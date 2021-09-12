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выборы (24320) Госдума (1251) Донецк (6300) студенты (629)

Студентов "вузов" в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Студентов трех вузов в оккупированном Донецке принуждают голосовать на российских парламентских выборах, которые пройдут 19 сентября.

Фотодоказательства этого опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Старосты групп требуют от учащихся сбрасывать скриншоты с регистрацией на дистанционное голосование. Отказавшихся принимать участие в голосовании заставляют писать объяснительные.

Также студентам разъясняют, что паспорта РФ они получают "не просто так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР

Студентов вузов в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ 01
Фото: donpress.com

Студентов вузов в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ 02
Фото: donpress.com

Студентов вузов в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ 03
Фото: donpress.com

Также читайте: Работников бюджетной сферы на оккупированных территориях, получивших паспорт РФ, заставляют голосовать на выборах в Госдуму, - Денисова

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Новый дизайн "Цензор нет" - понурое лайно.

Можите спамить, админ.
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12.09.2021 19:35
+10
Если очень долго смотреть на Симоньян, начинаешь понимать происхождение паранджи.

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12.09.2021 19:43
+8
Про це існує анекдот старий!

"Молиться юдей:

- Отче небесний! Я так люблю тебе і в тебе вірую! Даруй мені землю що тече молоком і медом!

Каже Яхве:

- Дарую!

Ангел-секретар питає покрадьки:

- Боже! А це не "занадто"?!

- ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!

У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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12.09.2021 20:11
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Коли Бог створював землю і думав про красу природи, він створив Україну

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12.09.2021 19:29 Ответить
Про це існує анекдот старий!

"Молиться юдей:

- Отче небесний! Я так люблю тебе і в тебе вірую! Даруй мені землю що тече молоком і медом!

Каже Яхве:

- Дарую!

Ангел-секретар питає покрадьки:

- Боже! А це не "занадто"?!

- ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!

У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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12.09.2021 20:11 Ответить
А було це так: вони сидять під яблунею, коли оце Бог іде і каже: «Хлопці-дівчата, яблука немиті їсти не можна, бо будете потом срати». Сказав і пішов собі гулять. А та ***** думає, шо він не бачить. Взяла яблуко, надгризла і чоловіку своєму дала відкусити. Коли Бог іде назад - і каже: «Ааа... під.раси, не слухаєтесь! То я вас тепер проклинаю! І за це ти тепер будеш носить штани, а ти, ****** прастітутка, труси і юбку. І сусідів мокшан вам в покарання!!

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12.09.2021 20:15 Ответить
Почему у них пупы?
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12.09.2021 21:43 Ответить
...на "выборах" в...
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12.09.2021 19:29 Ответить
Себе питай
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12.09.2021 20:08 Ответить
Гордые и независимые рЫспублики. Ога!
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12.09.2021 19:33 Ответить
"громоскую"
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12.09.2021 19:34 Ответить
Нормально! - Ученые ДНР, донецкий язык ну и всё такое
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12.09.2021 20:39 Ответить
Які там "вузи"? Сепари повинні страждати. Мало їх буряти вчили. Треба бурятський "вуз" в Луганьдоні розвернути.
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12.09.2021 19:34 Ответить
Новый дизайн "Цензор нет" - понурое лайно.

Можите спамить, админ.
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12.09.2021 19:35 Ответить
Отличный дизайн, лучше чем было, не знаю как нп ПК, но на мобилке огонь
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12.09.2021 19:39 Ответить
но вот кнопку редактирования можно было и добавить. 2021 все таки
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12.09.2021 19:41 Ответить
Фігня.
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12.09.2021 19:56 Ответить
на пк говно. верстальщзики должны знать о стилях @media
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12.09.2021 20:26 Ответить
АКСИОМА №1

Не ломай то, что работает.

АКСИОМА №2

Ломать не строить.
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12.09.2021 21:11 Ответить
Поддерживаю.Это как с Мерса пересесть в Оку выкидыш камаза.Испортили воскресный вечер
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12.09.2021 19:54 Ответить
Саша Семеркин 8d1c38c0 , что такоя Ока?

Это что-то про козломордых?
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12.09.2021 20:07 Ответить
Це недороблений Камаз!!!)))
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12.09.2021 20:14 Ответить
Я за час уже 3 раза спамил собираясь ответить
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12.09.2021 20:43 Ответить
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12.09.2021 19:35 Ответить
То не нюхайте тую каку.
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12.09.2021 19:37 Ответить
Кацап на Цензоре должен крутить генератор, а не нюхать )
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12.09.2021 19:41 Ответить
Я не кацап Бес тебя попутал)
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12.09.2021 19:46 Ответить
Тем временем на Донецке. Слава Украине!

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12.09.2021 19:50 Ответить
Какой ВУЗ такие и студенты.....
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12.09.2021 19:38 Ответить
какие родители...
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12.09.2021 19:42 Ответить
И это конечно тоже....
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12.09.2021 19:47 Ответить
Це вам не кляті біндєравци,це росєйские братья !!!))))
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12.09.2021 19:42 Ответить
Мне приятно видеть как Лугандон празднует свои похороны.
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12.09.2021 19:42 Ответить
Если очень долго смотреть на Симоньян, начинаешь понимать происхождение паранджи.

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12.09.2021 19:43 Ответить
Любите оккупантов?
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12.09.2021 20:03 Ответить
И как это опрадает твою лаптеногость?)
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12.09.2021 21:50 Ответить
А как ты хотела чтобы армянская еврейка выглядела???
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12.09.2021 19:49 Ответить
Ужоссс...
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12.09.2021 19:44 Ответить
Александр Невзоров каже шо на вяликай РАБссии не подключено к водлопроводу и канализации 7 000 школ...
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12.09.2021 19:49 Ответить
Дизайн до дупи, було дуже добре як було. На телефоні так і лізе спам і різна хрінь. Верніть все взад!
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12.09.2021 19:52 Ответить
До того ж відсутня прокрутка.
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12.09.2021 20:03 Ответить
Кто за Северный потоп Путлера?Мы....за канализацию РАБссии во всех 7 000 школ....
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12.09.2021 19:52 Ответить
А хто сказав що їх примушують?
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12.09.2021 20:01 Ответить
Так вроде ж гордый народ Бамбаса независим и не в составе РФ.
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12.09.2021 20:17 Ответить
Вау !!! Що за фігня на сайті ? Повертаємось до 2000-х років !?
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12.09.2021 20:19 Ответить
Состояние здравоохранения в городе Макеевка, вторая горбольница. Вход в поликлинику. Донецкий талибан

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12.09.2021 20:25 Ответить
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12.09.2021 20:42 Ответить
як все повернути назад? є рішення? ненавиджу зміни дизайнів.
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12.09.2021 20:42 Ответить
колір аккаунтів - вирви око
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12.09.2021 20:53 Ответить
заради того, щоб не годувати Євросоюз, можна потерпіти
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12.09.2021 20:50 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2021 20:53 Ответить
Верните старый дизайн взад)
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12.09.2021 22:15 Ответить
 
 