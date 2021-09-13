Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Суд в Чернигове 13 сентября рассмотрит дело по обвинению Александра Тарнавского в хулиганстве за надпись на заборе.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра в Новозаводском суде, 11:00 меня будут судить за оскорбление президента. Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "зеля х#йло". Хотя президент вроде бы Зеленский, а не Зеля. Более того - сначала полиция возбудила уголовное дело по 296 статье. Для понимания, с таким же успехом могли инкриминировать убийство за переход улицы в неустановленном месте. Что это: неквалифицированные сотрудники или желание выслужиться перед властью? Уверен, что второе, потому что пресс-служба полиции уже признала меня виновным", - написал Тарнавский.
В комментарии "Буквам" он заявил, что о существовании производство в отношении него он узнал случайно. Мол, стоял на площади в центре Чернигова, окружили полицейские и предложили пройти в участок. На вопрос, есть ли законные основания, оказалось, что полиция открыла уголовное дело по 296 статье Уголовного кодекс - хулиганство. "Но суд его закрыл, то есть, я даже не знал. Это дело закрыли потому что не нашли оснований для 296-й и открыли 173-й. Это тоже хулиганство, но уже административное. Вешают мне 120 надписей "Зеля х#йло", которые появились по городу Чернигову. И в постановлении эти надписи поясняются как оскорбление президента, поэтому они по 296-й и открывали. Но я, во-первых, не вижу оскорбления президента, потому что там написано "Зеля", ну и "х#йло" там написано через звездочку, там даже этого нет слова полностью", - рассказал мужчина.
Согласно расписанию заседаний Новозаводского районного суда Чернигова на портале судебной власти Украины, 13 сентября в 11:00 состоится заседание, в котором суд рассмотрит привлечения к административной ответственности Тарнавского Александра Анатольевича за совершение мелкого хулиганства.
Указанное правонарушение охватывается нормами статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и включает "нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан". Санкция статьи предусматривает штраф до 119 гривен, до 60 часов общественных работ, до двух месяцев исправительных работ с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до пятнадцати суток.
На сайте Национальной полиции Украины размещено сообщение под заголовком "Полицейские Чернигова привлекли к ответственности мужчину за хулиганские действия", в котором говорится, что полицейские составили админпротокол на жителя Чернигова, который написал на заборе нецензурные выражения. Утверждается, что в полиции имеющиеся доказательства причастности к совершению правонарушения 28-летнего местного жителя, в том числе, видео, на котором мужчина сам признает свою причастность к хулиганским действиям.
Согласно нормам статьи 221 Кодекса Украины об административных правонарушениях, рассмотрение дел, в частности, привлечения к ответственности по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство), отнесено к полномочиям районных, районных в городе, городских или городских районных судов, следовательно заявление полиции о привлечении мужчины к ответственности пока преждевременно.
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Сначала некоему Зеле надо доказать шо он может пользоваться этим брендом хотя бы на правах фрайчайзинга. И только потом шо конкретно в таком сочетании надпись является неправдивой и оскорбительной для него лично.)
Так что от этих надписей воняет кацапщиной. Так что Путин х-ло ла ла ла, а Зе за свои заслуги получил другие прозвища.
Чому художник Фуйло?
Это как судить за рисунок зеленой жабы с подпись.***** . Бред!
Развелось правоведов доморощенных. Если отмазки придуманы на скамейке под подъездом, то пусть там и используются. А не в судах.
Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік. Джерело: https://censor.net/ua/v3287802
Это личное мнение Тарнавского, пусть пишет у себя дома на обоях, а не на мостах.
Я, например, считаю что х№#ло - только путин.
И неважно, что я голосовал против Зеленского на выборах. И что он мне в целом не нравится.
Зеленский - законно избранный президент Украины, и всякое быдло должно соблюдать нормы демократии. Уважать свою страну и ее законную власть. Ценить свое право на критику, а не оскорбления - через Президента - всей страны. И ценить, что в Беларуси или рашке ему за такое сломали бы ноги, а не судили бы за хулиганство.
угомонись, клоунопоклонник
жопой
Теперь он Зеля??? У моего знакомого фамилия Зеля, г*внистый мужик, может это про него написано!?
Чет власть перегибает.....
Кстати, Ростов пишется через "о".
и общеизвестные эвфемизмы
а то каждый быдлован называл бы публичных персон петухами и придуривался бы что это птица
Или пусть не пишет осокорбления, или не притворяется что самый хитрожопый.
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Що ж ті браві мусора по тій статті колону футбольних фанатів не арештували, які гучно кричали пукін ху№ло? Чи солдатів на репетиції параду?
https://www.youtube.com/watch?v=2A6NNOL5plk
Так что лихое дело начало!
Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.
"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.
Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.