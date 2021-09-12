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Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Голосеевском районе. В результате столкновения транспортных средств госпитализированы пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia. После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя Volkswagen", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятерых пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализировали.

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"Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord на приборе "Драгер, который показал 1,7 промилле алкоголя (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле. - Ред.). По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет", - отмечается в сообщении.

Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция 01
Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция 02
Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция 03
Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция 04

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на Столичном шоссе в Киеве 12 сентября произошло ДТП с участием 9 автомобилей, в котором пострадали 5 человек.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Якби був "слуга", то ніхто б про це й не дізнався б. Бо "за рульом сідєл другой чєловєк".
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13.09.2021 00:09
+4
Бо є зафіксований факт (ну і водії не є "мажором"). А от оприлюднювати прізвище - то таки таємниця слідства.

Це ж тільки з можновладцями (та членами їх сімей) таке не канає. Там навіть якщо драгер виявить 4 проміле ніхто нічого не скаже...
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13.09.2021 00:07
+3
опять бухой за рулем.надеюсь хоть не "слуга".
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13.09.2021 00:04
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мабуть, "герой" покине бухати...
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12.09.2021 23:41 Ответить
А почему сразу сказали, что бухой? Где тайна следствия?
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12.09.2021 23:45 Ответить
Не вигадуй, подібну інформацію можна оприлюднювати в багатьох країнах.
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12.09.2021 23:51 Ответить
Бо є зафіксований факт (ну і водії не є "мажором"). А от оприлюднювати прізвище - то таки таємниця слідства.

Це ж тільки з можновладцями (та членами їх сімей) таке не канає. Там навіть якщо драгер виявить 4 проміле ніхто нічого не скаже...
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13.09.2021 00:07 Ответить
Я б таких покидьків образу відправляв би на палю.
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12.09.2021 23:49 Ответить
опять бухой за рулем.надеюсь хоть не "слуга".
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13.09.2021 00:04 Ответить
Якби був "слуга", то ніхто б про це й не дізнався б. Бо "за рульом сідєл другой чєловєк".
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13.09.2021 00:09 Ответить
Це не Труха ,а пересічний !!! За бухло слід пожиттєве позбавленя прав ,компенсація лікарняних витрат і відшкодування матеріальнихзбитків !!!!)))
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13.09.2021 00:13 Ответить
Пока подожду с комментами. Дождусь шо скажут Арахнида с компанией
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13.09.2021 00:14 Ответить
Подождёте пока они начнут оправдываться? Хитро
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13.09.2021 01:35 Ответить
Ага.
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13.09.2021 08:10 Ответить
Слуга - депутан???
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13.09.2021 00:18 Ответить
Где-то бутылочка водочки в теле сидела. Не очень много, но хватило. Ай, как нехорошо получилось... Создал кучу головняка очень немалому числу людей... Короче- сволочь он.
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13.09.2021 06:16 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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13.09.2021 09:33 Ответить
 
 