ВАЗ выехал на встречку на Сумщине и столкнулся с грузовиком: пострадали трое детей, самому младшему 4 годика, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В результате ДТП на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" в пгт Николаевка (Сумская обл.) пострадало трое детей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Сумской области.
"Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу.
"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". Оба авто получили значительные механические повреждения", - указано в сообщении.
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Травмы различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ".
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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Нормальным недорогим авто из ЕС перекрыли дорогу ЖЛОБСКИМ законом про евробляхи .
Как можно было вводить дикие растаможки на авто , если Украина не имеет своих автозаводов легковых авто ? От кого и для кого защищали авто рынок?
Южанина с Васадзе содали закон против простых украинцев и в пользу автобарыг . А теперь Васадзе клепает из российских деталей Рено и деньги в рашу отправляет ( наверно на оружие против Украины)
ТЬФУ, тот парламент выгнали из-за этого закона и ЭТОТ с треском вылетит , если не отменят закон про евробляхи
Мы же стремимся жить как в Европе , а не как в кацапстане
И авто из Европы во много раз экологичнее и крепче всего украинского мотлоха , бороздящего дороги . И ДЕШЕВЛЕ
Сам же на старье ездишь , бо денег нет на новую авто .
Стоимость растаможки авто с Еврономерами включает следующие обязательные платежи:
• акцизный сбор
• налог на добавленную стоимость (НДС)
• пенсионный сбор (3%)
• ввозную пошлину.
Для водителей авто на европейских номерах действуют такие штрафы:
• задержка оформления «Еврономеров» более чем на 30 дней - 170 000 грн или конфискация этого транспортного средства;
• за вождение авто в Еврономерах - 8500 грн;
• повторное за год вождения «Еврономерах» - 17 000 грн и запрет на вождение в течение года.