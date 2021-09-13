Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Турции: один человек умер, более 40 пострадали, - турецкие СМИ. ФОТОрепортаж

В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. На данный момент известно об одном погибшем и более 40 травмированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, авария произошла рано утром между районами Яраш и Гельджюк, сообщает olumhaberi.com.

Водитель туристического автобуса потерял управления из-за того, что у него случился сердечный приступ. После этого произошло столкновение со школьным автобусом.

В результате ДТП автобус с туристами перевернулся.

Водитель туристического автобуса скончался на месте ДТП. Также пострадали семь школьников, 41 украинский турист и водитель другого автобуса. Один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель Mercedes столкнулся с Mitsubishi и совершил наезд на двух пешеходов в Днепре: пострадали шесть человек, в том числе двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил изданию, что ведомство уточняет информацию о ДТП с украинскими туристами в Турции и предоставит комментарий позже.





Фото: сайт hurriyet