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Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

В США появились казармы, построенные с помощью 3D принтера. Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Popular Mechanics.

Компания по 3D-печати ICON завершила строительство новых казарм Национальной гвардии в учебном центре Кэмп-Свифт в Бастропе, штат Техас.

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Они предназначены для одновременного размещения до 72 гвардейцев, в которых те смогут отдыхать по выходным. Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м. 

Как заявил представитель военного департамента Техаса, конструкции прослужат десятилетия. 

Стены здания сделаны из двух слоев бетонной смеси со слоем изоляции между ними. Это должно поддерживать тепло в здании зимой и прохладу жарким летом в Техасе. Сверху уложен третий слой, соединяющий оба вертикальных слоя и обеспечивающий структурное усиление. Вырезы в конструкции приспособили места для дверей и окон, которые были добавлены позже. Для завершения казармы добавлена ​​крыша складского типа.

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Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия 01
Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Напечатайте мозги 73 процентам голосующих в Украине
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13.09.2021 10:15
+6
Иди лапти печатай...
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13.09.2021 11:09
+3
Тільки дурні не розуміють, що мова йде про швидкість будівництва а це у військовій справі важливо, мінімальні витрати будівельних матеріалів, мобільність будівельної техніки, мінімальну шкоду навколишньому середовищу. В такому приміщенні людина краще почувається ніж будь-якому військовому наметі.
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13.09.2021 10:49
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А бифштексы ещё не печатают?
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13.09.2021 10:01 Ответить
Иди лапти печатай...
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13.09.2021 11:09 Ответить
так принтер бересту не берёт..
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13.09.2021 13:55 Ответить
Так это им каждому на выходные могут по девке напечатать?
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13.09.2021 10:11 Ответить
Напечатайте мозги 73 процентам голосующих в Украине
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13.09.2021 10:15 Ответить
модаване из пенобетона и дешевле и быстрее возведут)
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13.09.2021 10:16 Ответить
Так а крыша почему не утеплена? Ну а так-то простоят не один десяток лет. Бетон он и в Африке бетон. И не важно как заливали - 3Д принтером или по-старинке при помощи опалубки. Технология не нова. Бог знает сколько уже льют здания из бетона.
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13.09.2021 10:18 Ответить
крыша унтеплена сендвич-панелями
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13.09.2021 10:48 Ответить
Действительно. Не доглядел на фото.
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13.09.2021 11:02 Ответить
Печать зданий на 3Dуже прошлый век, сейчас уже собирают небоскрёбы из металлоконструкций
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13.09.2021 10:21 Ответить
Это делали ещё в прошлом веке , а не сейчас
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13.09.2021 10:23 Ответить
Еще в прошлом веке ровно так же лили дома из бетона. И технология отлажена со съемной опалубкой. И думаю, что ничуть не медленнее чем 3Д.
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13.09.2021 10:26 Ответить
А где то сказано о скорости ?
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13.09.2021 10:29 Ответить
Нет. Но как бы подразумевается, что быстро и качественно печатаутся дома.
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13.09.2021 10:33 Ответить
Раз нет, то не нужно фантазировать и выдумывать .

скорее всего они подсчитали совершенно другие показатели .

возможно человека часов, сколько людей нужно для возведений опалубки, лесов,/ заливки, демонтажа опалубки и тех же лесов, чистка после работы инструмента и материалов, и так далее .Работа автомашин что б привезти опалубку, леса , затем их увезти обратно на склад, краны для погрузки и разгрузки и так далее .

Да, из бетона и пару сотен лет назад делали, тут о методе работы .

даже если это и дольше чем раньше а дешевле, это уже считается отличным показателем .
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13.09.2021 10:38 Ответить
Сомневаюсь я что дешевле. Опять же заливку подобного строения может сделать автокран с бригадой рабочих. Не думаю что дороже бы вышло. Тем более на возведение крыши все равно монтажников наверняка приглашали.
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13.09.2021 10:41 Ответить
бригада рабочих в США - это не бригада рабочих в Украине за 500 гривен в день
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13.09.2021 10:48 Ответить
Да и 3Д принтер вещь не дешевая. Равно как и операторы его.
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13.09.2021 10:58 Ответить
Ну раз вы сомневаетесь то согласен, дураки кругом.

странно что с такими знаниями у вас есть время сидеть тут и критиковать строительные методы, а не возглавлять крупную строительную фирму и работать без отдыха
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13.09.2021 10:51 Ответить
Ну кто на что учился и кому что нравится. Не всем же быть строителями.
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13.09.2021 10:59 Ответить
даже корабль был из бетона)

а англичане хотели авианосец изо льда построить
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13.09.2021 19:31 Ответить
3д наверное медленнее чем опалубкой. Дело в том что возня с опалубкой требует кучу персонала, который в штатах очень дорого.
А так приезжает 3д принтер - по сути это автоматический кран со шлангом вместо крюка. Ну и не спеша укладывает этот бетон по кругу.
Вопрос тут скорее всего именно в цене.
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14.09.2021 09:15 Ответить
Красиво. В Украине решили построить бараки, в итоге Широкий Лан стал символом коррупции в армии.
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13.09.2021 10:33 Ответить
а зато у расісі єсть мульфільм пра гіпєрзвуковиє ракєти!

отакот!
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13.09.2021 10:46 Ответить
Тільки дурні не розуміють, що мова йде про швидкість будівництва а це у військовій справі важливо, мінімальні витрати будівельних матеріалів, мобільність будівельної техніки, мінімальну шкоду навколишньому середовищу. В такому приміщенні людина краще почувається ніж будь-якому військовому наметі.
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13.09.2021 10:49 Ответить
Нема там швидкості.
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13.09.2021 11:06 Ответить
Стосовно швидкості. Почитайте коментар вище від Александр Лихошва і вам стане більш зрозуміло про що я писав. І взагалі будь-які особливо нові технології постійно вдосконалюються. Все залежить від того який результат Вам потрібен: або швидко і багато, або якісно та тільки менше. Можна спробувати і якісно і багато. Теж можна. Але тільки збільшенням потужностей.
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13.09.2021 17:15 Ответить
Де ви там побачили мобільність техніки та мінімальні витрати? Да і швидкість будівництва під питанням зважаючи на те що той 3Д принтер треба на місті зібрати та розібрати.

От для хмарочосів це можливо б стало у нагоді якщо сама технологія дозволяє створювати надміцний бетон
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13.09.2021 12:29 Ответить
Будівельна техніка там дійсно мобільна. Бо крім працюючого 3D принтера там більш нічого немає.

Витрати мінімальні, бо наприклад при такому будівництві стін опалубка непотрібна. Ну і почитайте коментар Александр Лихошва з яким я погоджуюсь.

Зібрати і розібрати такий 3D принтер, судячи з його конструкції, можна за декілька годин. Головна складність при його монтуванні це дуже точно змонтувати рейки (направляючі) по яких він рухається. Але вже давно існують технології, де монтаж цих рейок точно, швидко і легко виконується з допомогою лазерних пристроїв. Хто має освіту і досвід і колись працював у машинобудуванні і монтував там станини наприклад великих металорізальних верстатів про ці технології знає.

І не дай вам бог почати будувати по такій технології хмарочос. Він почне розвалюватися вже при будівництві другого поверху. Я не інженер-будівельник. Але дивлячись ******* пізнавальні програми про будівництво розумію, що основна ****** конструкція хмарочосів - металева. Можливо якісь деталі вже можуть бути з пластмас.
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13.09.2021 17:49 Ответить
Фігня. Бачив я як той принтер працює. Одна людина за той самий час вдесятеро більше зробить, з перекурами і парою запоїв.
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13.09.2021 11:04 Ответить
це поки що фiгня...але все розвивається та удосконалюється, тому зараз ми ще не можемо повнiстю оцiнити цю технологiю...

можливо. що за нею майбутнє. але не для всiх будiвель...побачимо.
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13.09.2021 15:40 Ответить
Украине нужно технологии изучать и создавать 3D принтеры для и для казарм и для строительства на других планетах жилья, чтобы выгрузил 3D принтер и там бах тебе жилье. Параметры нужно еще выдерживать и т.д. И 3D принтеры нужно создавать и для небоскребов, как у Китая. Вообще было бы хорошо, чтобы в Украине начали строительство производства инновационных технологий и чтобы задача там стояла не деньги зарабатывать, а обеспечить мир технологиями, которые помогут заменить человека и оптимизировать траты ибо робототехника дешевле и эффективнее человека. Роботы нужны на все работы - на которых трудятся люди. Человек не должен работать ради денег, роботы должны работать на людей и зарабатывать деньги для людей. Роботы работают по всему миру и людям всего мира на карточку капают бабки. Уже в этом веке роботы должны заменить полностью человека! А человек наконец обеспечит жизнь себе без нужды трудиться, теперь человек будет творить ради свободной воли своей.
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13.09.2021 12:17 Ответить
круто!
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13.09.2021 12:26 Ответить
Чудово. Швидко і досить комфортно.
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13.09.2021 18:46 Ответить
 
 