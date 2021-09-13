Матрос 503-го ОБМП Артур Голуб погиб 12 сентября в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил от осколочных ранений, полученных в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ, погиб матрос 503-го ОБМП Артур Голуб.

Об этом говорится на facebook-странице 503-го отдельного батальона морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего побратима, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур Голуб с Житомирщины, ему было всего 27 лет. Брат, твоя военная семья обещает - выродки обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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