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Водитель Mercedes столкнулся с Mitsubishi и совершил наезд на двух пешеходов в Днепре: пострадали шесть человек, в том числе двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате ДТП в городе Днепр пострадало шесть человек, среди которых двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции в Днепропетровской области.

Как установили следователи, водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с автомобилем "Mitsubishi", в котором находилась женщина с двумя детьми двух и восьми лет.

После этого водитель-нарушитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на двух пешеходов в возрасте примерно 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также повреждения получил пассажир автомобиля "Mercedes".

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель-нарушитель задержан.

Водитель Mercedes столкнулся с Mitsubishi и совершил наезд на двух пешеходов в Днепре: пострадали шесть человек, в том числе двое детей, - полиция 01
Водитель Mercedes столкнулся с Mitsubishi и совершил наезд на двух пешеходов в Днепре: пострадали шесть человек, в том числе двое детей, - полиция 02
Фото: сайт полиции
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Та воно там скажене тулило лось безрогий. Втулився в авто і став геть не керованим.

https://www.youtube.com/watch?v=W6TfhHVgGoY&t=3s
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13.09.2021 09:16 Ответить
ужас
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13.09.2021 09:30 Ответить
Пьяные водители в Украине берут пример со своих ЗЕ-слуг!!!

Если быдлу во власти можно, то почему их быдло-избирателю нельзя???
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13.09.2021 09:24 Ответить
https://youtu.be/W6TfhHVgGoY
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13.09.2021 09:44 Ответить
Вот что такое "полный правовой нигилизм" (привет "реформированной" полиции!). На видео, помимо ужасного ДТП, видно, что ВСЕ водители нарушают все что только можно.
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13.09.2021 10:05 Ответить
Крім дибіла-кеглі всі благородно стояли. Чувак на каєні ломанувся на червоний подалі від дибіла, не варто за таке засуджувати.
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13.09.2021 12:16 Ответить
Давайте вгадаю: водій авто "Мерседес" був тверезий і швидкості не пепевищував.
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13.09.2021 15:01 Ответить
 
 