, тренеров и команды по игровым видам спорта.
На официальном сайте Запорожской ОГА событие назвали "спортивным Оскаром", передает Цензор.НЕТ.
Спортсменом года стал Парвиз Насибов и получил денежный сертификат на 300 тыс грн.
Церемония сопровождалась выступлениями местных певцов и танцоров. Как сообщает Трибуна, на сцене исполнили композицию, которая фактически является переведенной песней российской группы "Токио", написанной специально для болельщиков Олимпийских игр-2014 в Сочи.
Топ комментарии
+31 Червона рута
показать весь комментарий12.09.2021 19:11
+18 Олег Петрович ed2c8e0a
показать весь комментарий12.09.2021 19:06
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.09.2021 19:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
московського шоубізнесу...
З усіх питань просимо звертатися за адресою [email protected]
Адміністратор форуму
все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))
это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
А я зайшла в тему переглянути відео. Реклами надивилась... Це мені найбільше не подобається.
Якщо б всі були "покращателями, то і слово "консерватори" мало б інше значення.
Але ще багато проблем і незручностей.
А ти дитя совка з вивернутими мізками вже намазав зеленського на хліб?
П.здять навіть ескізи...
От зачем чинить то что не сломано - кто-то жаловался на прежний дизайн?