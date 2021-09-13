Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией. ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила в сутенерстве участников организованной преступной группировки. Правоохранители провели 21 санкционированный обыск у шести фигурантов в Киеве и Днепре. Установлены организатор и его сообщники, которые вовлекли в занятие проституцией 63 женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Работники Департамента миграционной полиции установили группу лиц, на территории Киева и Днепра организовали бизнес по предоставлению сексуальных услуг.

Сообщается, что 41-летний организатор преступной группировки и его сообщницы - женщины в возрасте от 27 до 44 - подыскивали тех, кто был в трудных жизненных обстоятельствах. Злоумышленники, используя уязвимое состояние женщин, заставляли их заниматься проституцией, угрожая физической расправой за отказ.

Поэтому работники Департамента миграционной полиции совместно со следственным отделом Печерского управления полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры и при поддержке спецподразделения ТОР одновременно провели 21 санкционированный обыск.

Обыски проводились в Киеве и Днепре по месту жительства фигурантов и адресами предоставления сексуальных услуг. По их результатам полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, транспортные средства премиум-класса, мобильные телефоны, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

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Также полицейские установили 63 женщины, которые работали на участников организованной преступной группировки и оказывали сексуальные услуги.

Трех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили им подозрения в совершении уголовного преступления.

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Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Полицейские устанавливают других участников, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.







Фото: сайт Нацполиции