Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Турции: один человек умер, более 40 пострадали, - турецкие СМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Турции автобус с украинскими туристами попал в ДТП. На данный момент известно об одном погибшем и более 40 травмированных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, авария произошла рано утром между районами Яраш и Гельджюк, сообщает olumhaberi.com.
Водитель туристического автобуса потерял управления из-за того, что у него случился сердечный приступ. После этого произошло столкновение со школьным автобусом.
В результате ДТП автобус с туристами перевернулся.
Водитель туристического автобуса скончался на месте ДТП. Также пострадали семь школьников, 41 украинский турист и водитель другого автобуса. Один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил изданию, что ведомство уточняет информацию о ДТП с украинскими туристами в Турции и предоставит комментарий позже.
Фото: сайт hurriyet
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