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Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией. ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила в сутенерстве участников организованной преступной группировки. Правоохранители провели 21 санкционированный обыск у шести фигурантов в Киеве и Днепре. Установлены организатор и его сообщники, которые вовлекли в занятие проституцией 63 женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Работники Департамента миграционной полиции установили группу лиц, на территории Киева и Днепра организовали бизнес по предоставлению сексуальных услуг.

Сообщается, что 41-летний организатор преступной группировки и его сообщницы - женщины в возрасте от 27 до 44 - подыскивали тех, кто был в трудных жизненных обстоятельствах. Злоумышленники, используя уязвимое состояние женщин, заставляли их заниматься проституцией, угрожая физической расправой за отказ.

Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией 01

Поэтому работники Департамента миграционной полиции совместно со следственным отделом Печерского управления полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры и при поддержке спецподразделения ТОР одновременно провели 21 санкционированный обыск.

Обыски проводились в Киеве и Днепре по месту жительства фигурантов и адресами предоставления сексуальных услуг. По их результатам полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, транспортные средства премиум-класса, мобильные телефоны, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

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Также полицейские установили 63 женщины, которые работали на участников организованной преступной группировки и оказывали сексуальные услуги.

Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией 02

Трех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили им подозрения в совершении уголовного преступления.

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Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Полицейские устанавливают других участников, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией 03
Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией 04
Полицейские разоблачили группу сутенеров, которые под угрозой физической расправы заставляли 63 женщины заниматься проституцией 05
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+13
Прям таки "заставлями"? Думаю, за что их действително повязали, так это не платили дань ментам и составлями конкуренцию тем, кто отстегивает ментавской "крыши". Давно пора легализовать проституцию, никуда это явление не денется, а оставлять нелегальным - значит множить криминал и коррупцию.
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13.09.2021 10:36
+6
Вполне теперь смогут работать в кабмине вiслючего шобла - там как раз кадровый голод...
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13.09.2021 10:29
+6
Они хотели работать малярами, штукатурами, продавцами, а их заставляли вкалывать проститутками.

Теперь их мечты о труде в удовольствие наконец-то исполнятся.
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13.09.2021 10:37
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Вполне теперь смогут работать в кабмине вiслючего шобла - там как раз кадровый голод...
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13.09.2021 10:29 Ответить
соснами корабельными
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13.09.2021 11:14 Ответить
Прям таки "заставлями"? Думаю, за что их действително повязали, так это не платили дань ментам и составлями конкуренцию тем, кто отстегивает ментавской "крыши". Давно пора легализовать проституцию, никуда это явление не денется, а оставлять нелегальным - значит множить криминал и коррупцию.
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13.09.2021 10:36 Ответить
Продажу наркоты нужно легализовать по той же причине.
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13.09.2021 10:39 Ответить
Да, можно, но конченых наркоманов как и подзаборных алкашей потом надо лишать прав и ДЕЕСПОСОБНОСТИ, отправлять в РАБОТНЫЕ ДОМА на принудительный труд (никто насильно не заствалял их быть наркозависимыми - это их добровольный выбор, за который должна наступить расплата)!
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13.09.2021 11:02 Ответить
А повій відправляти в державні публічні дома ?
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13.09.2021 20:14 Ответить
Во первых зачем их куда-то отправлять, если их профессия будет легализоаона? А во вторых я считаю любую госсобственность неэффективной и благодатной почвой для коррупции и воровства. Я за максимальный перехов к частной и акционерной форме собственности, которая собственно явлется подвидом частной (с большим колличеством собственников).
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13.09.2021 20:23 Ответить
Думаю не стоит здесь переводить стрелки. Проституция самая древняя профессия. И сколько бы тут не занимались этими "феноменальными задержаниями" эти улуги будут предоставляться всегда. Ребята просто не поделились с кем надо. Либо одни силовики решили немного поставить на место других. Т.к., как и игровые автоматы и нарокота и уличная торговля, вся эта деятельность всегда курировалась силовиками. Каждый отвечает за свое направление.

Без легализации "девочек" никак. Это рано или поздно придется сделать.
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13.09.2021 15:57 Ответить
И не собирался.

Меня эта тема не интересует.
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13.09.2021 16:02 Ответить
Не удивили!! Давно известно,что менты всегда была и есть крышей,как барделей так и наркотрафиков.
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13.09.2021 12:38 Ответить
а по простому....креминала))))))
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13.09.2021 14:52 Ответить
Они хотели работать малярами, штукатурами, продавцами, а их заставляли вкалывать проститутками.

Теперь их мечты о труде в удовольствие наконец-то исполнятся.
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13.09.2021 10:37 Ответить
не, они мечтали о беспечной и беззаботной жизни быть главбухшами или топ-моделями, или просто домохозяйками на содержании любящего мужа, но все их мечты разбились о суровую правду жизни, чтоб что-то иметь нужно впахивать как лошадь, не быть алкашкой или наркоманкой и стиствув удила в зубах делать то, что НУЖНО, не как хочется (или вообще не прилагать никаких усилий)!
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13.09.2021 11:12 Ответить
Аж 63 тетки! Немало... Четыре экипажа судовых сразу могут обслужить. И- никаких налогов! А зря...
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13.09.2021 10:37 Ответить
Фермеры-рабовладельцы, сутенеры-рабовладельцы. Рабовладельческий строй.
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13.09.2021 10:38 Ответить
Проблема не в "рабовладельцах", а в том, что рабство формально на бумаге отменили, а РАБЫ никуда не делись, их много и они НЕДЕЕСПОСОБНЫ, не в состоянии себя обеспечить даже самым необходимым, им нужна ОПЕКА (государственная или частная) в форме РАБОТНЫХ ДОМОВ как было в Великобритании (конечно же с формальным и фактическим ограничением прав НЕДЕЕСПОСОБНЫХ)!
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13.09.2021 10:50 Ответить
и ЗАПРЕТ ГОЛОСОВАТЬ а то выбирают клоунов бени
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13.09.2021 11:12 Ответить
Право голосовать должно быть только у ГРАЖДАН, даже далеко не каждый дееспособный житель заслуживает ГРАЖДНАНСТВА, которое намерено девальвировано УЗУРПАТОРАМИ ВЛАСТИ до фактического ПОДДАНСТВА, а часто и до фактического государственного РАБСТВА. Манипулировать "голосами" невежественного БОЛЬШИНСТВА не трудно, но невозможно победить пройдохам и авантристам-паразитам в настоящих выборах ответственных, самодостаточных, грамотных и имущих ГРАЖДАН (кстати до зубов вооруженных, способных отстаивать свои права с оружием в руках и убить любого УЗУРПАТОРА или тирана)!
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13.09.2021 13:40 Ответить
Не хочу быть прачкой, свои руки пачкать,

Соберу манатки и пойду на ******...
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13.09.2021 11:02 Ответить
63 бабы не смогли "навалять" троим преступникам?
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13.09.2021 11:43 Ответить
не смогли или не захотели - вот в чём вопрос..
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13.09.2021 13:53 Ответить
Бедные женщины... их видимо держали в загоне и не выпускали на воздух... Или не бедные?
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13.09.2021 12:12 Ответить
Є ймовірність що вони були в боргах, мужичок в такому випадку повинен був бути "приватним судовим виконавцем" і шляхом залякування і шантажу змушував їх "відпрацьовувати" викуплені боргові забов'язання - звісно за тією таксою, яку він сам встановлював.
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13.09.2021 12:27 Ответить
Работники Департамента миграционной полиции

То есть организаторы- нелегалы иноземцы. Со стволами. Хачи окуели, пусть у себя дома бордели из своих усатых набирают. Впрочем наши менты скорей всего просто убрали конкурентов, ведь все знают что они крышуют наркотрафик, оружие, проституток, и до недавней легализации кормились также с казино
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13.09.2021 12:36 Ответить
Виталик разрулит
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13.09.2021 17:39 Ответить
 
 