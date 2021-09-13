Водитель Mercedes столкнулся с Mitsubishi и совершил наезд на двух пешеходов в Днепре: пострадали шесть человек, в том числе двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате ДТП в городе Днепр пострадало шесть человек, среди которых двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции в Днепропетровской области.

Как установили следователи, водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с автомобилем "Mitsubishi", в котором находилась женщина с двумя детьми двух и восьми лет.

После этого водитель-нарушитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на двух пешеходов в возрасте примерно 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также повреждения получил пассажир автомобиля "Mercedes".

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель-нарушитель задержан.





Фото: сайт полиции