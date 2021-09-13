РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14016 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
11 003 7
дороги (2498) Укравтодор (661) Ивано-Франковская область (838) Большая стройка (722)

Ремонт дороги на Тернополь стартовал в Ивано-Франковской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Стартовал ремонт на трассе национального значения Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укравтодор".

"Один из главных принципов программы "Большая стройка" - маршрутный. Соединяем областные центры качественными транспортными коридорами. Один из них - автодорога Н-18 между Тернополем и Ивано-Франковском. В пределах Тернопольской области в 2021 году на ней уже полностью устроено 2 слоя покрытия. Теперь работы стартовали в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" на первом участке уже провели регенерацию основы дорожной одежды методом холодного ресайклинга и начали укладывать крупнозернистый асфальтобетон. На втором продолжаются подготовительные работы: бригады уплотняют основу проезжей части песчано-щебеночной смесью.

Отмечается, что в процессе ремонта на Ивано-Франковщине отремонтируют 25 м трассы Н-18, а до конца года в области восстановят 200 км государственных дорог.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что по плану инициированной им программы "Большая стройка", в 2021 году будет отремонтировано и построено 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км местных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества. ФОТОрепортаж

Ремонт дороги на Тернополь стартовал в Ивано-Франковской области, - Укравтодор 01
Ремонт дороги на Тернополь стартовал в Ивано-Франковской области, - Укравтодор 02
Ремонт дороги на Тернополь стартовал в Ивано-Франковской области, - Укравтодор 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в процесі ремонту на Івано-Франківщині відремонтують 25 м траси Н-18
показать весь комментарий
13.09.2021 09:39 Ответить
"..Івано-Франківщині відремонтують 25 м.." ну если такими темпами, то канечна
показать весь комментарий
13.09.2021 09:41 Ответить
1. А между областными центрами должна быть двухполосная дорога? С таким потоком автомобилей? Будет огромное кол-во ДТП!

2. Дорожная подушка не расширена ни на 1 см.! Но при этом увеличили ширину дорожного полотна. Последствия: Нет обочины (ДТП, заторы) Под давлением грузовиков, дорога будет расползаться. "Ф" - физика. Таких примеров в Украине масса.

Вывод: Сделанное через жо...пу - деньги на ветер. Вернее, в карманы "кого надо".
показать весь комментарий
13.09.2021 10:22 Ответить
 
 