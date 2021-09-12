Студентов "вузов" в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Студентов трех вузов в оккупированном Донецке принуждают голосовать на российских парламентских выборах, которые пройдут 19 сентября.
Фотодоказательства этого опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Старосты групп требуют от учащихся сбрасывать скриншоты с регистрацией на дистанционное голосование. Отказавшихся принимать участие в голосовании заставляют писать объяснительные.
Также студентам разъясняют, что паспорта РФ они получают "не просто так".
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Ангел-секретар питає покрадьки:
- Боже! А це не "занадто"?!
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У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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АКСИОМА №2
Ломать не строить.
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