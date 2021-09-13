Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Технологии
В США появились казармы, построенные с помощью 3D принтера. Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Popular Mechanics.
Компания по 3D-печати ICON завершила строительство новых казарм Национальной гвардии в учебном центре Кэмп-Свифт в Бастропе, штат Техас.
Они предназначены для одновременного размещения до 72 гвардейцев, в которых те смогут отдыхать по выходным. Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м.
Как заявил представитель военного департамента Техаса, конструкции прослужат десятилетия.
Стены здания сделаны из двух слоев бетонной смеси со слоем изоляции между ними. Это должно поддерживать тепло в здании зимой и прохладу жарким летом в Техасе. Сверху уложен третий слой, соединяющий оба вертикальных слоя и обеспечивающий структурное усиление. Вырезы в конструкции приспособили места для дверей и окон, которые были добавлены позже. Для завершения казармы добавлена крыша складского типа.
Пожалуйста, подождите...
скорее всего они подсчитали совершенно другие показатели .
возможно человека часов, сколько людей нужно для возведений опалубки, лесов,/ заливки, демонтажа опалубки и тех же лесов, чистка после работы инструмента и материалов, и так далее .Работа автомашин что б привезти опалубку, леса , затем их увезти обратно на склад, краны для погрузки и разгрузки и так далее .
Да, из бетона и пару сотен лет назад делали, тут о методе работы .
даже если это и дольше чем раньше а дешевле, это уже считается отличным показателем .
странно что с такими знаниями у вас есть время сидеть тут и критиковать строительные методы, а не возглавлять крупную строительную фирму и работать без отдыха
а англичане хотели авианосец изо льда построить
А так приезжает 3д принтер - по сути это автоматический кран со шлангом вместо крюка. Ну и не спеша укладывает этот бетон по кругу.
Вопрос тут скорее всего именно в цене.
отакот!
От для хмарочосів це можливо б стало у нагоді якщо сама технологія дозволяє створювати надміцний бетон
Витрати мінімальні, бо наприклад при такому будівництві стін опалубка непотрібна. Ну і почитайте коментар Александр Лихошва з яким я погоджуюсь.
Зібрати і розібрати такий 3D принтер, судячи з його конструкції, можна за декілька годин. Головна складність при його монтуванні це дуже точно змонтувати рейки (направляючі) по яких він рухається. Але вже давно існують технології, де монтаж цих рейок точно, швидко і легко виконується з допомогою лазерних пристроїв. Хто має освіту і досвід і колись працював у машинобудуванні і монтував там станини наприклад великих металорізальних верстатів про ці технології знає.
І не дай вам бог почати будувати по такій технології хмарочос. Він почне розвалюватися вже при будівництві другого поверху. Я не інженер-будівельник. Але дивлячись ******* пізнавальні програми про будівництво розумію, що основна ****** конструкція хмарочосів - металева. Можливо якісь деталі вже можуть бути з пластмас.
можливо. що за нею майбутнє. але не для всiх будiвель...побачимо.