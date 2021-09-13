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Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Суд в Чернигове 13 сентября рассмотрит дело по обвинению Александра Тарнавского в хулиганстве за надпись на заборе.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в Новозаводском суде, 11:00 меня будут судить за оскорбление президента. Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "зеля х#йло". Хотя президент вроде бы Зеленский, а не Зеля. Более того - сначала полиция возбудила уголовное дело по 296 статье. Для понимания, с таким же успехом могли инкриминировать убийство за переход улицы в неустановленном месте. Что это: неквалифицированные сотрудники или желание выслужиться перед властью? Уверен, что второе, потому что пресс-служба полиции уже признала меня виновным", - написал Тарнавский.

Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись Зеля х#йло 01

В комментарии "Буквам" он заявил, что о существовании производство в отношении него он узнал случайно. Мол, стоял на площади в центре Чернигова, окружили полицейские и предложили пройти в участок. На вопрос, есть ли законные основания, оказалось, что полиция открыла уголовное дело по 296 статье Уголовного кодекс - хулиганство. "Но суд его закрыл, то есть, я даже не знал. Это дело закрыли потому что не нашли оснований для 296-й и открыли 173-й. Это тоже хулиганство, но уже административное. Вешают мне 120 надписей "Зеля х#йло", которые появились по городу Чернигову. И в постановлении эти надписи поясняются как оскорбление президента, поэтому они по 296-й и открывали. Но я, во-первых, не вижу оскорбления президента, потому что там написано "Зеля", ну и "х#йло" там написано через звездочку, там даже этого нет слова полностью", - рассказал мужчина.

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Согласно расписанию заседаний Новозаводского районного суда Чернигова на портале судебной власти Украины, 13 сентября в 11:00 состоится заседание, в котором суд рассмотрит привлечения к административной ответственности Тарнавского Александра Анатольевича за совершение мелкого хулиганства.

Указанное правонарушение охватывается нормами статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и включает "нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан". Санкция статьи предусматривает штраф до 119 гривен, до 60 часов общественных работ, до двух месяцев исправительных работ с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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На сайте Национальной полиции Украины размещено сообщение под заголовком "Полицейские Чернигова привлекли к ответственности мужчину за хулиганские действия", в котором говорится, что полицейские составили админпротокол на жителя Чернигова, который написал на заборе нецензурные выражения. Утверждается, что в полиции имеющиеся доказательства причастности к совершению правонарушения 28-летнего местного жителя, в том числе, видео, на котором мужчина сам признает свою причастность к хулиганским действиям.

Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись Зеля х#йло 02
Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись Зеля х#йло 03
Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись Зеля х#йло 04
Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись Зеля х#йло 05

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Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись Зеля х#йло 06

Согласно нормам статьи 221 Кодекса Украины об административных правонарушениях, рассмотрение дел, в частности, привлечения к ответственности по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство), отнесено к полномочиям районных, районных в городе, городских или городских районных судов, следовательно заявление полиции о привлечении мужчины к ответственности пока преждевременно.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+79
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12.09.2021 20:30
+74
То есть полицейские ничуть не сомневались и точно поняли о ком шла речь на заборе))
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12.09.2021 20:30
+67
Ну нехай тепер наркоман доводить у суді що він не *****, цікаво подивитись на аргументи сторін))) а ще що він таки "зеля", а не зеленський)))
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12.09.2021 20:31
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Страница 3 из 3
Так и в законе не предусмотрена ответственность за оскорбление лица, играющего роль президента. Разве что в порядке частного обвинения.
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13.09.2021 06:56 Ответить
Національна поліція та всього 119 гривень? Таки дешева та ефективна реклама існує!
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13.09.2021 00:00 Ответить
Поки ми не узгодимо Зєлє нормальну альтернативу всі ці написи на парканах йому нічим не загрожують. Якщо Зєля сам оголосить дострокові, то він на них вдруге виграє. Бо понависувається різних технічних гриценків-смєшків і розтягнуть весь протестний електорат
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13.09.2021 01:19 Ответить
пропонуй !?
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13.09.2021 14:38 Ответить
Горань, Зеркаль, Омелян, Березовец и т.д.
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13.09.2021 16:48 Ответить
Вибирайте, Тімашонка Юлия або Юличка Тимашенка... Чи очікували від тюлеЗе!бібнутого сулівАно щось інше?
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13.09.2021 20:24 Ответить
мені цікаво,"під яким соусом" він її подасть !
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13.09.2021 21:19 Ответить
омолодженим... до стану: попки младенца.
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14.09.2021 08:17 Ответить
той житель щось переплутав: зеля - лох, а куйло - це про пукіна...
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13.09.2021 02:35 Ответить
Вы забыли - какая разница.
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13.09.2021 03:08 Ответить
Да не х#йло он ,еще не дорос , просто подх#йленок!
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13.09.2021 02:50 Ответить
Все правильно написано на заборе. А разве нет? Власть уже как в сРашке - обезумела.
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13.09.2021 03:07 Ответить
Чем оно мельче, тем оно говнистее) Сейчас репутацию себе изговняет по полной, потом не отмоешь)
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13.09.2021 06:17 Ответить
Вобще то бренд ')(уйπо" уже занят.

Сначала некоему Зеле надо доказать шо он может пользоваться этим брендом хотя бы на правах фрайчайзинга. И только потом шо конкретно в таком сочетании надпись является неправдивой и оскорбительной для него лично.)
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13.09.2021 07:08 Ответить
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13.09.2021 09:52 Ответить
Быть х#улом надо еще заслужить , а не через наш суд пытаться узоканивать.
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13.09.2021 07:33 Ответить
После того как на трибунах фаны спели песню, а потом военные перед парадом, кацапы уже третью неделю бегают по всем сайтам ипродвигают нарратив что зеля тоже х-ло, с цельюпоказать потом ролик что хохлы так называют всех президентов.
Так что от этих надписей воняет кацапщиной. Так что Путин х-ло ла ла ла, а Зе за свои заслуги получил другие прозвища.
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13.09.2021 07:55 Ответить
Лох, зєлєпукін, недомєрок, обнюханий, маломєрок, харклявий, Хто чув інше продовжуйте..........
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13.09.2021 18:51 Ответить
А хто такий Зеля?
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13.09.2021 08:01 Ответить
Алексей Олегович Зеля (1 августа 1944, Москва - 28 марта 2017, там же) - советский и российский художник, мастер художественного стеклоделия. Народный художник России (1993).??????????

Чому художник Фуйло?
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13.09.2021 08:03 Ответить
судить нужно, но за нарушение авторских прав. ху.ло у нас один на свете, и это не зеля. много не занятых еще ников, в принципе, "ху.ло1" там, или "зе_ху.ло"
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13.09.2021 08:23 Ответить
Это шо демократия? Ню ню- то ли ещё будет
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13.09.2021 08:29 Ответить
Мусора ніколи не відрізнялися розумом, завжди були тупішими за жидів, яких охороняють
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13.09.2021 08:52 Ответить
100% и х...ло и дерьмо!
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13.09.2021 09:00 Ответить
Зе!Беня: Хійло, Хайло, Хейло
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13.09.2021 20:29 Ответить
судят за три "е", а за число пи судить будут?
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13.09.2021 09:56 Ответить
Это что официальное имя Президента Украины? Что они ему предъявят?

Это как судить за рисунок зеленой жабы с подпись.***** . Бред!
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13.09.2021 10:30 Ответить
ему в суде объяснят осокорбление это президента или нет

Развелось правоведов доморощенных. Если отмазки придуманы на скамейке под подъездом, то пусть там и используются. А не в судах.
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13.09.2021 11:30 Ответить
лол) отмазываться клоун теперь должен. эффект стрейзанд
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15.09.2021 18:02 Ответить
статья 173-1. Распространение ложных слухов ... влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан 😄
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13.09.2021 10:37 Ответить
Надо было писать "Вова х---ло", интересно, как бы тогда трактовали
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13.09.2021 10:38 Ответить
Серая зона зависания.
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13.09.2021 10:39 Ответить
Тобто, ця проплачена тітушка обписало матюками усе місто, спаскудило безліч фасадів, ремонт усього цього бозна скільки коштує, і намагається залишитись безнаказаним????
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13.09.2021 11:15 Ответить
не дякуй, можливо хоч так прочитаєш?

Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік. Джерело: https://censor.net/ua/v3287802
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13.09.2021 20:32 Ответить
Что-то мне кажется, что Зеля-х*йло - прорашкинское выражение, для смазывания истинного понимания, что х*йло - путин, а Зеля - лох
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13.09.2021 11:23 Ответить
и что лох - тоже прорашкинское. Пока он президент - он президент, хороший или плохой.
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13.09.2021 11:32 Ответить
Ему заплатили, он изгадил город соей писаниной, а теперь он нипричем, там не матюков, и Зеля - не Зеленский, как ребенок, инфантильный имбецил, пусть теперь вытирает, где нагадил, перекрашивает свои потуги в творчество
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13.09.2021 11:25 Ответить
Все правильно.

Это личное мнение Тарнавского, пусть пишет у себя дома на обоях, а не на мостах.

Я, например, считаю что х№#ло - только путин.

И неважно, что я голосовал против Зеленского на выборах. И что он мне в целом не нравится.

Зеленский - законно избранный президент Украины, и всякое быдло должно соблюдать нормы демократии. Уважать свою страну и ее законную власть. Ценить свое право на критику, а не оскорбления - через Президента - всей страны. И ценить, что в Беларуси или рашке ему за такое сломали бы ноги, а не судили бы за хулиганство.
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13.09.2021 11:26 Ответить
Ага, законно избраный, но только лишь олигархами, улавливаешь разницу, защитничек клоуна???
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13.09.2021 21:12 Ответить
это кто решил? ты? а ты кто вообще?
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14.09.2021 14:47 Ответить
какой активный зелесос)

угомонись, клоунопоклонник
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15.09.2021 18:04 Ответить
Ну пусть Тарнавский вспомнит как они свинками Пороха закидывали возле филармонии в Чернигове. Головой нужно думать а не тиктоком жопой
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13.09.2021 11:46 Ответить
Это раскачка кацапней приграничных областей
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13.09.2021 13:08 Ответить
тю! а в якому слові він помилку зробив?
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13.09.2021 13:47 Ответить
Ху"ло у нас один, а от сцыкун самое оно
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13.09.2021 15:20 Ответить
🤣🤣🤣
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13.09.2021 15:55 Ответить
А что президент сменил фамилию???

Теперь он Зеля??? У моего знакомого фамилия Зеля, г*внистый мужик, может это про него написано!?

Чет власть перегибает.....

Кстати, Ростов пишется через "о".
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13.09.2021 16:08 Ответить
есть такое понятие как общеизвестные факты

и общеизвестные эвфемизмы

а то каждый быдлован называл бы публичных персон петухами и придуривался бы что это птица

Или пусть не пишет осокорбления, или не притворяется что самый хитрожопый.
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13.09.2021 16:12 Ответить
Вот и у нас появился свой Дракон... Из учителя Голобородько вырос Александр Лукашенко...
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13.09.2021 16:23 Ответить
хм... цензуру что ли вводят..?
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13.09.2021 16:34 Ответить
у нас появился новый путька?? коротке, зелене, смердюче, скрипляче, звіздливе )(YйLO.
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13.09.2021 18:47 Ответить
зеля - сцикливий зрадник
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13.09.2021 20:34 Ответить
"Оскорбление президента", а как называется то, что президент весь свой народ обманул своими обещаниями, или ему это можно, да??? Если бы он не брехал, то никто бы его и не оскорблял.
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13.09.2021 21:28 Ответить
Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає "нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян"
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Що ж ті браві мусора по тій статті колону футбольних фанатів не арештували, які гучно кричали пукін ху№ло? Чи солдатів на репетиції параду?
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13.09.2021 23:27 Ответить
Взагалі то в слові зеля матюка могли побачити тільки мусора..в силу своїх розумових здібностей. Слово ху#ло з 14 року стало нормою..лунає гучно по всій Україні і в світі.
https://www.youtube.com/watch?v=2A6NNOL5plk
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13.09.2021 23:34 Ответить
Я ехал за рулём,а сестра увидела лично плакат в Полтаве на бигборде,где написано было *********.Потом поехал сам посмотреть на следующий день, уже не было надписи.

Так что лихое дело начало!
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14.09.2021 00:11 Ответить
Як на мене то Зєля "отака ***** малятки".
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14.09.2021 00:44 Ответить
Зе - ху№нятко, себто
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18.09.2021 10:03 Ответить
Пусть оплатит работу коммунальщиков. Задрали писаки.
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14.09.2021 18:57 Ответить
Спс за коменты, посмеялась от души!!!
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15.09.2021 11:59 Ответить
Зеля )(уйло 🤨
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15.09.2021 16:51 Ответить
ну тогда зеля не *****, а ********
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15.09.2021 17:47 Ответить
Хоча б не позорились,дебіли. А так,тепер про те,що і зеля- #уйло,знатиме вся країна.
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15.09.2021 18:57 Ответить
Поставили між двома словами"НЕ" і нехай читають.
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17.09.2021 08:30 Ответить
Графіті з написами «Зеля х*йло»: суд закрив справу проти Тарнавського*

Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло". Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

"Вітаю чернігівську поліцію з успішною операцією по запуску всеукраїнського флешмобу "Зеля х*йло". Більше сотні написів на стінах Чернігова були оперативно замальовані комунальниками. Мало хто встиг помітити народну творчість, тому поліція вирішила надати трохи розголосу і відкрили на мене справу. Спочатку кримінальну по 296 (***********, - ред.), потім адміністративну по 173 (дрібне ***********, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Тарнавський зазначив, що 16 вересня він виграв суд по адміністративній справі. Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу.

"Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних.

Окремо відзначу пресслужбу чернігівської поліції. Вже через півгодини після мого "затримання" в центрі міста, вони виклали пафосне відео з заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за *********** дії". Притягнули? Ну що ж, удару по моїй репутації вони завдали. Тепер побачимо як самі тримають удар", - додав він.
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17.09.2021 09:36 Ответить
Красава, аплодую стоячи.
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17.09.2021 15:08 Ответить
"Какая прелєсть". Я собі уявляю, як , спочатку прокурор в деталях розпитує: " А що означає слово "ЗЄЛЯ", ви мали на увазі нашого прєпіздєнта , чи ні? А слово "х#йло" це "*****" чи щось інше"? Прям, як в анекдоті про сталіна, жукова і берію, коли на питання коби " про "вусатого підора" каво ві імєлі в віду", жуков відповів : "канєчна гітлєра, тоді сталін запитує лаврушку:"А ві каво імєлі в віду". В будь-якому випадку тролінг поліцією зєлі(а хто ЦЕ?) попав в саму точку. А що ви хотіли? Яке неповносправне стрибало (зєля) такого й здибало(керівник тамтешньої поліції. За що хлопця МОЖЛИВО притягнути, так це за псування міської, державної чи приватної власності. Але я так розумію, що у власників тих парканів і приміщень вистачило розуму цего не робити
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17.09.2021 15:06 Ответить
І що, у суді будуть доводити, що зе не ху#ло. Цікаво буде послухати аргументи.
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18.09.2021 10:04 Ответить
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